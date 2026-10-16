Σταμούλη: «Έλεος κυβέρνηση, είμαστε όλοι λούτσα» - Βίντεο στο TikTok με τη μητέρα της εικονολήπτρια

Snapshot Η Κέλλυ Σταμούλη σχολίασε με βίντεο στο TikTok την ταλαιπωρία από την κακοκαιρία και άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείρισή της.

Στο βίντεο, με βρεγμένα μαλλιά, επαναλάμβανε τη φράση «γίναμε όλοι λούτσα» για να υπογραμμίσει την ανασφάλεια και το άγχος των πολιτών.

Υπέπεσε σε λεκτικό λάθος αναφερόμενη στην «πολιτιστική προστασία» αντί για Πολιτική Προστασία, αλλά συνέχισε την κριτική της.

Η μητέρα της Κέλλυς Σταμούλη βρισκόταν πίσω από την κάμερα και κατέγραφε το βίντεο.

Η υποψήφια του ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιεί τα social media με προσωπικό και χιουμοριστικό ύφος για πολιτικές παρεμβάσεις. Snapshot powered by AI

Με βρεγμένα μαλλιά, αιχμές κατά της κυβέρνησης και τη μητέρα της στον ρόλο του εικονολήπτη, η Κέλλυ Σταμούλη επέλεξε να σχολιάσει με τον δικό της τρόπο τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία της Τετάρτης (14/10).

Η υποψήφια του ΠΑΣΟΚ ανέβασε βίντεο στο TikTok, στο οποίο περιγράφει την ταλαιπωρία των πολιτών από τις έντονες βροχοπτώσεις, επαναλαμβάνοντας με έμφαση τη φράση «γίναμε όλοι λούτσα» και ασκώντας κριτική στην κυβερνητική διαχείριση.

«Γιατί να ζούμε αυτό το άγχος και να γινόμαστε λούτσα;» αναρωτιέται στην αρχή του βίντεο, θέτοντας στο επίκεντρο την ανασφάλεια που, όπως υποστηρίζει, προκαλείται κάθε φορά που εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα.

Στη συνέχεια, η Κέλλυ Σταμούλη τονίζει ότι «κρεμόμαστε από μια κλωστή», συνοδεύοντας τη φράση με χαρακτηριστικές κινήσεις των χεριών της, προκειμένου να δώσει έμφαση στο μήνυμά της.

Από την «πολιτιστική προστασία» στο «έλεος κυβέρνηση»

Στην προσπάθειά της να αναφερθεί στην Πολιτική Προστασία, η υποψήφια του ΠΑΣΟΚ υπέπεσε σε ένα λεκτικό μπέρδεμα, καθώς αρχικά έκανε λόγο για «πολιτιστική προστασία», πριν διορθώσει τη διατύπωσή της.

Το απρόοπτο, ωστόσο, δεν την εμπόδισε να συνεχίσει την κριτική της για τις συνέπειες της κακοκαιρίας και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που προκαλούν οι ισχυρές βροχοπτώσεις.

Με τα μαλλιά της εμφανώς βρεγμένα, απευθύνθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έλεος κυβέρνηση, είμαστε όλοι λούτσα».

Στο κλείσιμο της παρέμβασής της, συνέδεσε το μήνυμά της με την πολιτική της επιλογή, αναφέροντας: «Γι’ αυτό σας λέω ΠΑΣΟΚ… Και έγινα και λούτσα», δίνοντας στο βίντεο έναν πιο χιουμοριστικό τόνο.

Η μητέρα της πίσω από την κάμερα

Μία από τις λεπτομέρειες που ξεχώρισαν ήταν η αποκάλυψη ότι πίσω από την κάμερα βρισκόταν η μητέρα της Κέλλυς Σταμούλη, η οποία ανέλαβε να καταγράψει την παρέμβαση της κόρης της.

Έτσι, το βίντεο με τις πολιτικές αιχμές και τα σχόλια για την κακοκαιρία είχε και οικογενειακή συμμετοχή, με τη μητέρα της να βρίσκεται πίσω από την προσπάθεια της υποψήφιας του ΠΑΣΟΚ να μεταφέρει το μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Κέλλυ Σταμούλη επιλέγει να αξιοποιεί τα social media για πολιτικές παρεμβάσεις με προσωπικό ύφος και δόσεις χιούμορ, επιχειρώντας να συνδέσει την πολιτική κριτική με καταστάσεις της καθημερινότητας.

Αυτή τη φορά, η βροχή αποτέλεσε το σκηνικό, η Πολιτική Προστασία το επίκεντρο των αιχμών της και το «λούτσα» τη φράση που κυριάρχησε στο βίντεό της.