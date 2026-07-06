Ιακωβίδης: «Η Καρυστιανού έπεσε στα μάτια μου μετά τον πλειστηριασμό» - Νέα αποχώρηση από την «Ελπίδα»

Snapshot Ο Όθωνας Ιακωβίδης αποχώρησε από την «λπίδα για Δημοκρατία» λόγω αποκαλύψεων για αγορά ακινήτου από την Μαρία Καρυστιανού μέσω πλειστηριασμού.

Ο Ιακωβίδης δήλωσε ότι η πράξη αυτή αντίκειται στις αρχές του και καθιστά αδύνατη τη συνέχιση της συμμετοχής του στο κόμμα.

Ο ίδιος τόνισε ότι η Καρυστιανού έχασε την αξιοπιστία της στα μάτια του και ότι οι δοθείσες εξηγήσεις δεν τον ικανοποιούν.

Αρχικά στήριξε την Καρυστιανού λόγω της κοινωνικής αντιδράσεως που εξέφραζε, αλλά οι πρόσφατες εξελίξεις τον οδήγησαν σε διαφορετική εκτίμηση.

Ο Ιακωβίδης ανέφερε ότι τα λόγια της Καρυστιανού δεν έχουν πια γεύση αξιοπιστίας και ότι θα έπρεπε να ζητηθεί δημόσια συγγνώμη. Snapshot powered by AI

Νέα αποχώρηση καταγράφηκε στην Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία βλέπει τα στελέχη της, να αποχωρούν το ένα μετά τον άλλο.

Τελευταίος που άνοιξε την πόρτα της εξόδου, είναι ο Όθωνας Ιακωβίδης από τη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Ιακωβίδης ανακοίνωσε την αποχώρησή του, δηλώνοντας ότι η απόφασή του συνδέεται με τις αποκαλύψεις για την αγορά ακινήτου, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται η τέως πρόεδρος του συλλόγου συγγενών θυμάτων των Τεμπών, μέσω πλειστηριασμού.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Status FM 107,7 της Θεσσαλονίκης ο κ. Ιακωβίδης ανέφερε ότι η όσα αποκαλύφθηκαν για την κυρία Καρυστιανού είναι αντίθετα με τις Αρχές του κι ως εκ τούτου, η αποχώρηση από την Ελπίδα για Δημοκρατία ήταν μονόδρομος.

Έδινα μάχες σώμα με σώμα με την Αστυνομία για τους πλειστηριασμούς

«Έτρεχα στα δικαστήρια και στους διαδρόμους των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης για να αποτρέψουμε πλειστηριασμούς και να σώσουμε τα σπίτια αδύναμων ανθρώπων. Έδινα μάχες σώμα με σώμα με την Αστυνομία και μετά έμαθα ότι η κυρία Καρυστιανού αγόρασε διαμέρισμα από πλειστηριασμό. Αυτό καθιστά αδύνατη τη δική μου συνέχιση στο κόμμα», είπε χαρακτηριστικά.

«Στα μάτια μου έπεσε από το ύψος στο οποίο την είχα τοποθετήσει», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι εξηγήσεις που δόθηκαν για την υπόθεση δεν τον καλύπτουν και ότι, κατά τη γνώμη του, θα έπρεπε να είχε ζητηθεί δημόσια συγγνώμη.

Ο κ. Ιακωβίδης υποστήριξε ότι αρχικά στήριξε τη Μαρία Καρυστιανού επειδή εξέφραζε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας που αντιδρούσε στο υπάρχον πολιτικό σύστημα. Ωστόσο, υποστήριξε ότι οι οργανωτικές επιλογές που έγιναν το τελευταίο διάστημα, σε συνδυασμό με την υπόθεση του ακινήτου, τον οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι το εγχείρημα κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση από εκείνη που ο ίδιος είχε στηρίξει.

«Τα λόγια της μου ακούγονται σαν φωνή κόρακος»

Νωρίτερα, ο κ. Ιακωβίδης είχε προχωρήσει σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κι αναφέρθηκε εκτενώς στους λόγους που τον ώθησαν εκτός της Ελπίδας για τη Δημοκρατία.