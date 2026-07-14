Μαρινάκης: Ζούμε σε μια χώρα όπου ο καταληψίας βαπτιζόταν επαναστάτης

Σκληρή γραμμή απέναντι στα φαινόμενα ανομίας και βίας στους πανεπιστημιακούς χώρους χαράσσει η κυβέρνηση, ρίχνοντας τα βέλη της στην ανοχή που επέδειξε διαχρονικά ένα συγκεκριμένο τμήμα του πολιτικού συστήματος. Σε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη, ο Παύλος Μαρινάκης προχώρησε σε μια εξαιρετικά αιχμηρή τοποθέτηση με αφορμή τη στάση των κοινοβουλευτικών δυνάμεων.

Μιλώντας για την ανείπωτη τραγωδία της οικογένειας Νέστορα, ενός ανθρώπου που δεν πείραξε «ούτε κουνούπι», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε τη θέση του. Είναι αυτονόητη η παρουσία εκπροσώπων από όλα τα κόμματα στην κηδεία. Κι όμως, συνιστά τεράστιο ηθικό και πολιτικό ατόπημα να δικαιολογεί κανείς σήμερα τις καταλήψεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, το δίλημμα πλέον είναι καθαρό για όλους. Ή επιλέγεις να είσαι με τις πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες ή με τις βαριοπούλες. Δεν χωρούν εκπτώσεις. Ούτε φυσικά δικαιολογείται να βαφτίζονται ως απλές παρεμβάσεις ενέργειες όπως το πέταγμα με τα τρικάκια.

Την ίδια ώρα, υπενθύμισε πως η κατάληψη αποτελούσε ανέκαθεν κατάφωρα παράνομη πράξη, ανεξάρτητα από το νομικό πλαίσιο. Ανατρέχοντας μάλιστα στην περίοδο από το 1974 έως το 2019, στηλίτευσε την ύπαρξη δύο ταχυτήτων στην εφαρμογή του νόμου. Σε εφορίες ή νοσοκομεία οι συλλήψεις ήταν άμεσες. Αντίθετα στο εσωτερικό των πανεπιστημίων η παραβατικότητα καλυπτόταν και ο εκάστοτε καταληψίας βαφτιζόταν εντελώς αυθαίρετα ως κοινωνικός επαναστάτης.

Αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Παύλου Μαρινάκη στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών

Αναφερόμενος στην υπόθεση της Marfin και το ενδεχόμενο οι Αρχές να έχουν πέσει έξω και οι συλληφθέντες να μην είναι οι ιθύνοντες, αλλά και τους ισχυρισσμούς της υπεράσπισης, τονίζει ότι «όλα αυτά θα τα απαντήσει η Δικαιοσύνη. Μόνο ο ανακριτής και ο εισαγγελέας μπορούν να κρίνουν την τύχη των κατηγορούμενων. Είναι ένα καλό νέο ότι μετά από πολυετείς έρευνες και συνελέχθησαν νέα στοιχεία. Φαντάζομαι ότι θα δοθούν απαντήσεις για μια τραγωδία, τη Marfin, που έμενε ανοιχτή πληγή 16 χρόνια. Η απάντηση στην τρομοκρατία είναι συλλήψεις και όχι ο τοξικός λόγος».

«Δεν γνωρίζω το περιεχόμενο της δικογραφίας, καταλαβαίνω ότι αυτό που ειρωνεύονταν ως ελληνικό FBI, έχει καταφέρει να βάλει τα γυαλιά σε όσους κορόιδευαν. Δεν είναι μόνο η Marfin, είναι χιλιάδες οι συλλήψεις και σημαντικές οι επιτυχίες στην εξάρθρωση κυκλωμάτων. Είναι ερώτημα αν η εξάρθρωση κυκλωμάτων είναι κάτι που πρέπει να πιστωθεί ή να χρεωθεί η κυβέρνηση. Διαφθορά πάντα υπήρχε, αλλά η κυβέρνηση κρίνεται με βάση συλλήψεις, νομοθετήσεις. Τώρα πλέον δικάζονται με πολύ πιο αυστηρό νομικό πλαίσιο όσοι συλλαμβάνονται, με την κυβέρνηση να έχει βούληση για την επιβολή της νομιμότητας, όπως τα Πανεπιστήμια».

Ερωτηθείς για τις κοινοβουλευτικές δυνάμεις και τη στάση τους, μίλησε για την οικογένεια Νέστορα, που δεν είχε πειράξει «ούτε κουνούπι» και βιώνει μια τραγωδία. Το ότι είδαμε εκπροσώπους από όλα τα κόμματα στην κηδεία είναι σημαντικό, αν και αυτονόητο. Σε κανένα κόμμα δεν μπορεί να γίνεται λόγος για δολοφόνους, όμως όταν δικαιολογείς μια κατάληψη, όταν είσαι με τις βαριοπούλες και όχι με τις βιβλιοθήκες, όταν χαρακτηρίζεις παρεμβάσεις ενέργειες όπως τα τρικάκια», είναι σοβαρό ζήτημα.

