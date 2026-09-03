Μαρινάκης: Όλα τα μέτρα του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ θα είναι οριζόντια και μόνιμα - Δείτε LIVE

Δείτε ζωντανά τη σημερινή (3/9) ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο

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Μαρινάκης: Όλα τα μέτρα του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ θα είναι οριζόντια και μόνιμα - Δείτε LIVE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Παρακολουθήστε σε απευθείας μετάδοση τη σημερινή (3/9) ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών Τύπου του εξωτερικού από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.

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