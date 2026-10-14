Fake βίντεο για τον φουσκωμένο Κηφισό: Ο Χαρδαλιάς ανήρτησε το βίντεο ρεπορτάζ του Newsbomb

Snapshot Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, δημοσίευσε αποδεικτικά στοιχεία που αποκάλυψε το Newsbomb για ένα βίντεο σχετικά με τον Κηφισό.

Το βίντεο που έγινε viral και έδειχνε τον Κηφισό στα όρια υπερχείλισης ήταν γνήσιο, αλλά προέρχεται από κακοκαιρία του 2023.

Το επιτόπιο ρεπορτάζ του Newsbomb έδειξε ότι η πραγματική εικόνα του Κηφισού την Τετάρτη είχε μεγάλο όγκο νερού, αλλά όχι ορμητικό χείμαρο όπως στο βίντεο.

Το Newsbomb αναπαρήγε το βίντεο με επιφύλαξη σχετικά με τη γνησιότητά του και προέβη σε ψηφιακή διασταύρωση των δεδομένων. Snapshot powered by AI

Μετά την αποκάλυψη μέσω επιτόπιου ρεπορτάζ του Newsbomb της ανακολουθίας σχετικά με ένα βίντεο που έγινε viral τις πρωινές ώρες και στο οποίο απεικονιζόταν ο Κηφισός στα όρια της υπερχείλισης λόγω της βροχόπτωσης, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς προχώρησε σε ανάρτηση στα social media.

Ο κ. Χαρδαλιάς δημοσίευσε τα αποδεικτικά στοιχεία που έφερε στο φως το Newsbomb.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το πρωί, στο πλαίσιο της ψηφιακής διασταύρωσης, το Newsbomb.gr (το οποίο αναπαρήγαγε το βίντεο με κάθε επιφύλαξη ως προς τη γνησιότητά του), εντόπισε τι πραγματικά ισχύει στον Κηφισό και αν όντως το εν λόγω βίντεο ήταν γνήσιο.

Η πραγματικότητα ωστόσο είναι αρκετά διαφορετική. Καθώς ναι μεν το βίντεο ήταν γνήσιο και όχι προϊόν ΑΙ, ωστόσο ήταν από κακοκαιρία του... 2023.

Η ανάρτηση Χαρδαλιά:

Η κάμερα του Newsbomb.gr και ο Χάρης Γκίκας βρέθηκαν στον Κηφισό το πρωί της Τετάρτης και η εικόνα, δείχνει μεν μεγάλο όγκο νερού από τη συνεχόμενη βροχή στο Λεκανοπέδιο, ωστόσο σε καμία των περιπτώσεων τον ορμητικό χείμαρρο που εμφανίζεται στο προαναφερθέν video.

https://www.instagram.com/p/Ded_6OHFT8t/

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