Το ισχύον νομικό πλαίσιο μας καλύπτει για τις καταλήψεις, δεν είναι μόνο θέμα νομικού πλαισίου: Πάντα ήταν παράνομη πράξη. Από το 1974 ως το 2019 ήταν δύο Ελλάδες. Θεωρείται πλημμέλημα, ωστόσο μπορεί να τελούνταν και κακουργήματα. Σε ορισμένους χώρους, σε συνελάμβαναν αν έκανες κατάληψη άμεσα, όπως μια εφορία, ένα νοσοκομείο. Στο πανεπιστήμιο, μέχρι το 2019, ο καταληψίας ήταν επαναστάτης. Ζούμε σε μια χώρα, όπου για μεγάλο διάστημα, τμήμα του πολιτικού συστήματος βάφτιζε παραβατικούς, εγκληματίες ως επαναστάτες».

Για τις δηλώσεις Βορίδη-Πλεύρη, είπε ότι έχουν δίκιο, χωρίς ασφαλώς να επιρρίπτονται ευθύνες για τη δολοφονία Νέστορα. Πρωθυπουργό πρώην πλην Τσίπρα να έχει μιλήσει για τις μολότοφ δεν θυμάμαι, όπως επίσης μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολιτικοί μάρτυρες στη δίκη για τη 17 Νοέμβρη.

Δεν θυμάμαι τον κ. Τσίπρα να έχει αποκηρύξει πολλά από τα βλαβερά που έχει κάνει, όπως το χάιδεμα αυτιών σε τρομοκράτες και εγκληματίες. Αν βγει και πει ότι δεν υπάρχει άσυλο χώρου, αλλά άσυλο ιδεών, θα πω ότι ήρθε στο δρόμο της λογικής. Όπως ούτε έχει τοποθετηθεί θετικά για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Για τον χρηματισμό Τσίπρα, με βάση τις καταγγελίες Γεωργιάδη και την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα: «Δεν θα πω ότι τα πήρε, χωρίς στοιχεία. Αν ακούσω έναν πολιτικό αντίπαλο να λέει δημοσίως ότι τα έχω πάρει, την επόμενη μέρα θα βρεθώ στην εισαγγελία, για να υποβάλω μήνυση. Δεν θα έστελνα λουλούδια. Το ότι ο κ. Τσίπρας δεν κινήθηκε νομικά κατά του κ. Γεωργιάδη και δεν έχει απαντήσει από το 2019 για ποιο λόγο έκανε τη δωροδοκία πλημμέλημα, άλλαξε το πλαίσιο για κακουργήματα, ευνοώντας ποινικούς κρατούμενους. Το ότι λέμε 11+2 βουλευτές της ΝΔ να δώσουν εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, από το ΠΑΣΟΚ έλεγαν για κυβέρνηση υποδίκων και ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνούσε σε αυτό. Ο κ. Φάμελλος μιλούσε για συγκάλυψη στα Τέμπη (δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, ως συνέχεια του κ. Τσίπρα). Σε όλες τις υποθέσεις λέγαμε πάντα να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να μιλήσει. Σκεφτείτε να έρχονταν μέλη της τωρινής κυβέρνησης, υπουργοί Δικαιοσύνης και να έλεγαν εκ των υστέρων για παρα-υπουργείο Δικαιοσύνης και για τη Βουλή, που έμεινε ανοικτή, για να ψηφιστούν οι Ποινικοί Κώδικες.

Για τον Ταλ Ντίλιαν και δηλώσεις του κ. Κεσσέ, συνηγόρου του κ. Κουκάκη, και το αν είναι ψέμα ότι το Predator πουλήθηκε στο ελληνικό κράτος: «Έχουμε δώσει αρνητικές απαντήσεις, τόσο εγώ, όσο και ο προκάτοχός μου, κ. Οικονόμου, που ισχύουν στο ακέραιο. Για την υπόθεση αυτή, ισχύουν οι απαντήσεις που έχουμε δώσει μέχρι σήμερα. Προφανής είναι η προσπάθεια να συντηρεί αυτήν την κουβέντα, για να μην πάει στο Μεταναστευτικό. Σε καμιά χώρα, δεν υπάρχουν τηλεδικαστήρια. Υπάρχει πρωτόδικη απόφαση και οι άνθρωποι είναι κατηγορούμενοι, στην οποία έχει ασκηθεί έφεση, υπάρχει και η απόφαση του Αρείου Πάγου. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Η υπόθεση υπάρχει από το 2022. Δεν θα κάνουμε τη χάρη να μιλάμε μόνο για αυτό το θέμα, επειδή κάποιοι δεν έχουν πρόγραμμα. Ο κ. Ντίλιαν έχει ασκήσει έφεση, θα υπάρξει εκδίκαση. Η τελευταία απόφαση έχει εκδοθεί από τον κ. Ζήση, που ήταν υπόδειξη της Δικαιοσύνης σε ανώτατο επίπεδο, για να γίνει επικεφαλής της Δικαιοσύνης, δεν αποφάσισε μόνη της η κυβέρνηση, για να διοριστεί στο αξίωμά του».

