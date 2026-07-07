Γεωργιάδης: «Ο Τσίπρας πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους Ποινικούς Κώδικες, το είπε κι ο Κοντονής»

Snapshot Ο Άδωνις Γεωργιάδης κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για χρηματισμό σχετικά με την ψήφιση του νέου Ποινικού Κώδικα πριν τις εκλογές.

Ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε τον Τσίπρα ως "τον πιο διεφθαρμένο πρωθυπουργό της μεταπολίτευσης".

Ο Γεωργιάδης αμφισβήτησε τον απολογισμό της κυβέρνησης που παρουσίασαν στελέχη της ΕΛΑΣ, τον χαρακτηρίζοντας ψευδή και "εξώφθαλμα fake news".

Επισήμανε ότι η αλλαγή της ημερομηνίας των εκλογών από τον Τσίπρα είναι πρωτοφανής στην ιστορία της μεταπολίτευσης.

Κατήγγειλε την τροποποίηση του κακουργήματος ενεργητικής δωροδοκίας σε πλημμέλημα από την κυβέρνηση Τσίπρα. Snapshot powered by AI

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν τα στελέχη της ΕΛΑΣ με την οποία προσπάθησαν να αποδομήσουν τον απολογισμό της κυβέρνησης, αναφέροντας ότι περιέχει ψευδή στοιχεία και τον χαρακτήρισαν ως «εξώφθαλμα fake news».

Ο υπουργός Υγείας επιτέθηκε σφόδρα στον κ. Τσίπρα και μεταξύ άλλων τον κατηγόρησε ότι χρηματίστηκε για να ψηφίσει τον νέο Ποινικό Κώδικα λίγες ημέρες πριν προσφύγει στις κάλπες.

Στο χαρακτηριστικό απόσπασμα της συνέντευξής του στο Action 24, ο κ. Γεωργιάδης κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι «πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Ο κ. Κοντονής δήλωσε ότι πήρε λεφτά. Είναι η μόνη λογική εξήγηση που εξήγγειλε εκλογές 26 Ιουνίου και τις πήγε 7 Ιουλίου... Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Ο πρωθυπουργός της Novartis θα μας πει εμάς διεθφαρμένους, ο αρχισκευωρός».

Όλα έχουν ένα όριο, προειδοποιώ τον κ. Τσίπρα μην το ξαναπεί ότι είναι ο πιο έντιμος... Η χώρα είναι μικρή, ξέρουμε τι γίνεται... Πείτε μου μια φορά στην ιστορία της μεταπολιτευτικής Ελλάδος έχουν προκηρυχθεί εκλογές και πήγε κι άλλαξε την ημερομηνία. Μετέτρεψε το κακούργημα της ενεργητικής δωροδοκίας σε πλημμέλημα».

Μεταξύ άλλων στη συνέντευξή του στο Action 24, ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει μετεκλογική συνεργασία ΝΔ με ΠΑΣΟΚ κι εκτίμησε ότι «το βράδυ των εκλογών θα "φάνε" τον Ανδρουλάκη».

Παράλληλα, είπε ότι αν ο Αντώνης Σαμαράς δημιουργήσει εν τέλει κόμμα, «θα είναι πολιτικός μας αντίπαλος» και τίποτα περισσότερο.

Ολόκληρη η συνέντευξη του Γεωργιάδη