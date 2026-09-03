Χαρδαλιάς: «Το “ΑΕΝΑΟΝ” γίνεται πράξη – Η πόλη ξανά στη θάλασσα»

Σε τροχιά οριστικής υλοποίησης μπαίνει το Μητροπολιτικό Πάρκο «ΑΕΝΑΟΝ», με την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Νερού.

Ένα έργο, που στις αρχές του 2024 βρισκόταν αντιμέτωπο ακόμη και με τον κίνδυνο απώλειας της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης περνά πλέον από τον σχεδιασμό στην πράξη, καθώς ανοίγει ο δρόμος για τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Μεσόγειο, συνολικού προϋπολογισμού 370 εκατ. ευρώ.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, μέσα στον Νοέμβριο εγκαθίσταται το εργοτάξιο, ενώ έως τα μέσα Δεκεμβρίου ολοκληρώνονται οι μελέτες εφαρμογής. Οι κατασκευαστικές εργασίες αρχίζουν τον Ιανουάριο του 2027, με στόχο το «ΑΕΝΑΟΝ» να εγκαινιαστεί και να αποδοθεί στους πολίτες το δεύτερο εξάμηνο του 2029.

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Τα έργα δεν σταματούν – Κυβέρνηση και Περιφέρεια αλλάζουν την εικόνα της Αττικής

Στη στενή συνεργασία Κυβέρνησης και Περιφέρειας Αττικής, αλλά και στην ένταξη του ΑΕΝΑΟΝ στον ευρύτερο αναπτυξιακό σχεδιασμό για τα μεγάλα έργα στη χώρα, εστίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι με την υπογραφή της σύμβασης κλείνει «μία εκκρεμότητα πολλών δεκαετιών» και αποδίδεται στους πολίτες ένας χώρος που παρέμενε για χρόνια «παγιδευμένος» στην αδράνεια.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι, παρά τις καθυστερήσεις, τις αγκυλώσεις και τα γραφειοκρατικά εμπόδια του παρελθόντος, «η κυβέρνηση και η Περιφέρεια μπόρεσαν με πολύ κόπο και με πολλή προσπάθεια» να οδηγήσουν το έργο στη σημερινή φάση, εξασφαλίζοντας παράλληλα ευρωπαϊκούς πόρους ύψους 370 εκατ. ευρώ. Στάθηκε μάλιστα ιδιαίτερα στην επιμονή, τον συντονισμό και τη συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση, ως βασικές προϋποθέσεις για να ξεπερνώνται οι δυσκολίες και να προχωρούν σύνθετα έργα υποδομής.

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το ΑΕΝΑΟΝ «αδιάκοπο πνεύμονα προόδου» και «καταλύτη διαρκούς ανάπτυξης» για το παραθαλάσσιο μέτωπο, επισημαίνοντας ότι η παρέμβαση αφορά συνολικά το Λεκανοπέδιο και αποτελεί κρίσιμο βήμα για την αποκατάσταση της σχέσης της πρωτεύουσας με τη θάλασσα, σε συνδυασμό με την επένδυση στο Ελληνικό και τη μεταβίβαση του Tae Kwon Do στην Περιφέρεια.

Παράλληλα, ενέταξε το έργο στη γενικότερη κυβερνητική πολιτική για τη συνέχιση των μεγάλων επενδύσεων και έργων υποδομής, υπογραμμίζοντας ότι «τα έργα δεν σταματούν» με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως ανέφερε, η επόμενη περίοδος πρέπει να συνδεθεί με «ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης», βασισμένο σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και σε σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους.

Νίκος Χαρδαλιάς: Από την «κόψη» της απένταξης, στην οριστική υλοποίηση

«Σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για την Αττική μας», τόνισε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, χαρακτηρίζοντας την υπογραφή της σύμβασης ημέρα δικαίωσης για ένα έργο που, όπως είπε, επί περισσότερες από έξι δεκαετίες έμενε στις προθέσεις και στα χαρτιά. Υπογράμμισε ότι το ΑΕΝΑΟΝ δεν αναβαθμίζει μόνο τον Φαληρικό Όρμο, αλλά δημιουργεί έναν «πράσινο πολλαπλασιαστή» για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, επανασυνδέοντας την πόλη με τη θάλασσα και ενισχύοντας την ποιότητα ζωής, την απασχόληση και την αναπτυξιακή δυναμική.

