Τσουκαλάς: «Η ΝΔ εκβιάζει ακόμη και με “θερμό επεισόδιο” με την Τουρκία»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τις δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος συνέδεσε το ενδεχόμενο μη αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας με κινδύνους για την εθνική ασφάλεια.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς στάθηκε στη δήλωση του Γιώργου Φλωρίδη στη δημόσια τηλεόραση ότι η χώρα βρίσκεται «σε εθνική διακινδύνευση» και ότι, εάν το βράδυ των εκλογών δεν υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, «θα κάνουν ντου οι απέναντι», κάνοντας, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ευθεία αναφορά στο ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία.

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη διολισθαίνει σε επικίνδυνα μονοπάτια», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να συνδέσει την εκλογική επιλογή των πολιτών με τον κίνδυνο τουρκικής επιβουλής.

«Τώρα απειλεί τον ελληνικό λαό ότι η κρίση του μπορεί να ανοίξει τον δρόμο σε τουρκική επιβουλή. Ο κατήφορος της κυβέρνησης είναι χωρίς τέλος», σημείωσε.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ακόμη ότι η κυβέρνηση «δεν είναι συνώνυμη της σταθερότητας αλλά είναι βαθιά επικίνδυνη, καθεστωτική και αλαζονική», καλώντας τον πρωθυπουργό να πάρει θέση για τις δηλώσεις του υπουργού του.

«Κύριε Πρωθυπουργέ, δεν επιτρέπεται οι Υπουργοί σας να παίζουν με τα εθνικά θέματα. Η πατρίδα είναι πάνω από το μικροκομματικό σας συμφέρον. Η πατρίδα είναι πάνω από όλα», κατέληξε ο Κώστας Τσουκαλάς.

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