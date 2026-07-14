Κικίλιας από το λιμάνι του Πειραιά: «Η ασφάλεια είναι πάνω απ’ όλα – Ακούμε τους λιμενικούς μας»

Αυξημένες πληρότητες έως τον Δεκαπενταύγουστο

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Κικίλιας από το λιμάνι του Πειραιά: «Η ασφάλεια είναι πάνω απ’ όλα – Ακούμε τους λιμενικούς μας»

Επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια στο πλαίσιο της αυξημένης εξόδου εν μέσω της καλοκαιρινής περιόδου

Eurokinissi
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  • Στο λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν ετησίως περίπου 10,7 εκατομμύρια επιβάτες για τα ελληνικά νησιά.
  • Ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας τόνισε ότι η ασφάλεια είναι πρωταρχική και ζήτησε από τους ταξιδιώτες να ακολουθούν τις οδηγίες των λιμενικών.
  • Καθημερινά εκατοντάδες λιμενικοί εργάζονται για την προστασία και εξυπηρέτηση των επιβατών σε όλα τα λιμάνια της χώρας.
  • Οι πληρότητες στα πλοία αναμένεται να φτάσουν έως και το 100% ενόψει του Δεκαπενταύγουστου.
  • Ο υπουργός κάλεσε σε υπομονή και συνεργασία από τους ταξιδιώτες κατά την περίοδο της μεγάλης εξόδου για την ομαλή λειτουργία των λιμανιών.
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Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε σήμερα ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, με αφορμή την αυξημένη καλοκαιρινή επιβατική κίνηση, απευθύνοντας έκκληση στους ταξιδιώτες να ακολουθούν τις οδηγίες των στελεχών του Λιμενικού Σώματος για την ασφάλειά τους.

Ο κ. Κικίλιας ανέφερε ότι το λιμάνι του Πειραιά αποτελεί έναν από τους βασικούς κόμβους μετακίνησης προς τα ελληνικά νησιά, καθώς κάθε χρόνο από εκεί αναχωρούν για τις διακοπές τους περίπου 10.700.000 άνθρωποι.

«Βρισκόμαστε πλέον στην καρδιά του καλοκαιριού και από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν κάθε χρόνο για τις διακοπές τους στα νησιά μας 10 εκατομμύρια 10.700.000 άνθρωποι», δήλωσε, υπογραμμίζοντας τον ρόλο των λιμενικών στην ομαλή λειτουργία των λιμανιών.

«Η ασφάλεια είναι πάνω απ’ όλα»

Ο υπουργός τόνισε ότι εκατοντάδες λιμενικοί βρίσκονται καθημερινά στον Πειραιά, ενώ χιλιάδες στελέχη του Λιμενικού υπηρετούν σε όλα τα λιμάνια της χώρας, με στόχο την προστασία και την εξυπηρέτηση των επιβατών.

«Η εξυπηρέτηση την οποία οι άντρες και οι γυναίκες μας κάνουν, την κάνουν με αξιοπρέπεια, με ευγένεια και με επαγγελματισμό. Για εμάς η ασφάλεια είναι πάνω απ’ όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να συνεργάζονται με τις λιμενικές αρχές και να ακολουθούν τις οδηγίες τους σε κάθε λιμάνι της χώρας.

«Θέλω να παρακαλέσω όλους να ακολουθούν τις οδηγίες των λιμενικών μας, όπου και αν βρίσκονται, σε όποιο λιμάνι της χώρας», σημείωσε.

Αυξημένες πληρότητες έως τον Δεκαπενταύγουστο

Ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε και στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου, επισημαίνοντας ότι οι πληρότητες στα πλοία αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά το επόμενο διάστημα, φτάνοντας έως και το 100% ενόψει του Δεκαπενταύγουστου.

«Ξέρω ότι αυτή την εποχή και μέχρι το peak του Δεκαπενταύγουστου θα αυξάνονται συνεχώς οι πληρότητες και θα φτάσουν μέχρι και το 100%. Γι’ αυτό θερμά παρακαλώ, λίγο υπομονή, καλή διάθεση», είπε.

Ο υπουργός ευχήθηκε καλές διακοπές στους ταξιδιώτες και ασφαλή ταξίδια στους ναυτικούς, υπογραμμίζοντας τη σημασία του ελληνικού νησιωτικού πλούτου.

«Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Είναι η Ελλάδα της ομορφιάς των νησιών μας, που είναι η συγκριτική μας δύναμη και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα», ανέφερε.

Κλείνοντας, ευχήθηκε «καλά ταξίδια και καλές θάλασσες» στους ανθρώπους της ναυτιλίας που μεταφέρουν καθημερινά χιλιάδες επιβάτες από και προς τα νησιά, ζητώντας από όλους να δείχνουν κατανόηση και συνεργασία κατά την περίοδο της μεγάλης εξόδου των αδειούχων.

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