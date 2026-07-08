Τσιόδρας για αντιμετώπιση πυρκαγιών: «Έμφαση στην πρόληψη με δραστική αύξηση των ευρωπαϊκών μέσων»

Η κλιματική κρίση απαιτεί συντονισμένη δράση, αυξημένα μέσα και άμεση αλλαγή του τρόπου που ενεργούσαμε έως τώρα, υπογράμμισε ο Δημήτρης Τσιόδρας σε παρέμβασή

του στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων και των πυρκαγιών.

Ο Ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ υπογράμμισε ότι οι

τα φαινόμενα αυτά δεν είναι απειλές του μέλλοντος, αλλά η νέα σκληρή πραγματικότητα, την οποία η Ελλάδα και γενικότερα η Μεσόγειος βιώνουν με αυξανόμενη ένταση.

Υπογράμμισε ότι πρέπει να αναπροσαρμόσουμε το μοντέλο αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών με έμφαση στην πρόληψη και την έγκαιρη προειδοποίηση αλλά και με δραστική αύξηση των ευρωπαϊκών μέσων.

Τόνισε ότι η Ένωση Ετοιμότητας θα πρέπει να «πάρει σάρκα και οστά» με ενίσχυση του

Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης και του μηχανισμού rescEU, καλύτερο συντονισμό μεταξύ ευρωπαϊκού και εθνικού επιπέδου, περαιτέρω ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών για τις δασικές πυρκαγιές και τη δημιουργία ευρωπαϊκής

πλατφόρμας έγκαιρης προειδοποίησης με αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σημείωσε ότι ο επόμενος επταετής προϋπολογισμός της ΕΕ επιβάλλεται να περιλαμβάνει ενισχυμένη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης και των φυσικών καταστροφών ώστε τα Κράτη Μέλη να είναι επαρκώς εξοπλισμένα.

Υπενθυμίζοντας ότι ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, κατέληξε υπογραμμίζοντας την ανάγκη δράσεων για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των πόλεων.

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης:

«Οι καύσωνες και οι πυρκαγιές δεν είναι απειλές του μέλλοντος, αλλά η νέα σκληρή

πραγματικότητα.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους:

Το 2025 αποτέλεσε τη χειρότερη περίοδο δασικών πυρκαγιών αφού πάνω από 1

εκατομμύριο εκτάρια καταστράφηκαν στην Ευρώπη

εκατομμύριο εκτάρια καταστράφηκαν στην Ευρώπη Ενώ ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ σε αρκετές χώρες της Ευρώπης

Πρόκειται για μια πραγματικότητα, την οποία η Ελλάδα, αλλά και γενικότερα η

Μεσόγειος βιώνουν με αυξανόμενη ένταση.

Και η οποία κάνει τη λήψη δράσεων για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των πόλεων

απολύτως αναγκαία.

Πρέπει όμως και να αναπροσαρμόσουμε το μοντέλο αντιμετώπισης των φυσικών

καταστροφών με έμφαση στην πρόληψη και την έγκαιρη προειδοποίηση αλλά και με

δραστική αύξηση των ευρωπαϊκών μέσων.

Η Ένωση Ετοιμότητας θα πρέπει να πάρει σάρκα και οστά με καλύτερο συντονισμό

μεταξύ ευρωπαϊκού και εθνικού επιπέδου, ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου

Αλληλεγγύης και του μηχανισμού rescEU, περαιτέρω ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού

Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές και τη δημιουργία Ευρωπαϊκής

πλατφόρμας έγκαιρης προειδοποίησης με αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Και φυσικά με ενισχυμένη χρηματοδότηση στα πλαίσια του επόμενου επταετούς

προϋπολογισμού της ΕΕ ώστε τα Κράτη Μέλη να είναι επαρκώς εξοπλισμένα.

Η κλιματική κρίση απαιτεί συντονισμένη δράση, αυξημένα μέσα και αλλαγή του τρόπου

που ενεργούσαμε στο παρελθόν.

Και αυτή η αλλαγή πρέπει να γίνει τώρα!

Ευχαριστώ»

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