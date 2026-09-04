Μαξίμου: Έμφυτη η στάση Τσίπρα να πολιτεύεται προσπαθώντας να εξαπατήσει τους πολίτες

«Χρειάστηκαν τόσες ώρες στο κόμμα του κ. Τσίπρα για να βγάλουν μια απάντηση 440 λέξεων, ενώ θα μπορούσαν να γράψουν σε λίγες σειρές: ”Είπαμε και μια ....υπερβολή, για να περάσει η ώρα”» σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

«Για την ταμπακιέρα καμία απάντηση, δηλαδή για το γεγονός ότι άλλα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του και άλλα παρουσίασαν στο γραπτό κείμενο που έστειλαν» επισημαίνουν και προσθέτουν:

«Το μόνο σίγουρο είναι πως κάποια πράγματα δεν θα αλλάξουν ποτέ, μεταξύ των οποίων και η έμφυτη τάση του κ. Τσίπρα να πολιτεύεται προσπαθώντας να εξαπατήσει τους πολίτες».

ΕΛΑΣ: Οι αριθμοί έχουν σημασία

«Η σημερινή ανακοίνωση της κυβέρνησης είναι ακόμη ένα παράδειγμα βιαστικής και πρόχειρης κριτικής πάνω στο πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. Παρουσιάζει ως μεγάλη "αποκάλυψη" αυτό που γράφουμε καθαρά από την πρώτη σελίδα: ότι παρουσιάζουμε πρόγραμμα τετραετίας. Που σημαίνει ότι εφαρμόζεται σταδιακά στη περίοδο 2027-2030, μέσα στα ετήσια δημοσιονομικά περιθώρια» είχε αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ακόμα:

«Συγχαρητήρια λοιπόν! Μεγάλη η ανακάλυψη ότι ένα τετραετές πρόγραμμα έχει τέσσερα χρόνια εφαρμογής και ότι οι μόνιμες παρεμβάσεις σωρεύονται αντί να εξαφανίζονται κάθε Δεκέμβριο.

Το ουσιαστικό, όμως, βρίσκεται αλλού: Το δικό μας πρόγραμμα δεν αποδέχεται ως κανονικότητα τη φθηνή εργασία, τη χαμηλή παραγωγικότητα και τη διαρκή πίεση στους μισθούς.

Θέλει να αλλάξει αυτό το μοντέλο.

Να δώσει μεγαλύτερη δύναμη στην εργασία, να αυξήσει το μερίδιό της στο παραγόμενο εισόδημα και να μοιράσει δικαιότερα τα οφέλη της ανάπτυξης.

Το ίδιο καθαρές είναι οι επιλογές μας για το κοινωνικό κράτος.

Δεν αποδεχόμαστε μια χώρα όπου η δημόσια υγεία, η παιδεία, η φροντίδα και η κοινωνική προστασία φθείρονται, ενώ όλο και περισσότερες ανάγκες μεταφέρονται στην τσέπη της οικογένειας.

Αυτό δεν είναι μονόδρομος. Είναι πολιτική επιλογή. Η δική μας επιλογή είναι ένα σύγχρονο Κοινωνικό Κράτος Δικαιωμάτων, με ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες, ποιότητα και καθολική πρόσβαση.

Όσο η κυβέρνηση μοιράζει αποσπασματικά επιδόματα για να μετριάζει τις συνέπειες των πολιτικών της, εμείς θέλουμε να αλλάξουμε τους όρους που γεννούν την ανασφάλεια και τις ανισότητες.

Να αυξήσουμε τα εισοδήματα.

Να δώσουμε ξανά δύναμη στην εργασία.

Να ξαναχτίσουμε ένα κοινωνικό κράτος που δεν αφήνει κανέναν μόνο απέναντι στην αγορά.

Αυτές είναι οι προτεραιότητές μας. Και όσο κι αν επιχειρούν να χτυπήσουν το πρόγραμμα, αυτές δεν πρόκειται να θολώσουν.

Αντί, λοιπόν, να κατασκευάζει λογιστικές εντυπώσεις, ας απαντήσει η κυβέρνηση σε λίγα απλά ερωτήματα:

Είναι υπέρ ή κατά της μείωσης του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής;

Είναι υπέρ ή κατά της δωρεάν μεταφοράς στις αστικές συγκοινωνίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τους μόνιμους κατοίκους;

Είναι υπέρ ή κατά της κατάργησης της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις;

Είναι υπέρ ή κατά του μηδενισμού της συμμετοχής των συνταξιούχων στα φάρμακα;

Είναι υπέρ ή κατά της αύξησης του μισθού των εκπαιδευτικών και του νοσηλευτικού προσωπικού;

Είναι υπέρ ή κατά της υποτροφίας των 500 ευρώ σε κάθε φοιτητή που σπουδάζει εκτός της μόνιμης κατοικίας του σε περιφερειακό πανεπιστήμιο;

Ας απαντήσει καθαρά. Γιατί πίσω από κάθε μία από αυτές τις επιλογές υπάρχουν οικογένειες, μικροί επαγγελματίες και συνταξιούχοι που χρειάζονται πραγματική ανάσα.

Αυτό είναι το σχέδιο μας για τη χώρα: να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα.

Και για να τελειώνουμε. Όπως έχουμε ήδη δηλώσει, το πρόγραμμά μας θα αξιολογηθεί από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Μέχρι τότε, λιγότερη δραματοποίηση και προσεκτικότερη ανάγνωση»

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