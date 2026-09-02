Τσιόδρας προς Κομισιόν: Ανάγκη θέσπισης πανευρωπαϊκής ηλικίας πρόσβασης στα social media

Στην εποχή όπου το scroll δεν σταματά ποτέ και οι αλγόριθμοι διεκδικούν ολοένα και περισσότερο την προσοχή των παιδιών, η προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο περνά πλέον στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής ατζέντας.

Ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Τσιόδρας, ζητά από την Κομισιόν αυστηρότερους κανόνες για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τη θέσπιση κοινής ευρωπαϊκής ηλικίας πρόσβασης έως την αξιόπιστη επαλήθευση της ηλικίας και την αντιμετώπιση των λειτουργιών που ενισχύουν τον εθισμό των νέων.

Συγκεκριμένα, εν όψει και της ομιλίας της προέδρου της Κομισιόν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026 και στο πλαίσιο των Εκθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ερωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν σκοπεύει να θεσπίσει πανευρωπαϊκή ελάχιστη ηλικία πρόσβασης για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ποιον τρόπο θα διασφαλίσει ότι η ηλικία των ανηλίκων θα επαληθεύεται με αξιόπιστο τρόπο και πως θα αντιμετωπίσει τις λειτουργίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που προκαλούν τον εθισμό των νέων.

Ο κ. Τσιόδρας τονίζει την ανάγκη οι εταιρίες να συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και να λαμβάνουν σοβαρά την ευθύνη τους να διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι ασφαλείς για παιδιά και νέους και χωρίς το βάρος αυτό να «πέφτει» δυσανάλογα στους γονείς, δεδομένου και του πρόσφατου συμβιβασμού της Meta με 29 αμερικανικές πολιτείες για τη διευθέτηση δικαστικής υπόθεσης με αντικείμενο την ασφάλεια των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Βάσει αυτού του συμβιβασμού, η εταιρεία υποχρεώνεται να καταβάλλει έως και 16,68 δισ. δολάρια και να εφαρμόσει συγκεκριμένους κανόνες για την αντιμετώπιση των συνεπειών στην ψυχική υγεία των παιδιών και των νέων.

O Δημήτρης Τσιόδρας καταλήγει υπενθυμίζοντας ότι «ο συμβιβασμός αυτός ακολούθησε λίγες εβδομάδες μετά την προκαταρκτική διαπίστωση της Κομισιόν ότι ο εθιστικός σχεδιασμός των υπηρεσιών της εταιρίας αποτελεί παραβίαση του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών».

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: Καλύτερη προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο μέσω θέσπισης πανευρωπαϊκής ελάχιστης ηλικίας πρόσβασης για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο πρόσφατος συμβιβασμός της Meta με 29 αμερικανικές πολιτείες για τη διευθέτηση δικαστικής υπόθεσης με αντικείμενο την ασφάλεια των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποχρεώνει την εταιρία να καταβάλει έως και 16,68 δισ. δολάρια και να εφαρμόσει συγκεκριμένους κανόνες για την αντιμετώπιση των συνεπειών στην ψυχική υγεία των παιδιών και των νέων.

O συμβιβασμός αυτός ακολούθησε λίγες εβδομάδες μετά την προκαταρκτική διαπίστωση της Κομισιόν ότι ο εθιστικός σχεδιασμός των υπηρεσιών της εταιρίας αποτελεί παραβίαση του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών.

Εν όψει και της επικείμενης ομιλίας για την κατάσταση της ΕΕ 2026, ερωτάται η Κομισιόν:

– Προτίθεται να παρουσιάσει αυστηρότερα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης πανευρωπαϊκής ελάχιστης ηλικίας πρόσβασης για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε συνέχεια και σχετικής Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

– Πώς θα διασφαλίσει ότι η ηλικία των ανηλίκων θα επαληθεύεται με αξιόπιστο τρόπο και με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσει τις λειτουργίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που προκαλούν τον εθισμό των νέων;

– Πώς θα υποχρεώσει τις εταιρίες να συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και να λαμβάνουν σοβαρά την ευθύνη τους να διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι ασφαλείς για παιδιά και νέους και χωρίς το βάρος να «πέφτει» δυσανάλογα στους γονείς;