Ο Περιφερειάρχης υπενθύμισε ότι η υλοποίηση του έργου αποτέλεσε από την πρώτη ημέρα της θητείας του κεντρική προτεραιότητα, καθώς ήταν ταυτόχρονα εθνική και κυβερνητική επιλογή. Αναφερόμενος στις δυσκολίες που προηγήθηκαν, σημείωσε: «Δεν θα ήταν τίμιο να μη σας πω ότι υπήρξαν στιγμές που αναρωτηθήκαμε αν θα φτάναμε ως εδώ. Στιγμές που το έργο βρέθηκε πραγματικά στην κόψη», επισημαίνοντας ότι η Περιφέρεια προτίμησε να αναλάβει την ευθύνη και να βρει λύσεις αντί να επικαλεστεί εμπόδια και καθυστερήσεις.

«Μέσα σε 21-22 μήνες», όπως ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς , «ολοκληρώθηκαν 11 μελέτες και 19 αδειοδοτήσεις», ενώ το έργο πέρασε από όλες τις απαιτούμενες εθνικές και ευρωπαϊκές διαδικασίες. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην παρέμβαση του Πρωθυπουργού προς την τότε Επίτροπο Ελίζα Φερέιρα, χάρη στην οποία εξασφαλίστηκε ο κρίσιμος πρόσθετος χρόνος ώστε να μη χαθεί η χρηματοδότηση. Παράλληλα, σημείωσε ότι με προσωπικές παρεμβάσεις του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη εξασφαλίστηκαν οι εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου για τη μελλοντική συντήρηση και βιωσιμότητα του έργου, ύψους 6 εκατ. ευρώ ετησίως, καθώς και οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις. Απευθυνόμενος μάλιστα στον Πρωθυπουργό, τον ευχαρίστησε για την εμπιστοσύνη στις προτάσεις της Περιφέρειας και για την «εξαιρετικά καθοριστική» συμβολή του στη θετική εξέλιξη του έργου.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Περιφερειάρχης ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη για την παρακολούθηση του έργου και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, με τακτική ενημέρωση των πολιτών για την εξέλιξή του μέσα από την ιστοσελίδα του έργου. «Γιατί μια υπογραφή είναι σημαντική. Αλλά για μένα προσωπικά σημαίνει πάνω απ’ όλα και κάτι ακόμα, κάτι πολύ συγκεκριμένο: δίνεις τον λόγο σου! Δεσμεύεσαι!», είπε, καταλήγοντας: «Και σήμερα δίνουμε τον λόγο μας στους πολίτες της Αττικής ότι αυτό το έργο θα προχωρήσει, θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί όπως πρέπει και όταν πρέπει».

Νίκος Παπαθανάσης: Από σήμερα ανοίγει ξανά η πύλη της πόλης προς το υδάτινο στοιχείο

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε: «Ο Φαληρικός Όρμος υπήρξε ιστορικά η ανοιχτή πύλη της πρωτεύουσας προς το νερό. Για δεκαετίες η πύλη αυτή έμεινε κλειστή, κομμένη από την πόλη με τσιμέντο και εγκατάλειψη. Από σήμερα ανοίγει ξανά, με το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο «ΑΕΝΑΟΝ», το ανοιχτό πάρκο της Μεσογείου, σχεδιασμένο με τις αρχές της βιωσιμότητας, και της συμπερίληψης. Ένα πάρκο με το 75% της έκτασής του σε φυσική μεσογειακή βλάστηση, με χώρους άθλησης, παιδότοπους, χώρους εκπαίδευσης και πολιτισμού, ανοιχτό σε όλους, χωρίς εισιτήριο και χωρίς αποκλεισμούς. Συνολικά, το έργο χρηματοδοτήθηκε και στις δύο φάσεις του με πάνω από 464 εκατομμύρια ευρώ δημόσιας επένδυσης, με συγχρηματοδότηση 85% από το Ταμείο Συνοχής.

