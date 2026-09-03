Μαρινάκης: Όλα τα μέτρα του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ θα είναι οριζόντια και μόνιμα - Δείτε LIVE
Δείτε ζωντανά τη σημερινή (3/9) ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Παρακολουθήστε σε απευθείας μετάδοση τη σημερινή (3/9) ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών Τύπου του εξωτερικού από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:57 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα στην Φλώρινα: Καλύτερη η εικόνα της πυρκαγιάς
12:18 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα
11:15 ∙ WHAT THE FACT