Double score Μητσοτάκη και εννεακομματική Βουλή – Ποια κόμματα μένουν εκτός

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 30,3% στην εκτίμηση ψήφου, σχεδόν διπλάσια από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα που συγκεντρώνει 15,9%.

Η ΝΔ υπολογίζεται ότι θα εξασφαλίσει 122 έδρες, κάτω από τις 151 που απαιτούνται για αυτοδυναμία, λόγω του κατακερματισμού της ψήφου.

Η Βουλή αναμένεται να απαρτίζεται από εννέα κόμματα

Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για το 59% των πολιτών, ενώ η ενεργειακή κρίση ανησυχεί το 21,2%.

Το 50,4% των πολιτών αποδίδει την ακρίβεια στην αδυναμία της κυβέρνησης να την αντιμετωπίσει, και το 54% θεωρεί ότι οι επισημάνσεις για αλαζονεία κυβερνητικών στελεχών δεν είναι υπερβολικές. Snapshot powered by AI

Η νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24 αποτυπώνει μια πολιτική σκηνή με μεγάλες αποστάσεις, αλλά και πολλές εκκρεμότητες.

Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με 30,3% στην εκτίμηση ψήφου, σχεδόν διπλάσια από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα, η οποία συγκεντρώνει 15,9%. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 12,3%, ενώ η εικόνα της επόμενης ημέρας συμπληρώνεται από μια εννεακομματική Βουλή και την πρώτη καταγραφή της Συμμαχίας Ελλήνων, που συνδέεται με τον Ηλία Κασιδιάρη.

Πίσω, όμως, από την αριθμητική υπεροχή του κυβερνώντος κόμματος, υπάρχει μια διαφορετική πραγματικότητα: η ΝΔ απέχει σημαντικά από την αυτοδυναμία, η αντιπολίτευση παραμένει κατακερματισμένη και η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους πολίτες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 12 Οκτωβρίου, μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένης ανησυχίας για το ενεργειακό κόστος και την πορεία της οικονομίας.

Το double score και οι 122 έδρες

Το πρώτο πολιτικό μήνυμα της μέτρησης βρίσκεται στη διαφορά ανάμεσα στη ΝΔ και την ΕΛ.Α.Σ. Οι 14,4 μονάδες που χωρίζουν τα δύο κόμματα στην εκτίμηση ψήφου συνιστούν ένα προβάδισμα που αγγίζει το double score. Η ΝΔ εμφανίζεται με 30,3% και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,9%, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην Τρίτη θέση με 12,3%.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο πρώτο κόμμα και τους δύο βασικούς διεκδικητές της δεύτερης θέσης. Ταυτόχρονα, όμως, δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για την τελική εκλογική αναμέτρηση. Πρόκειται για μια δημοσκοπική φωτογραφία της συγκεκριμένης περιόδου και όχι για πρόβλεψη του αποτελέσματος των επόμενων εκλογών.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο βρίσκεται στην κατανομή των εδρών. Με βάση την εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ υπολογίζεται ότι θα συγκέντρωνε 122 έδρες, αριθμός πολύ χαμηλότερος από τις 151 που απαιτούνται για την κοινοβουλευτική αυτοδυναμία. Το εύρημα αναδεικνύει το πρόβλημα που δημιουργεί ο κατακερματισμός της ψήφου: Ακόμη και ένα κόμμα που κινείται πάνω από το 30% μπορεί να μην εξασφαλίζει αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Εννέα κόμματα στη Βουλή και νέα δεδομένα για την αντιπολίτευση

Η προβολή των αποτελεσμάτων δίνει εννεακομματική Βουλή. Μετά τη ΝΔ, την ΕΛ.Α.Σ. και το ΠΑΣΟΚ, ακολουθούν το ΚΚΕ με 7,2%, η Ελληνική Λύση με 6,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,1% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,5%. Η Φωνή Λογικής και η Συμμαχία Ελλήνων καταγράφονται αμφότερες στο 3,5%.

Αντίθετα, το ΜέΡΑ25 βρίσκεται στο 2,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,7% και η Νίκη στο 1,1%, κάτω από το όριο του 3% που απαιτείται για την είσοδο στη Βουλή.

Η εικόνα έχει ιδιαίτερη σημασία για τον χώρο της αντιπολίτευσης. Η ΕΛ.Α.Σ. βρίσκεται στη δεύτερη θέση, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί σε απόσταση 3,6 μονάδων. Η διαφορά αυτή διατηρεί ανοιχτή τη συζήτηση για τον συσχετισμό δυνάμεων στον χώρο πέραν της ΝΔ, χωρίς να σημαίνει ότι έχει κριθεί η μάχη για τη δεύτερη θέση.

