Ιακωβίδης: Η Καρυστιανού έπεσε στα μάτια μου μετά τον πλειστηριασμό - Νέα αποχώρηση από την «Ελπίδα»

Ο Ιακωβίδης δήλωσε ότι η πράξη αυτή αντίκειται στις αρχές του και καθιστά αδύνατη τη συνέχιση της συμμετοχής του στο κόμμα.

Μιχάλης Παπαδάκος

Ιακωβίδης: Η Καρυστιανού έπεσε στα μάτια μου μετά τον πλειστηριασμό - Νέα αποχώρηση από την «Ελπίδα»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Όθωνας Ιακωβίδης αποχώρησε από την «λπίδα για Δημοκρατία» λόγω αποκαλύψεων για αγορά ακινήτου από την Μαρία Καρυστιανού μέσω πλειστηριασμού.
  • Ο Ιακωβίδης δήλωσε ότι η πράξη αυτή αντίκειται στις αρχές του και καθιστά αδύνατη τη συνέχιση της συμμετοχής του στο κόμμα.
  • Ο ίδιος τόνισε ότι η Καρυστιανού έχασε την αξιοπιστία της στα μάτια του και ότι οι δοθείσες εξηγήσεις δεν τον ικανοποιούν.
  • Αρχικά στήριξε την Καρυστιανού λόγω της κοινωνικής αντιδράσεως που εξέφραζε, αλλά οι πρόσφατες εξελίξεις τον οδήγησαν σε διαφορετική εκτίμηση.
  • Ο Ιακωβίδης ανέφερε ότι τα λόγια της Καρυστιανού δεν έχουν πια γεύση αξιοπιστίας και ότι θα έπρεπε να ζητηθεί δημόσια συγγνώμη.
Snapshot powered by AI

Νέα αποχώρηση καταγράφηκε στην Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία βλέπει τα στελέχη της, να αποχωρούν το ένα μετά τον άλλο.

Τελευταίος που άνοιξε την πόρτα της εξόδου, είναι ο Όθωνας Ιακωβίδης από τη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Ιακωβίδης ανακοίνωσε την αποχώρησή του, δηλώνοντας ότι η απόφασή του συνδέεται με τις αποκαλύψεις για την αγορά ακινήτου, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται η τέως πρόεδρος του συλλόγου συγγενών θυμάτων των Τεμπών, μέσω πλειστηριασμού.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Status FM 107,7 της Θεσσαλονίκης ο κ. Ιακωβίδης ανέφερε ότι η όσα αποκαλύφθηκαν για την κυρία Καρυστιανού είναι αντίθετα με τις Αρχές του κι ως εκ τούτου, η αποχώρηση από την Ελπίδα για Δημοκρατία ήταν μονόδρομος.

Έδινα μάχες σώμα με σώμα με την Αστυνομία για τους πλειστηριασμούς

«Έτρεχα στα δικαστήρια και στους διαδρόμους των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης για να αποτρέψουμε πλειστηριασμούς και να σώσουμε τα σπίτια αδύναμων ανθρώπων. Έδινα μάχες σώμα με σώμα με την Αστυνομία και μετά έμαθα ότι η κυρία Καρυστιανού αγόρασε διαμέρισμα από πλειστηριασμό. Αυτό καθιστά αδύνατη τη δική μου συνέχιση στο κόμμα», είπε χαρακτηριστικά.

«Στα μάτια μου έπεσε από το ύψος στο οποίο την είχα τοποθετήσει», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι εξηγήσεις που δόθηκαν για την υπόθεση δεν τον καλύπτουν και ότι, κατά τη γνώμη του, θα έπρεπε να είχε ζητηθεί δημόσια συγγνώμη.

Ο κ. Ιακωβίδης υποστήριξε ότι αρχικά στήριξε τη Μαρία Καρυστιανού επειδή εξέφραζε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας που αντιδρούσε στο υπάρχον πολιτικό σύστημα. Ωστόσο, υποστήριξε ότι οι οργανωτικές επιλογές που έγιναν το τελευταίο διάστημα, σε συνδυασμό με την υπόθεση του ακινήτου, τον οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι το εγχείρημα κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση από εκείνη που ο ίδιος είχε στηρίξει.

«Τα λόγια της μου ακούγονται σαν φωνή κόρακος»

Νωρίτερα, ο κ. Ιακωβίδης είχε προχωρήσει σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κι αναφέρθηκε εκτενώς στους λόγους που τον ώθησαν εκτός της Ελπίδας για τη Δημοκρατία.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:26ΚΟΣΜΟΣ

Βίαια επεισόδια μεταξύ κρατουμένων και σωφρονιστικών υπαλλήλων σε φυλακή στη Σρι Λάνκα: Τουλάχιστον 25 νεκροί, 100 τραυματίες - Δείτε βίντεο

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Την κρατούσε κλειδωμένη και τη βασάνιζε για ένα μήνα, της έκοψε τα μαλλιά με μπαλτά και τη χτυπούσε με ρόπαλο στο κεφάλι

14:12ΚΟΣΜΟΣ

«Έγκλημα τιμής» στη Γεωργία: 20χρονη από το Αζερμπαϊτζάν δολοφονήθηκε από τον ξάδελφό της με εντολή της οικογένειας

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Πεπόνι: Διατροφική αξία, ενυδάτωση και ποιοι πρέπει να προσέχουν

13:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγγνώμη Λιόλιου μετά το…ναυάγιο της Εθνικής: «Η ευθύνη βαραίνει εμένα προσωπικά»

13:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιτυχής η συμμετοχή της Atlantic See LNG Trade στις σημερινές δημοπρασίες για τον Κάθετο Διάδρομο

13:42ΑΠΟΨΕΙΣ

Από το άγχος των εξετάσεων στο άγχος της επιλογής

13:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ με την Γιου Τινγκ: Εμπλέκεται πρώην σύζυγος τηλεοπτικής περσόνας στην εξαφάνισή της;

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες η Νότια Ευρώπη: Πάνω από 49.000 στρέμματα έγιναν στάχτη σε Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία

13:29LIFESTYLE

Παντρεύτηκε η κόρη του Έρος Ραμαζότι στην Σικελία: Την παρέδωσε στον σύζυγό της με δάκρυα στα μάτια - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

13:27WHAT THE FACT

Η «κρυμμένη» δίδυμη της Μεγάλης Σφίγγας - Αναζωπυρώνονται τα σενάρια για την ύπαρξή της

13:22ΚΟΣΜΟΣ

NATO 3.0: Η κρίσιμη Σύνοδος στην Άγκυρα με τον «απρόβλεπτο» Τραμπ και τους επιφυλακτικούς Ευρωπαίους – Τι θα συζητηθεί

13:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Τότεναμ «τίναξε την μπάνκα» για τον Σάντρο Τονάλι και τον έντυσε στα «λευκά»

13:09ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει 12χρονη που σώθηκε μετά από 32 ώρες στη Βενεζουέλα: Το viral βίντεο με το χαμόγελο της ελπίδας μέσα στα συντρίμμια

13:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αίτηση Σαμαρά σε Άρειο Πάγο για διερεύνηση της υπόθεσης Predator

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Φως στο μυστήριο των «εξωγήινων» μεταλλικών σφαιρών σε παραλία της Αυστραλίας - Η «πιθανή πηγή» τους

13:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιακωβίδης: «Η Καρυστιανού έπεσε στα μάτια μου μετά τον πλειστηριασμό» - Νέα αποχώρηση από την «Ελπίδα»

12:57ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Όσα κάποτε μας έπαιρναν ώρες, σήμερα γίνονται σε λίγα λεπτά

12:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οργή UEFA κατά της FIFA για την υπόθεση Μπαλογκάν: «Η απόφαση για αναστολή της ποινής ξεπέρασε κάθε όριο»

12:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για βίντεο Σαμαρά στο TikTok: Ό,τι αποδίδει στην τηλεόραση δεν σημαίνει πως αποδίδει και στην πολιτική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ με την Γιου Τινγκ: Εμπλέκεται πρώην σύζυγος τηλεοπτικής περσόνας στην εξαφάνισή της;

07:24ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αλλαγές στα αυτοκίνητα από την Τρίτη - Ποια οχήματα επηρεάζονται και πώς

09:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία άνοδος της θερμοκρασίας - Ποιες περιοχές θα «δουν» 40άρια

12:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οργή UEFA κατά της FIFA για την υπόθεση Μπαλογκάν: «Η απόφαση για αναστολή της ποινής ξεπέρασε κάθε όριο»

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Στην Αττική το τοξικό νέφος από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο - Τι πρέπει να κάνετε με τα κλιματιστικά

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Ξυλοκόπησε άγρια άνδρα μέσα σε ιατρείο όταν του έκανε παρατήρηση να μιλά πιο σιγά στο κινητό

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό ήταν το πραγματικό πρόσωπο του Μεγάλου Αλέξανδρου; Ειδικοί δημιούργησαν ψηφιακά την όψη του Μακεδόνα στρατηλάτη

13:29LIFESTYLE

Παντρεύτηκε η κόρη του Έρος Ραμαζότι στην Σικελία: Την παρέδωσε στον σύζυγό της με δάκρυα στα μάτια - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS φέρνει καύσωνα διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά και πόσο θα διαρκέσει

13:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιακωβίδης: «Η Καρυστιανού έπεσε στα μάτια μου μετά τον πλειστηριασμό» - Νέα αποχώρηση από την «Ελπίδα»

13:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγγνώμη Λιόλιου μετά το…ναυάγιο της Εθνικής: «Η ευθύνη βαραίνει εμένα προσωπικά»

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Τεράστια απάτη σε βάρος στελέχους ναυτιλιακής: Απέσπασαν 4 εκατ. ευρώ από λογαριασμό – Τι είναι το Business Email Compromise

00:48ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Με δυσκολίες η επιστροφή προς Αθήνα – Ουρές χιλιομέτρων από Αγίους Θεοδώρους μέχρι Ελευσίνα

11:20WHAT THE FACT

Οι γυναίκες με αυτά τα 6 χαρακτηριστικά τραβούν την προσοχή των ανδρών - Μεγάλες εκπλήξεις

22:33LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Οι φωτογραφίες από τις ΗΠΑ και το δημόσιο «ευχαριστώ» στο κοινό του

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ - Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Parkout

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Φίδι δάγκωσε φοιτητή που πετούσε σκουπίδια σε κάδο απορριμάτων

08:04LIFESTYLE

Ξύλο σε εμφάνιση του Σταμάτη Γονίδη: «Βγάλε τον έξω ρε, βγάλε τον έξω...» - Βίντεο από τη συμπλοκή

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με τα στίγματα του κινητού της Γιου Τινγκ – Από την Ευρυτανία στη Μυτιλήνη

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Πεπόνι: Διατροφική αξία, ενυδάτωση και ποιοι πρέπει να προσέχουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