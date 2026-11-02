Τσιόδρας προς Κομισιόν: Πότε και ποια μέτρα θα προταθούν για την ενέργεια;

Snapshot Ο Δημήτρης Τσιόδρας ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει ευελιξία στα κράτη μέλη για την άμεση εφαρμογή μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης.

Στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνώρισε την ανάγκη για συντονισμένη, στοχευμένη και προσωρινή ευρωπαϊκή απάντηση στην αύξηση των τιμών ενέργειας.

Η αύξηση των τιμών ενέργειας οφείλεται σε γεωπολιτικές εντάσεις και διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, επιβαρύνοντας το κόστος ζωής και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ο Τσιόδρας ζητά από την Κομισιόν να παρουσιάσει σύντομα μέτρα για την αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας και να εξετάσει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των ενεργειακών διασυνδέσεων. Snapshot powered by AI

Την ανάγκη η ΕΕ να παράσχει στα Κράτη Μέλη την αναγκαία ευελιξία, όπως έχει προτείνει η ελληνική Κυβέρνηση, ώστε να εφαρμόσουν άμεσα μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, τονίζει ο Δημήτρης Τσιόδρας με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής, ερωτά την Κομισιόν προς ποια κατεύθυνση θα κινούνται τα μέτρα που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τη μείωση των τιμών της ενέργειας και πόσο σύντομα θα παρουσιαστούν από την Κομισιόν δεδομένης της κρισιμότητας της κατάστασης.

Ο Ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας υπενθυμίζει ότι στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνώρισε ότι «η παρούσα κατάσταση απαιτεί επειγόντως μια συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση με στοχευμένα και προσωρινά μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των Κρατών Μελών και διαφυλάσσοντας την ενιαία αγορά».

Επισημαίνει ότι η έξαρση της τιμής της ενέργειας, λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων και των διαταραχών στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες, επιβαρύνει σοβαρά τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αυξάνοντας το κόστος ζωής και υπονομεύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

O Δημήτρης Τσιόδρας καταλήγει υπογραμμίζοντας την ανάγκη για επιπρόσθετες δράσεις από την Κομισιόν με στόχο τη βελτίωση των ενεργειακών διασυνδέσεων.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: Αντιμετώπιση του αυξανόμενου ενεργειακού κόστους και ανάγκη ευελιξίας για τα Κράτη Μέλη

Η έξαρση της τιμής της ενέργειας, λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων και των διαταραχών στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες, επιβαρύνει σοβαρά τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αυξάνοντας το κόστος ζωής και υπονομεύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνώρισε ότι «η παρούσα κατάσταση απαιτεί επειγόντως μια συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση με στοχευμένα και προσωρινά μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των Κρατών Μελών και διαφυλάσσοντας την ενιαία αγορά».

Υπό το φως των ανωτέρω και σε συνέχεια των Συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής, ερωτάται η Επιτροπή:

Προς ποια κατεύθυνση θα κινούνται τα μέτρα για την άμεση αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας και πόσο σύντομα θα παρουσιαστούν δεδομένης της κρισιμότητας της κατάστασης; Προτίθεται να παράσχει στα Κράτη Μέλη την αναγκαία ευελιξία, όπως έχει προτείνει η ελληνική Κυβέρνηση, ώστε να εφαρμόσουν άμεσα στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις; Ποιες επιπρόσθετες πρωτοβουλίες εξετάζει με στόχο τη βελτίωση των ενεργειακών διασυνδέσεων;

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