Τι απαντά ο Φαραντούρης για την απόσπαση της συζύγου του στην Ε.Ε.: «Όλα έγιναν νόμιμα»

Στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης, μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας «Δημοκρατία», το οποίο αφήνει αιχμές για την απόσπαση της συζύγου του, Θεοδώρας Αϊβάζογλου, στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, διατυπώνονται ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες της απόσπασης, υπονοώντας ότι η τοποθέτησή της ενδέχεται να συνδέεται με την ιδιότητα του Νικόλα Φαραντούρη ως ευρωβουλευτή. Ο ίδιος, ωστόσο, απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία ήταν απολύτως νόμιμη, διαφανής και βασίστηκε αποκλειστικά στα επαγγελματικά προσόντα της συζύγου του.

Με εκτενή δημόσια δήλωσή του, ο ευρωβουλευτής αναφέρει ότι η απόσπαση της Θεοδώρας Αϊβάζογλου πραγματοποιήθηκε ύστερα από επίσημη πρόσκληση της ίδιας της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας, η οποία εκδόθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2025 με σκοπό την κάλυψη επειγουσών αναγκών στελέχωσης της Μονάδας Οικονομικής Πολιτικής.

Όπως επισημαίνει, η πρόσκληση συνδέεται με τον αυξημένο φόρτο εργασίας που αντιμετωπίζει η ελληνική αντιπροσωπεία ενόψει των κρίσιμων διαπραγματεύσεων για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, καθώς και για ζητήματα που αφορούν τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και τη δημοσιονομική πολιτική.

Ο κ. Φαραντούρης τονίζει ότι η σύζυγός του επιλέχθηκε μαζί με ακόμη ένα εξειδικευμένο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών, μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών και με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η απόσπαση εγκρίθηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε τόσο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως όσο και στη «Διαύγεια», διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς περί έλλειψης δημοσιότητας της διαδικασίας.

«Διαθέτει 22 χρόνια εμπειρίας»

Στη δήλωσή του παραθέτει αναλυτικά το βιογραφικό της Θεοδώρας Αϊβάζογλου, επισημαίνοντας ότι είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη λήψη αποφάσεων και την επιχειρησιακή έρευνα από το London School of Economics.

Αναφέρει ακόμη ότι εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα σε Αθήνα και Λονδίνο, ενώ από το 2004 υπηρετεί στο υπουργείο Οικονομικών, μετά από επιτυχία σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με τον ίδιο, διαθέτει συνολικά 22 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε κρίσιμες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έχοντας συμμετάσχει σε ευρωπαϊκές ομάδες εργασίας και προγράμματα που αφορούν τη φορολογική διοίκηση, τη διαχείριση κινδύνων και τη φορολογική συμμόρφωση.

Μάλιστα, σημειώνει ότι τον Νοέμβριο του 2025 είχε επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Εθνική Εμπειρογνώμων, ωστόσο προτίμησε να αποδεχθεί την πρόσκληση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας προκειμένου να συμβάλει στις επικείμενες ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις.

«Στοχοποιείται άδικα»

Ο Νικόλας Φαραντούρης υπερασπίζεται έντονα τη σύζυγό του, χαρακτηρίζοντάς την «καταξιωμένη οικονομολόγο» και εκφράζοντας την υπερηφάνειά του τόσο για την επαγγελματική της πορεία όσο και για τον ρόλο της ως μητέρας τριών παιδιών.

Παράλληλα, εξαπολύει επίθεση κατά όσων, όπως αναφέρει, επιχειρούν να την απαξιώσουν, υποστηρίζοντας ότι γίνεται στόχος ανθρώπων «με πλαστά πτυχία ή ανύπαρκτα προσόντα», οι οποίοι – όπως χαρακτηριστικά σημειώνει – «κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια».

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο ευρωβουλευτής απορρίπτει κάθε υπόνοια ευνοϊκής μεταχείρισης, τονίζοντας πως «δεν ήμασταν, δεν είμαστε και δεν πρόκειται να γίνουμε όλοι ίδιοι».

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