Χρειάστηκε επίμονη διεκδίκηση, μεθοδική δουλειά και μεγάλη προσπάθεια, ώστε ένα έργο αυτής της κλίμακας να περάσει από το χαρτί στο εργοτάξιο. Και το κάναμε γιατί έχουμε αποδείξει, με πρώτον τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι ξέρουμε να διαπραγματευόμαστε και να διαχειριζόμαστε σωστά τους πόρους που μας εμπιστεύεται η Ευρώπη. Άλλωστε μόλις πριν από λίγες ημέρες ολοκληρώσαμε το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αξιοποιώντας το σύνολο των πόρων που μας αναλογούσαν. Θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Αττικής, για τη μεθοδικότητα και την υπομονή με την οποία η Περιφέρεια οδήγησε όλη αυτή τη διαδικασία, μέχρι και τη σημερινή υπογραφή», τόνισε ο κ. Παπαθανάσης.

Σε αμετάκλητη πορεία υλοποίησης η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Μεσόγειο

Εκ μέρους της κοινοπραξίας «ΑΕΝΑΟΝ 1» που ανέλαβε την υλοποίηση του έργου, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της METLEN Ευάγγελος Μυτιληναίος δήλωσε: «To AENAON αποτελεί έργο μοναδικής εμβέλειας. Ένα έργο που έρχεται να αποτελέσει κρίσιμο κρίκο στη διαμόρφωση της Αθηναϊκής Ριβιέρας, μιας μεγάλης ζώνης ανάπτυξης και ποιότητας ζωής, που ξεκινά από τον Πειραιά και φτάνει μέχρι τη Βουλιαγμένη. Η περιοχή του Φαληρικού Όρμου, ένας χώρος με εξαιρετικά σημαντικά φυσικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά, είχε για πολλά χρόνια παραμείνει σε μεγάλο βαθμό αποσπασματικός και αναξιοποίητος. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να αντιστρέψουμε αυτή την εικόνα και να δημιουργήσουμε έναν χώρο που θα αποτελεί σημείο αναφοράς όχι μόνο για τους κατοίκους της περιοχής, αλλά για ολόκληρη την Αττική. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Περιφέρεια Αττικής και τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά για την εμπιστοσύνη και για την επιλογή να προχωρήσει ένα έργο με τόσο μεγάλη σημασία για το μέλλον της πρωτεύουσας. Η συνεργασία μας θα είναι καθοριστική για την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Είμαι σίγουρος ότι θα σας παραδώσουμε ένα έργο - κόσμημα για την Αττική»

«Η ΤΕΡΝΑ, με τη διαχρονικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητά της και μέσω της καλής συνεργασίας που θα έχει ως κοινοπραξία με τη ΜΕΤΚΑ, θα επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα» ανέφερε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργος Περιστέρης και πρόσθεσε: «Προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής η οποία, με επικεφαλής τον κ. Χαρδαλιά, κράτησε το έργο ζωντανό. Σε όλα τα έργα παρουσιάζονται μικρά και μεγάλα προβλήματα ή θέματα. Είμαστε βέβαιοι ότι θα τα λύσουμε με συνεργασία και ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα παραδοθεί στον κόσμο το "κόσμημα" αυτό για την Αττική».

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπερήφανη που στηρίζει αυτό το έργο και βρίσκεται στο πλευρό της ελληνικής Κυβέρνησης και της Περιφέρειας Αττικής, καθώς το έργο εισέρχεται σε αυτή την κρίσιμη νέα φάση» ανέφερε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Raffaele Fitto και πρόσθεσε: «Θα ήθελα να αναδείξω την προσπάθεια και τη συμβολή του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, καθώς η προσωπική του δέσμευση και η αποφασιστικότητα του, συνέβαλαν καθοριστικά ώστε αυτό το φιλόδοξο έργο να φτάσει σε αυτό το τόσο σημαντικό στάδιο. Θα ήθελα επίσης να αναγνωρίσω τη στήριξη των εθνικών αρχών, υπό την ηγεσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση».