Για τον κ. Σαμαρά και το ότι απευθύνθηκε στον Άρειο Πάγο για την υπόθεση Predator: «Δικαίωμά του να απευθυνθεί στη Δικαιοσύνη, οι δικαστικές αρχές θα απαντήσουν. Είχα απευθύνει ρητορικό ερώτημα για το timing, μπορεί να μη συνδέεται με την προαναγγελθείσα σύσταση κόμματος, για το οποίο εύχομαι να μην προβεί. Το θέμα ξεκίνησε από το 2022, είχαμε παραιτήσεις, μετά είχαμε δημοσιεύματα για υποτιθέμενα θύματα, φερόμενους στόχους. Στη συνέχεια είχαμε την έκθεση Ποτάκη, το 2023, και πλέον έχουμε την επίσκεψη Σαμαρά στον ΑΠ το 2026. Μπορεί να σχετίζεται με το κόμμα, μπορεί και όχι».

Για το αν θα κάνει κόμμα και το αν θα συνεργαστεί μαζί του η ΝΔ, με βάση και τις δηλώσεις Γεωργιάδη: «Η θέση του υπουργού δεν είναι του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Μόνος στόχος η αυτοδυναμία, πιστεύουμε ότι είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη με συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπου αντιθέτως με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, δεν καταφεύγει στη λογική της πλειοδοσίας, δεν μας ενδιαφέρει να γίνουμε ευχάριστοι. Αυτό που λέμε είναι κοστολογημένο και δεν θέλει να χαϊδέψει αυτιά. Έχουμε κάνει πολλά σημαντικά, δεν τα έχουμε κάνει όλα τέλεια. Εφόσον οι πολίτες δεν θέλουν να μας δώσουν αυτοδυναμία, θα μιλούσαμε με ένα σοβαρό ΠΑΣΟΚ, όχι αυτό του κ. Ανδρουλάκη. Στόχος είναι η χώρα να έχει κυβέρνηση την επομένη των εκλογών, δεν υπάρχει δεύτερος και τρίτος γύρος. Όταν το ΠΑΣΟΚ αποφασίζει σε Συνέδριο να αποκλείσει συνεργασία με τη ΝΔ, είναι κρίσιμο. Στόχος μας η αυτοδυναμία, όλες οι κουβέντες συνεργασίας είναι στον αέρα. Πρωθυπουργό και κυβέρνηση εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιοι σε συζητήσεις πίσω από κλειστές πόρτες και καφετέριες».

Για την ακρίβεια και το μέτρο των 5 λεπτών στο diesel και των 10 λεπτών στη βενζίνη και αν θα υπάρξουν μέτρα για μείωση των έμμεσων φόρων: «Η μάχη με την ακρίβεια είναι καθημερινή. Τα 9 στα 10 μέτρα αφορούν φοροελαφρύνσεις και είναι μόνιμα, με κάποιες εξαιρέσεις, όπως τα στοχευμένα μέτρα, με φόντο την κρίση στη Μέση Ανατολή. Το 2025 υπήρξε η μεγαλύτερη παρέμβαση, τώρα αναμένονται φοροελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες. Μετά τις 31/8 θα επαναξιολογήσουμε για το diesel και τη βενζίνη.

Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχουν μειώσεις φόρων για όλους: Επιτυχία της κυβέρνησης είναι ότι έδωσε δυνατότητα σε 600.000 συμπολίτες μας να βρουν δουλειά, με μειωμένους φόρους και εισφορές. Οι επιχειρήσεις τους προσέλαβαν, δεν είναι εχθροί μας. Ήρθε η ώρα να ανταμειφθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι συνεπείς

Για Τσίπρα-Μυτιλήνη, έχει ενδιαφέρον όταν βρίσκεται εκεί. Είναι φοβερό και πρόκειται για την... επανένωση της Λέσβου με τη Μυτιλήνη. Το 2015, 890.000 αφίξεις παράνομων μεταναστών, τώρα είναι 48.000. 19.000 διαμένοντες στο ΚΥΤ της Μόριας επί Τσίπρα, τώρα 277. Ήρθε μια κυβέρνηση που πιστεύει στα σύνορα της θάλασσας, άλλαξε ο νόμος για το άσυλο, που δίνεται πλέον σε δύο μήνες και απελαύνονται όσοι δεν το δικαιούνται, ήρθε μια κυβέρνηση, που φύλαξε τον Έβρο. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί κατά μήνες από 80 ως 90%, επί των ημερών της σημερινής κυβέρνηση

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