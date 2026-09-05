Χαρδαλιάς: «Σε ολόκληρη τη διαδρομή μου στα κοινά δεν επέλεξα ποτέ να διοικώ από το γραφείο»

Στη δυναμική παρουσία της Περιφέρειας Αττικής στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με έμφαση στη στρατηγική για την υλοποίηση 352 έργων και παρεμβάσεων ύψους 2,587 δις ευρώ, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων, καθώς και στη μητροπολιτική διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων όπως το κυκλοφοριακό, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Business News Magazine και τον δημοσιογράφο Δημήτρη Τσουκαλά.

Σχετικά με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στη ΔΕΘ, ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε ότι θα παρουσιαστούν τα μεγάλα έργα, το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα, οι δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας και η πορεία εμβληματικών παρεμβάσεων. «Στη ΔΕΘ ερχόμαστε για ουσιαστικό διάλογο και ανταλλαγή σχεδίων, εμπειριών και ιδεών» είπε, τονίζοντας ότι στόχος είναι να αναδειχθεί «μια Περιφέρεια που δουλεύει με σχέδιο, υλοποιεί, λογοδοτεί και δημιουργεί προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις και συνεργασίες».

Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι επέλεξε από την πρώτη ημέρα να αναμετρηθεί με δύσκολες και χρονίζουσες εκκρεμότητες, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι μέχρι το 2028 να έχει μπει σε τροχιά υλοποίησης το σύνολο των δεσμεύσεων της περιφερειακής αρχής. «Ήδη έχουμε δρομολογήσει περισσότερα από τα μισά έργα των δεσμεύσεών μας. Έως το τέλος της θητείας μας θα έχει δρομολογηθεί το σύνολο του προγράμματός μας», τόνισε, αναφερόμενος σε αντιπλημμυρικά έργα, παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας, κοινωνικές υποδομές και εμβληματικές αναπλάσεις, όπως το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον».

Μητροπολιτική διακυβέρνηση με καθαρές ευθύνες

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Χαρδαλιάς στην ανάγκη υπέρβασης της πολυδιάσπασης αρμοδιοτήτων, την οποία χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο θεσμικό εμπόδιο για την αποτελεσματική υλοποίηση έργων και πολιτικών. Όπως σημείωσε, «το μεγαλύτερο θεσμικό εμπόδιο παραμένει η διάχυση των αρμοδιοτήτων: όταν όλοι εμφανίζονται συναρμόδιοι, τελικά κανείς δεν λογοδοτεί», επαναλαμβάνοντας τη θέση του υπέρ ενός μοντέλου μητροπολιτικής διακυβέρνησης «με καθαρές ευθύνες, σαφείς ρόλους και μετρήσιμο αποτέλεσμα».

Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε και το κυκλοφοριακό, για το οποίο τόνισε: «Το κυκλοφοριακό είναι ίσως η μεγαλύτερη καθημερινή πρόκληση της Αττικής», επισημαίνοντας ότι η Περιφέρεια υλοποιεί 31 έργα οδικής ασφάλειας συνολικού ύψους 193 εκατ. ευρώ, με το 58% να βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης, ενώ έχουν εγκατασταθεί 388 κάμερες για τον έλεγχο παραβάσεων ερυθρού σηματοδότη. «Οι αποσπασματικές παρεμβάσεις δεν αρκούν. Επιμένω: χρειάζεται μητροπολιτική διαχείριση, με ενιαίο σχεδιασμό και καθαρή ευθύνη», υπογράμμισε, προαναγγέλλοντας ότι το προσεχές διάστημα θα παρουσιαστεί η ολοκληρωμένη πρόταση της Περιφέρειας για έναν νέο, σύγχρονο Οργανισμό Μητροπολιτικού Σχεδιασμού της Αττικής.