Από το ΑΕΝΑΟΝ στο Tae Kwon Do: ένα ενιαίο παράκτιο μέτωπο 741 στρεμμάτων

Το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο «ΑΕΝΑΟΝ» αποτελεί τον πυρήνα ενός ευρύτερου σχεδίου της Περιφέρειας Αττικής για την ολιστική αναγέννηση του Φαληρικού Όρμου και την ουσιαστική επανασύνδεση της πόλης με τη θάλασσα, δημιουργώντας έναν ενιαίο μητροπολιτικό πόλο πρασίνου, πολιτισμού, αναψυχής, αθλητισμού και εξωστρέφειας στο παράκτιο μέτωπο.

Με συνολική έκταση 741 στρεμμάτων το πάρκο θα είναι ένας από τους μεγαλύτερους ανοικτούς δημόσιους χώρους, πλήρως προσβάσιμο σε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα και αναπηρία, ενώ εκτιμάται ότι θα υποδέχεται περίπου 3,8 εκατ. επισκέπτες ετησίως. Το 75% της έκτασής του θα καλύπτεται από πράσινο, με περισσότερα από 4.000 δένδρα και πάνω από 210.000 φυτά σε 343 στρέμματα δίπλα στη θάλασσα.

Στο υπόλοιπο τμήμα προβλέπονται ήπιες πολιτιστικές και κοινωνικές χρήσεις, γήπεδα, ποδηλατόδρομοι και χώροι άθλησης, δραστηριότητες εκπαιδευτικού και θεματικού χαρακτήρα για παιδιά, καθώς και περιορισμένες εμπορικές χρήσεις. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν 5.700 τ.μ. νέων κτηρίων και τρεις χώροι στάθμευσης συνολικής δυναμικότητας 850 θέσεων.

Ο σχεδιασμός υιοθετεί τις αρχές του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus και σύγχρονες προδιαγραφές ενεργειακής εξοικονόμησης, κλιματικής ανθεκτικότητας και αντιπλημμυρικής προστασίας.Στην ίδια στρατηγική εντάσσεται και η αξιοποίηση του Tae Kwon Do, που μαζί με την Πλατεία Νερού περνά σε μια νέα φάση λειτουργίας. Η πρώην ολυμπιακή εγκατάσταση προβλέπεται να μετατραπεί σε σύγχρονο συνεδριακό, εκθεσιακό και πολιτιστικό κέντρο διεθνών προδιαγραφών, ώστε να φιλοξενεί μεγάλες διοργανώσεις και να λειτουργεί συμπληρωματικά προς το Μητροπολιτικό Πάρκο.

Με τον τρόπο αυτό, παλιές ολυμπιακές υποδομές και νέοι χώροι πρασίνου εντάσσονται σε ένα ενιαίο σχέδιο, με στόχο έως το 2030 να έχουν διαμορφωθεί σχεδόν 1.000 στρέμματα παραλιακού χώρου πρασίνου και αναψυχής στον Φαληρικό Όρμο.

Διαρκής και ανοικτός ο έλεγχος των πολιτών στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων

Στο πλαίσιο της σύμβασης για την κατασκευή του «Αέναον» προβλέπεται και η υιοθέτηση μιας καινοτόμου πρωτοβουλίας, που ενισχύει τη λογοδοσία και των έλεγχο της κοινωνίας των πολιτών στην εξέλιξης ενός τόσο κομβικού έργου υποδομής.Συγκεκριμένα, μέσα από την ιστοσελίδα www.aenaonpark.gr, οι πολίτες της Αττικής θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την εξέλιξη των εργασιών και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που προβλέπονται στην υπογραφείσα σύμβαση. Για τον σκοπό αυτό, ο ανάδοχος του έργου θα αναρτά στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα φωτογραφίες και βίντεο που θα αποτυπώνουν την πρόοδο των εργασιών, ενώ το σχετικό υλικό θα ανανεώνεται σε τακτική βάση ανά δεκαπενθήμερο.

Όπως επεσήμανε σχετικά ο κ. Χαρδαλιάς, «είναι μια πρωτοβουλία που έχουμε αναλάβει, γιατί οι πολίτες επιβάλλεται να γνωρίζουν, να αξιολογούν, να είναι συμμέτοχοι. Και για εμάς στην Περιφέρεια Αττικής, αυτό είναι αδιαπραγμάτευτη συνθήκη διαφάνειας και λογοδοσίας».