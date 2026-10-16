Σταμούλη: «Έλεος κυβέρνηση, είμαστε όλοι λούτσα» - Βίντεο στο TikTok με τη μητέρα της εικονολήπτρια

Στο βίντεο, με βρεγμένα μαλλιά, επαναλάμβανε τη φράση «γίναμε όλοι λούτσα» για να υπογραμμίσει την ανασφάλεια και το άγχος των πολιτών

Μιχάλης Παπαδάκος

Σταμούλη: «Έλεος κυβέρνηση, είμαστε όλοι λούτσα» - Βίντεο στο TikTok με τη μητέρα της εικονολήπτρια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Κέλλυ Σταμούλη σχολίασε με βίντεο στο TikTok την ταλαιπωρία από την κακοκαιρία και άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείρισή της.
  • Στο βίντεο, με βρεγμένα μαλλιά, επαναλάμβανε τη φράση «γίναμε όλοι λούτσα» για να υπογραμμίσει την ανασφάλεια και το άγχος των πολιτών.
  • Υπέπεσε σε λεκτικό λάθος αναφερόμενη στην «πολιτιστική προστασία» αντί για Πολιτική Προστασία, αλλά συνέχισε την κριτική της.
  • Η μητέρα της Κέλλυς Σταμούλη βρισκόταν πίσω από την κάμερα και κατέγραφε το βίντεο.
  • Η υποψήφια του ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιεί τα social media με προσωπικό και χιουμοριστικό ύφος για πολιτικές παρεμβάσεις.
Snapshot powered by AI

Με βρεγμένα μαλλιά, αιχμές κατά της κυβέρνησης και τη μητέρα της στον ρόλο του εικονολήπτη, η Κέλλυ Σταμούλη επέλεξε να σχολιάσει με τον δικό της τρόπο τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία της Τετάρτης (14/10).

Η υποψήφια του ΠΑΣΟΚ ανέβασε βίντεο στο TikTok, στο οποίο περιγράφει την ταλαιπωρία των πολιτών από τις έντονες βροχοπτώσεις, επαναλαμβάνοντας με έμφαση τη φράση «γίναμε όλοι λούτσα» και ασκώντας κριτική στην κυβερνητική διαχείριση.

«Γιατί να ζούμε αυτό το άγχος και να γινόμαστε λούτσα;» αναρωτιέται στην αρχή του βίντεο, θέτοντας στο επίκεντρο την ανασφάλεια που, όπως υποστηρίζει, προκαλείται κάθε φορά που εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα.

Στη συνέχεια, η Κέλλυ Σταμούλη τονίζει ότι «κρεμόμαστε από μια κλωστή», συνοδεύοντας τη φράση με χαρακτηριστικές κινήσεις των χεριών της, προκειμένου να δώσει έμφαση στο μήνυμά της.

Από την «πολιτιστική προστασία» στο «έλεος κυβέρνηση»

Στην προσπάθειά της να αναφερθεί στην Πολιτική Προστασία, η υποψήφια του ΠΑΣΟΚ υπέπεσε σε ένα λεκτικό μπέρδεμα, καθώς αρχικά έκανε λόγο για «πολιτιστική προστασία», πριν διορθώσει τη διατύπωσή της.

Το απρόοπτο, ωστόσο, δεν την εμπόδισε να συνεχίσει την κριτική της για τις συνέπειες της κακοκαιρίας και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που προκαλούν οι ισχυρές βροχοπτώσεις.

Με τα μαλλιά της εμφανώς βρεγμένα, απευθύνθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έλεος κυβέρνηση, είμαστε όλοι λούτσα».

Στο κλείσιμο της παρέμβασής της, συνέδεσε το μήνυμά της με την πολιτική της επιλογή, αναφέροντας: «Γι’ αυτό σας λέω ΠΑΣΟΚ… Και έγινα και λούτσα», δίνοντας στο βίντεο έναν πιο χιουμοριστικό τόνο.

