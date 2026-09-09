«Δεν θα δεχθώ προσβολές» - «Ποια η προσβολή;» Σύγκρουση Παπακωστοπούλου – Κυρανάκη στον «αέρα»

Snapshot Σοβαρή αντιπαράθεση σημειώθηκε στον αέρα του OPEN μεταξύ της Κατερίνας Παπακωστοπούλου και του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για την ακρίβεια και την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Η Παπακωστοπούλου υποστήριξε πως δεν μπορεί να βγαίνει κάποιος μέχρι το τέλος του μήνα λόγω μισθολογικών δυσκολιών, ενώ ο Κυρανάκης αμφισβήτησε την αύξηση ή μείωση των μισθών από το 2019.

Η συζήτηση έγινε προσωπική, με την παρουσιάστρια να αρνείται να αποκαλύψει τον μισθό της και να δηλώνει ότι δεν θα δεχτεί προσβολές.

Ο Νίκος Σταβελάκης παρενέβη για να μειώσει την ένταση, επισημαίνοντας ότι η αντιπαράθεση ξέφυγε από το θέμα.

Ο Κυρανάκης παρουσίασε στοιχεία κατανάλωσης που δείχνουν μικρή μεταβολή και τόνισε ότι η υπερβολική κριτική μειώνει την αξιοπιστία της συζήτησης για τα οικονομικά προβλήματα των πολιτών. Snapshot powered by AI

Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ της παρουσιάστριας του OPEN Κατερίνας Παπακωστοπούλου και του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ξέσπασε στον αέρα της εκπομπής «10 Παντού», με αφορμή την ακρίβεια και συνολικά την αγοραστική δύναμη των πολιτών .

Σε εκείνο το σημείο, η παρουσιάστρια απευθυνόμενη προς τον γραμματέα της ΝΔ, ανέφερε: «Είστε πολύ νέος, δεν μπορεί να μην υπάρχουν φίλοι σας που να λένε ότι δεν βγαίνουν μέχρι τις 20 του μήνα. Έχει τύχει και σε εμάς να μην βγαίνουμε μέχρι τις 20 του μήνα. Δεν σας έχει τύχει και εσάς ποτέ;».

Άμεσα ανέβηκαν οι τόνοι και ακολούθησε ένας εξαιρετικά έντονος διάλογος:

Τότε ακολούθησε ο εν λόγω διάλογος:

Κυρανάκης : Σας έχει τύχει και σε εσάς αυτό;

: Σας έχει τύχει και σε εσάς αυτό; Παπακωστοπούλου : Ναι, γιατί νομίζετε ότι έχω υπέρογκους μισθούς;

: Ναι, γιατί νομίζετε ότι έχω υπέρογκους μισθούς; Κυρανάκης : Ο μισθός σας αυξήθηκε από το 2019 μέχρι σήμερα ή όχι;

: Ο μισθός σας αυξήθηκε από το 2019 μέχρι σήμερα ή όχι; Παπακωστοπούλου : Ο μισθός είναι ίδιος από όταν ήμουν ρεπόρτερ στο Star. Αυτό θα αναλύσουμε; Εργάζομαι 31 χρόνια, εάν δεν με βοηθούσε ο σύζυγος, δεν θα έβγαινα.

: Ο μισθός είναι ίδιος από όταν ήμουν ρεπόρτερ στο Star. Αυτό θα αναλύσουμε; Εργάζομαι 31 χρόνια, εάν δεν με βοηθούσε ο σύζυγος, δεν θα έβγαινα. Κυρανάκης : Αυξήθηκε; Άλλο ρωτάω.

: Αυξήθηκε; Άλλο ρωτάω. Παπακωστοπούπουλου : Δεν έχει φοβερή μεταβολή στα 30 χρόνια.

: Δεν έχει φοβερή μεταβολή στα 30 χρόνια. Κυρανάκης : Όχι, στα 31 χρόνια. Από το 2019 μέχρι σήμερα αυξήθηκε ή μειώθηκε;

: Όχι, στα 31 χρόνια. Από το 2019 μέχρι σήμερα αυξήθηκε ή μειώθηκε; Παπακωστοπούλου : Από τότε που ήμουν 19 χρονών μέχρι σήμερα που είμαι 50;

: Από τότε που ήμουν 19 χρονών μέχρι σήμερα που είμαι 50; Κυρανάκης: Γιατί με πάτε στο παρελθόν;

Τότε, στη συζήτηση παρενέβη ο Νίκος Σταβελάκης, επιχειρώντας να ρίξει τους τόνους και τονίζοντας ότι η κουβέντα ξέφυγε από το θέμα και έγινε προσωπική.