ΕΣΠΑ και «Attiki On», πυλώνες στήριξης της οικονομίας και της κοινωνίας

Αναφερόμενος στην πρωτιά της Αττικής στην απορρόφηση πόρων του ΕΣΠΑ, ο Περιφερειάρχης ξεκαθάρισε ότι το ζητούμενο δεν είναι οι αριθμοί, αλλά το μετρήσιμο κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα: «Η απορρόφηση δεν συνιστά από μόνη της επιτυχία. Επιτυχία είναι οι ευρωπαϊκοί πόροι να μετατρέπονται σε έργα που βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών».

Ειδική αναφορά έκανε στο πρόγραμμα «Attiki On», μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται με 95,5 εκατ. ευρώ 1.044 επενδυτικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. «Η δική μας δέσμευση είναι να βρισκόμαστε έμπρακτα δίπλα στον παραγωγικό κόσμο, με μόνο γνώμονα το συμφέρον και τη βιωσιμότητά του», τόνισε, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι οι επιχειρήσεις να γίνουν πιο σύγχρονες, παραγωγικές, ανταγωνιστικές και εξωστρεφείς, με νέες θέσεις εργασίας και ανθεκτικότητα.

Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη απλούστευσης της επενδυτικής διαδρομής και καλύτερου συντονισμού μεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, σημειώνοντας ότι «αυτός είναι ο ρόλος μιας σύγχρονης μητροπολιτικής διοίκησης: να συντονίζει, να διευκολύνει και να δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για βιώσιμες επενδύσεις».

Τουρισμός και ψηφιακή μετάβαση ως μοχλοί ανταγωνιστικότητας

Ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε στη στρατηγική διεθνούς προβολής της Αττικής, υπενθυμίζοντας ότι είναι η πρώτη Περιφέρεια της χώρας που δημιούργησε DMMO. Κεντρικός άξονας, όπως είπε, είναι η ενιαία ταυτότητα «The Greater Athens Region», που προβάλλει τη Μητροπολιτική Αττική ως πολυδιάστατο προορισμό για όλες τις εποχές, συνδυάζοντας πολιτισμό, γαστρονομία, θάλασσα, νησιά, συνέδρια και διοργανώσεις.

Αναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη, τόνισε ότι μπορεί να συμβάλει σε ταχύτερες, απλούστερες και πιο διαφανείς υπηρεσίες, με προτεραιότητα την αυτοματοποίηση διοικητικών διαδικασιών και τη διαχείριση των αιτημάτων των πολιτών. «Η ψηφιακή μετάβαση έχει αξία μόνο όταν ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη δημόσια διοίκηση», επισήμανε, θέτοντας ως αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις την κυβερνοασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Το «Αέναον» θα παραμείνει δημόσιο, με ελεύθερη πρόσβαση για όλους

Για το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον» στον Φαληρικό Όρμο – η σύμβαση υλοποίησης του οποίου υπεγράφη πρόσφατα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη – ο κ. Χαρδαλιάς επισήμανε ότι, μολονότι το έργο παραλήφθηκε στα όρια της απένταξης από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, βρίσκεται πλέον σε τροχιά υλοποίησης. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση η κατεύθυνση για δημιουργία φορέα διαχείρισης, με επικεφαλής την Περιφέρεια Αττικής και τη συμμετοχή των όμορων Δήμων. «Το πάρκο θα παραμείνει δημόσιο, με ελεύθερη πρόσβαση για όλους. Αυτό είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτο», ξεκαθάρισε.

Ολοκληρώνοντας τη συνέντευξή του, ο Περιφερειάρχης περιέγραψε και τη δική του αντίληψη για τη διοίκηση: «Σε ολόκληρη τη διαδρομή μου στα κοινά δεν επέλεξα να διοικώ από το γραφείο ή από απόσταση. Θέλω να βλέπω ο ίδιος τι συμβαίνει και να μιλάω με τους ανθρώπους, τους δημάρχους και τους πολίτες. Έτσι αντιλαμβάνομαι τη διοίκηση», υπογραμμίζοντας ότι, τελικά, «οι πολίτες κρίνουν τη συνέπεια, την αξιοπιστία και, πάνω απ’ όλα, το αποτέλεσμα».