Το βασικό χαρακτηριστικό, πάντως, είναι ότι η πολιτική εκπροσώπηση εμφανίζεται πολυδιασπασμένη. Πολλά κόμματα συγκεντρώνουν ποσοστά που τους επιτρέπουν να διεκδικούν κοινοβουλευτική παρουσία, ενώ άλλα παραμένουν κοντά στο όριο εισόδου. Σε μια τέτοια εικόνα, η κατανομή των εδρών και η τελική συμμετοχή των κομμάτων στη Βουλή αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα.

Η πρώτη μέτρηση του κόμματος Κασιδιάρη

Ένα από τα νέα στοιχεία της δημοσκόπησης είναι η καταγραφή της Συμμαχίας Ελλήνων, που συνδέεται με τον Ηλία Κασιδιάρη. Το κόμμα εμφανίζεται για πρώτη φορά στη μέτρηση με 2,9% στην πρόθεση ψήφου και 3,5% στην εκτίμηση ψήφου.

Η διαφορά έχει ουσιαστική σημασία: στην εκτίμηση ψήφου το ποσοστό βρίσκεται πάνω από το όριο του 3%, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη προβολή να του αποδίδει 11 έδρες. Δεν πρόκειται, ωστόσο, για επιβεβαιωμένη εκλογική επίδοση, αλλά για δημοσκοπική αποτύπωση ενός πολιτικού σχηματισμού που καταγράφεται για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη έρευνα.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο κατά πόσο η παρουσία του θα διατηρηθεί και στις επόμενες μετρήσεις. Η πρώτη καταγραφή δεν αρκεί για να τεκμηριώσει σταθερή εκλογική βάση, αναδεικνύει όμως την ύπαρξη ενός ακόμη σχηματισμού που κινείται γύρω από το όριο κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης.

Η ακρίβεια παραμένει ο μεγάλος πονοκέφαλος

Πίσω από τα κομματικά ποσοστά, η οικονομία εξακολουθεί να κυριαρχεί στις ανησυχίες των πολιτών. Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός αναδεικνύονται ως το σημαντικότερο πρόβλημα για το 59% των ερωτηθέντων. Ακολουθούν η οικονομία και η ανάπτυξη με 27,2%, ενώ η ενεργειακή κρίση, το κόστος των καυσίμων, της θέρμανσης και του ηλεκτρικού ρεύματος συγκεντρώνουν 21,2%.

Στιγμιότυπα από σούπερ μάρκετ στην περιοχή του Αμαρουσίου, Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Τα στοιχεία απαιτούν μια σαφή διάκριση: η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα στην ιεράρχηση των πολιτών, ενώ η ενεργειακή κρίση αποτελεί ξεχωριστή, επίσης σημαντική πηγή ανησυχίας. Η ενεργειακή διάσταση αποκτά πρόσθετη βαρύτητα καθώς έξι στους δέκα δηλώνουν ότι προετοιμάζονται για σημαντικούς περιορισμούς στη θέρμανση του σπιτιού και στις μετακινήσεις με το αυτοκίνητο.

Παράλληλα, το 50,4% αποδίδει τη συνεχιζόμενη ακρίβεια στην αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Το 25,9% θεωρεί ότι ευθύνονται τόσο η κυβερνητική αδυναμία όσο και εξωγενείς παράγοντες, ενώ το 22% αποδίδει την κατάσταση αποκλειστικά σε εξωτερικούς παράγοντες.

Η οικονομική πίεση, επομένως, δεν αποτελεί απλώς ένα κοινωνικό ζήτημα. Είναι και ένας παράγοντας που επηρεάζει την αξιολόγηση της κυβερνητικής πολιτικής, χωρίς αυτό να μεταφράζεται αυτομάτως σε αντίστοιχη μετακίνηση ψηφοφόρων προς συγκεκριμένα κόμματα.

Η έρευνα καταγράφει και θετική αξιολόγηση της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ. Το 55,9% εκτιμά ότι η ενεργειακή συμμαχία, με αναφορές στον Κάθετο Διάδρομο και στις γεωτρήσεις, ενισχύει την εθνική ασφάλεια, ενώ το 40,8% διαφωνεί.

Προσοχή στην αλαζονεία

Την ίδια στιγμή, οι αναφορές στην αλαζονεία κυβερνητικών στελεχών αποτυπώνουν μια ακόμη πλευρά της πολιτικής εικόνας: το 54% θεωρεί ότι οι σχετικές επισημάνσεις δεν είναι υπερβολικές, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα ευρήματα της έρευνας.

Έτσι, η κυβέρνηση εμφανίζεται να διατηρεί σαφές δημοσκοπικό προβάδισμα, αλλά ταυτόχρονα βρίσκεται αντιμέτωπη με την πίεση της καθημερινότητας και με ερωτήματα για τον τρόπο άσκησης της εξουσίας.

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