Η μητέρα της πίσω από την κάμερα

Μία από τις λεπτομέρειες που ξεχώρισαν ήταν η αποκάλυψη ότι πίσω από την κάμερα βρισκόταν η μητέρα της Κέλλυς Σταμούλη, η οποία ανέλαβε να καταγράψει την παρέμβαση της κόρης της.

Έτσι, το βίντεο με τις πολιτικές αιχμές και τα σχόλια για την κακοκαιρία είχε και οικογενειακή συμμετοχή, με τη μητέρα της να βρίσκεται πίσω από την προσπάθεια της υποψήφιας του ΠΑΣΟΚ να μεταφέρει το μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Κέλλυ Σταμούλη επιλέγει να αξιοποιεί τα social media για πολιτικές παρεμβάσεις με προσωπικό ύφος και δόσεις χιούμορ, επιχειρώντας να συνδέσει την πολιτική κριτική με καταστάσεις της καθημερινότητας.

Αυτή τη φορά, η βροχή αποτέλεσε το σκηνικό, η Πολιτική Προστασία το επίκεντρο των αιχμών της και το «λούτσα» τη φράση που κυριάρχησε στο βίντεό της.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:57ΕΛΛΑΔΑ

Ελευθέριος Βενιζέλος: Έκρυψαν 7,5 κιλά ναρκωτικών στο ξύλινο δάπεδο κιβωτίου - Συνελήφθη 32χρονος

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Hyundai Bayon μεγάλωσε, άλλαξε και έγινε και υβριδικό

10:38ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Δυνατά παιχνίδια στη Super League με ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

10:37ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Εξοργισμένοι με τον Κόστα οι Ευρωπαίοι ηγέτες – «Είναι διπρόσωπος»

10:36LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Χρηστίδου και Αταίριαστοι μοιράστηκαν την πρώτη θέση

10:30WHAT THE FACT

Έπεσε από τις σκάλες 13 λεπτά μετά την απόλυσή της και διεκδίκησε 33.001 ευρώ: Τι αποφάσισε το ισπανικό δικαστήριο

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Συνελήφθη γυμναστής σε Γυμνάσιο για σεξουαλική παρενόχληση - Τον κατήγγειλαν τρεις μαθητές

10:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε κλίμα έντασης η Σύνοδος Κορυφής: Στο επίκεντρο η Ουκρανία και η δύσκολη εξίσωση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συγκλονίζει η αδελφή του 62χρονου Βαγγέλη που πνίγηκε στα ορμητικά νερά - «Πήγα και τον αναγνώρισα, ήλπιζα να μην είναι αυτός»

10:19ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μπέτυ Βαλάση: Πού και πότε θα τελεστεί η πολιτική κηδεία της ηθοποιού

10:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταμούλη: «Έλεος κυβέρνηση, είμαστε όλοι λούτσα» - Βίντεο στο TikTok με τη μητέρα της εικονολήπτρια

10:09ΚΟΣΜΟΣ

«Δολοφονήθηκε από τη μαφία το 1980»: Ταυτοποιήθηκε η σορός άνδρα που βρέθηκε το 2022 σε βαρέλι στις όχθες λίμνης στο Λας Βέγκας

10:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκίλφοϊλ: Δεν θα αποχαιρετήσει επίσημα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

10:01ΥΓΕΙΑ

Motor Oil: Υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις οι δύο τραυματίες - Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται ο ένας

09:52ΥΓΕΙΑ

Ποια φασόλια μπορούν να προκαλέσουν δηλητηρίαση από λεκτίνες εάν δεν μαγειρευτούν καλά;

09:46LIFESTYLE

Κένταλ Τζένερ: Η αποκαλυπτική συζήτηση για την προσωπική της ζωή - «Οι άνδρες είναι χάλια»

09:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Άδικος όποιος δεν αναγνωρίζει την πρόοδο του ΕΣΥ» - Το βίντεο με ασθενή 

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Opel STX Concept: Η αντεπίθεση των station wagon

