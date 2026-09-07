Τσιόδρας: Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής σε εκδήλωση του ευρρωβουλευτή στις Βρυξέλλες

Η συζήτηση φιλοδοξεί να φωτίσει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο υπό διαπραγμάτευση ευρωπαϊκός Νόμος για τον Βιομηχανικό Επιταχυντή

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Τσιόδρας: Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής σε εκδήλωση του ευρρωβουλευτή στις Βρυξέλλες
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  • Η εκδήλωση που διοργανώνει ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας στις Βρυξέλλες θα επικεντρωθεί στον ευρωπαϊκό Νόμο για τον Βιομηχανικό Επιταχυντή και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής.
  • Στόχος της ΕΕ είναι να αυξήσει το ποσοστό της βιομηχανίας στο ΑΕΠ από 14,3% το 2024 σε τουλάχιστον 20% έως το 2035.
  • Η συζήτηση θα αναδείξει τρόπους βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, αντιμετωπίζοντας προβλήματα όπως οι καθυστερήσεις αδειοδότησης και επενδύσεων.
  • Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ευρωβουλευτές, αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι βιομηχανικών ενώσεων και εμπειρογνώμονες.
  • Η πρωτοβουλία στοχεύει στην υποστήριξη ενός ισχυρού ευρωπαϊκού βιομηχανικού μοντέλου που θα συνδυάζει διεθνή ανταγωνιστικότητα με βιώσιμη ανάπτυξη και κλιματική μετάβαση.
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Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής και η αύξηση της ζήτησης για προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ευρώπη, μέσω της πρότασης ευρωπαϊκού Νόμου για τον Βιομηχανικό Επιταχυντή (Industrial Accelerator Act), θα βρεθούν στο επίκεντρο εκδήλωσης που διοργανώνει ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας, υπό την ιδιότητά του ως Συμπροέδρου της Διακομματικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την «Κλιματική Αλλαγή, Βιοποικιλότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη» την ερχόμενη Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 08:00 έως τις 09:30, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.

Σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας, υψηλών τιμών ενέργειας και εντεινόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού, στο οποίο η ευρωπαϊκή βιομηχανία υφίσταται πιέσεις, κάτι που γίνεται ιδιαίτερα αισθητό στην Ελλάδα, η αύξηση της ζήτησης για βιομηχανικά προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ευρώπη, η αποτροπή της αποβιομηχάνισης και η δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη και η ενίσχυση του τομέα αυτού ώστε να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 20% του ΑΕΠ της ΕΕ έως το 2035 (από 14,3 % το 2024), αποκτούν ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για την ΕΕ και τη χώρα μας.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι βιομηχανικών ενώσεων και επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών και εμπειρογνώμονες. Η συζήτηση φιλοδοξεί να φωτίσει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο υπό διαπραγμάτευση ευρωπαϊκός Νόμος για τον Βιομηχανικό Επιταχυντή στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, την επέκτασητης βιομηχανικής ικανότητας της Ευρώπης και την αντιμετώπιση των βασικών προκλήσεων που συνδέονται με την εφαρμογή του, όπως η άρση εμποδίων στις διαδικασίες αδειοδότησης και στις απαιτούμενες επενδύσεις.

Η πρωτοβουλία του Δημήτρη Τσιόδρα εντάσσεται στην ευρύτερη συζήτηση για τη διασφάλιση ενός ισχυρού ευρωπαϊκού βιομηχανικού μοντέλου, ικανού να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού, διατηρώντας παράλληλα τους στόχους της Ευρώπης για βιώσιμη ανάπτυξη και κλιματική μετάβαση.

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