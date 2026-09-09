«Δεν θα δεχθώ προσβολές» - «Ποια η προσβολή;» Σύγκρουση Παπακωστοπούλου – Κυρανάκη στον «αέρα»

Σφοδρή αντιπαράθεση στον «αέρα» του OPEN μεταξύ της παρουσιάστριας της εκπομπής «10 Παντού» και του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας

Παναγιώτης Βελισσάρης

«Δεν θα δεχθώ προσβολές» - «Ποια η προσβολή;» Σύγκρουση Παπακωστοπούλου – Κυρανάκη στον «αέρα»
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  • Σοβαρή αντιπαράθεση σημειώθηκε στον αέρα του OPEN μεταξύ της Κατερίνας Παπακωστοπούλου και του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για την ακρίβεια και την αγοραστική δύναμη των πολιτών.
  • Η Παπακωστοπούλου υποστήριξε πως δεν μπορεί να βγαίνει κάποιος μέχρι το τέλος του μήνα λόγω μισθολογικών δυσκολιών, ενώ ο Κυρανάκης αμφισβήτησε την αύξηση ή μείωση των μισθών από το 2019.
  • Η συζήτηση έγινε προσωπική, με την παρουσιάστρια να αρνείται να αποκαλύψει τον μισθό της και να δηλώνει ότι δεν θα δεχτεί προσβολές.
  • Ο Νίκος Σταβελάκης παρενέβη για να μειώσει την ένταση, επισημαίνοντας ότι η αντιπαράθεση ξέφυγε από το θέμα.
  • Ο Κυρανάκης παρουσίασε στοιχεία κατανάλωσης που δείχνουν μικρή μεταβολή και τόνισε ότι η υπερβολική κριτική μειώνει την αξιοπιστία της συζήτησης για τα οικονομικά προβλήματα των πολιτών.
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Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ της παρουσιάστριας του OPEN Κατερίνας Παπακωστοπούλου και του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ξέσπασε στον αέρα της εκπομπής «10 Παντού», με αφορμή την ακρίβεια και συνολικά την αγοραστική δύναμη των πολιτών .

Σε εκείνο το σημείο, η παρουσιάστρια απευθυνόμενη προς τον γραμματέα της ΝΔ, ανέφερε: «Είστε πολύ νέος, δεν μπορεί να μην υπάρχουν φίλοι σας που να λένε ότι δεν βγαίνουν μέχρι τις 20 του μήνα. Έχει τύχει και σε εμάς να μην βγαίνουμε μέχρι τις 20 του μήνα. Δεν σας έχει τύχει και εσάς ποτέ;».

Άμεσα ανέβηκαν οι τόνοι και ακολούθησε ένας εξαιρετικά έντονος διάλογος:

Τότε ακολούθησε ο εν λόγω διάλογος:

  • Κυρανάκης: Σας έχει τύχει και σε εσάς αυτό;
  • Παπακωστοπούλου: Ναι, γιατί νομίζετε ότι έχω υπέρογκους μισθούς;
  • Κυρανάκης: Ο μισθός σας αυξήθηκε από το 2019 μέχρι σήμερα ή όχι;
  • Παπακωστοπούλου: Ο μισθός είναι ίδιος από όταν ήμουν ρεπόρτερ στο Star. Αυτό θα αναλύσουμε; Εργάζομαι 31 χρόνια, εάν δεν με βοηθούσε ο σύζυγος, δεν θα έβγαινα.
  • Κυρανάκης: Αυξήθηκε; Άλλο ρωτάω.
  • Παπακωστοπούπουλου: Δεν έχει φοβερή μεταβολή στα 30 χρόνια.
  • Κυρανάκης: Όχι, στα 31 χρόνια. Από το 2019 μέχρι σήμερα αυξήθηκε ή μειώθηκε;
  • Παπακωστοπούλου: Από τότε που ήμουν 19 χρονών μέχρι σήμερα που είμαι 50;
  • Κυρανάκης: Γιατί με πάτε στο παρελθόν;

Τότε, στη συζήτηση παρενέβη ο Νίκος Σταβελάκης, επιχειρώντας να ρίξει τους τόνους και τονίζοντας ότι η κουβέντα ξέφυγε από το θέμα και έγινε προσωπική.

  • Παπακωστοπούλου: Ο κύριος Κυρανάκης την κάνει προσωπική και δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Εάν σας αρέσει να προσβάλλετε γυναίκα, δεν έχω κανένα πρόβλημα να σας ανταπαντήσω.
  • Κυρανάκης: Ποιος σας προσέβαλε; Με ρωτήσατε να σας απαντήσω για τον δικό μου κύκλο.
  • Παπακωστοπούλου: Δεν θα δεχτώ προσβολές.
  • Κυρανάκης: Ποια είναι η προσβολή;
  • Παπακωστοπούλου: Δεν θα συζητήσουμε δημόσια τον μισθό μου. Είναι προσωπικό δεδομένο, δεν σας αφορά. Έκανα την ίδια ερώτηση στον κύριο Σκέρτσο και μου απάντησε με ευγένεια ότι και εκείνος έχει τύχει να ξεμείνει.
  • Κυρανάκης: Μπορώ να καταλάβω ποια είναι η προσβολή ακριβώς;
  • Παπακωστοπούλου: Δεν θα απολογηθώ για τον μισθό που παίρνω στον κύριο Κυρανάκη.
  • Κυρανάκης: Ξέρετε τι καταλαβαίνω; Ότι δεν θέλει να απαντήσει και δεν με αφήνει να απαντήσω και εγώ.
  • Παπακωστοπούλου: Το θέμα των Ελλήνων είναι ο μισθός μου κύριε Κυρανάκη; Δεν είναι τόσο υψηλός όσο νομίζετε. Περάστε από το λογιστήριο μετά να τον μάθετε. Δεν έχω πρόβλημα να δημοσιοποιήσω τον μισθό μου, εάν αφορά τον κόσμο, αλλά δεν τον αφορά.
  • Κυρανάκης: Η συζήτηση άρχισε επειδή μου είπατε ότι ο μισθός τελειώνει στις 23 του μήνα. Κάθισα και έψαξα τα στοιχεία για την κατανάλωση, τα οποία αφορούν τις κάρτες, πιστωτικές, χρεωστικές. Δεν αμφισβητούνται αυτά [...] Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι από την 1η έως την 4η εβδομάδα ουσιαστικά καμία μεταβολή. Η μεγαλύτερη μεταβολή είναι 3-3,5%. Αυτό δείχνει ότι δεν ισχύει η παράλογη υπερβολική κριτική. Υπάρχουν δυσκολίες. Ναι, υπάρχουν. Πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί, τα εισοδήματα, αλλά να ερχόμαστε και να λέμε «δεν είναι έξω μέρα, είναι νύχτα», υπάρχει γενική φτωχοποίηση, ο κόσμος ζει πολύ χειρότερα, με συγχωρείτε, αλλά μειώνει την αξιοπιστία αυτής ακριβώς της συζήτησης. Άρα ας προσέξουμε όλοι πώς μεταφέρουμε την πραγματική εικόνα.
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