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Απρόοπτο για τον Τασούλα πριν την πτήση για Λουμπλιάνα - Παρουσίασε βλάβη το αεροσκάφος Εμπραέρ και πέταξε με C -27J της Πολεμικής Αεροπορίας

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις στον Κηφισό και τη Λεωφόρο Κηφισίας - Πρόβλημα στο Ελληνικό λόγω ακινητοποιημένου οχήματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:24ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Συνελήφθη γυμναστής σε Γυμνάσιο για σεξουαλική παρενόχληση - Τον κατήγγειλαν τρεις μαθητές

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Η Άγκυρα στριμώχνει τον Σαντάμ Χαφτάρ για επικύρωση του τουρκο-λιβυκού στη Βεγγάζη - Η αντίδραση Ισραήλ και Εμιράτων

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Εργαζόμενοι διώχνουν τα νερά ώστε οι πελάτες του εστιατορίου να απολαύσουν το γεύμα τους - Οργή στο διαδίκτυο

10:09ΚΟΣΜΟΣ

«Δολοφονήθηκε από τη μαφία το 1980»: Ταυτοποιήθηκε η σορός άνδρα που βρέθηκε το 2022 σε βαρέλι στις όχθες λίμνης στο Λας Βέγκας

07:38ΕΥ ΖΗΝ

Θέλετε να μην αυξάνεται το σάκχαρο μετά το γεύμα; Φάτε με αυτήν τη σειρά τις τροφές

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Απρόοπτο για τον Τασούλα πριν την πτήση για Λουμπλιάνα - Παρουσίασε βλάβη το αεροσκάφος Εμπραέρ και πέταξε με C -27J της Πολεμικής Αεροπορίας

04:48ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για ενδεχόμενη προεδρική χάρη στην Γκίλφοϊλ: «Δεν θέλω να το σκέφτομαι» – «Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα»

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κρατούσαν στο τηλέφωνο επί τέσσερις ώρες την 88χρονη - Έτσι της πήραν 38 κιλά χρυσό

08:17LIFESTYLE

Μικρό Ταρανδάκι: Νέα δικαστική νίκη για την αληθινή «Μάρθα» στη διαμάχη της με το Netflix

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ισχυρός σεισμός 7 Ρίχτερ έπληξε την περιοχή της Χερσονήσου Καμτσάτκα

08:37ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Όρεγκον: Πολίτης πυροβόλησε και σκότωσε τον 16χρονο που άνοιξε πυρ σε δημοτικό σχολείο - Νεκρά τρία παιδιά και μία δασκάλα

23:17ΚΟΣΜΟΣ

The Atlantic: Η Κίμπερλι Γκίλφοιλ παρέβη τον πιο σημαντικό κανόνα του Τραμπ

10:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκίλφοϊλ: Δεν θα αποχαιρετήσει επίσημα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

21:27ΚΑΙΡΟΣ

Έφτασαν τα πρώτα χιόνια: «Λευκό τοπίο» σε Παρνασσό και Οίτη, χειμωνιάτικες εικόνες στον Όλυμπο

07:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κρυφό μπόνους για 165.000 συντάξεις - Τι ισχύει για την προσωπική διαφορά

07:30LIFESTYLE

Μπέτυ Βαλάση: Πώς πήρε τον ρόλο της «Λωξάντρας» από την Ρένα Βλαχοπούλου και άλλες γνωστές ηθοποιούς

21:09ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Παιδιά που έχουν συλληφθεί μέσω εξωσωματικής έχουν διαφορoποίηση στο DNA

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:55ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tesla Roadster από το μέλλον: Το ηλεκτρικό supercar με τεχνολογία SpaceX έρχεται το 2028 - Οι εντυπωσιακές επιδόσεις που κόβουν την ανάσα

10:30WHAT THE FACT

Έπεσε από τις σκάλες 13 λεπτά μετά την απόλυσή της και διεκδίκησε 33.001 ευρώ: Τι αποφάσισε το ισπανικό δικαστήριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