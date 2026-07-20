Ευρωβουλευτές ζητούν η Κομισιόν να λάβει μέτρα για τις διαφορετικές τιμές σε παρόμοια προϊόντα

Επιστολή 21 Ευρωβουλευτών από 16 χώρες με πρωτοβουλία του Δημήτρη Τσιόδρα

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ευρωβουλευτές ζητούν η Κομισιόν να λάβει μέτρα για τις διαφορετικές τιμές σε παρόμοια προϊόντα
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  • 21 Ευρωβουλευτές από 16 χώρες ζητούν από την Κομισιόν άμεση αντιμετώπιση των γεωγραφικών εφοδιαστικών περιορισμών που προκαλούν αδικαιολόγητες διαφορές τιμών σε παρόμοια προϊόντα.
  • Οι Ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι οι διαφορετικές τιμές πλήττουν την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στην ενιαία αγορά.
  • Καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να εξασφαλίσει ισότιμη πρόσβαση προϊόντων σε όλη την ΕΕ και να ενισχύσει τον ανταγωνισμό.
  • Η επιστολή αποτελεί συνέχεια προηγούμενων πρωτοβουλιών, όπως αυτή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Πρόεδρο της Κομισιόν το 2024.
  • Ζητείται η παρουσίαση συγκεκριμένων μέτρων για την άρση των εμποδίων στην ενιαία αγορά πριν από το τέλος του 2026.
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Το ζήτημα των αδικαιολόγητα διαφορετικών τιμών σε παρόμοια ή ίδια προϊόντα και ο αντίκτυπός τους στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και την ενιαία αγορά, βρίσκεται στο επίκεντρο της κοινής επιστολής-πρωτοβουλίας του Δημήτρη Τσιόδρα προς τους Εκτελεστικούς Αντιπροέδρους της Κομισιόν, Teresa Ribera, Stéphane Séjourné και τον Επίτροπο Michael McGrath.

Την επιστολή συνυπογράφουν 21 Ευρωβουλευτές από 5 πολιτικές Ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου και 16 χώρες της ΕΕ που αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα. Οι Ευρωβουλευτές από Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Μάλτα, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Τσεχία εκφράζουν τις έντονες ανησυχίες τους σχετικά με τον αντίκτυπο των γεωγραφικών εφοδιαστικών περιορισμών (TSCs), ένα ζήτημα που παρατηρείται κυρίως σε μικρές και μεσαίες αγορές και καλούν την Κομισιόν να λάβει άμεσα δράση με στόχο την αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Τονίζουν ότι ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ευρωπαίοι πολίτες αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος διαβίωσης λόγω της ανόδου του πληθωρισμού και του αβέβαιου γεωπολιτικού περιβάλλοντος, είναι απαράδεκτο να πωλούνται παρόμοια ή ίδια προϊόντα σε διαφορετικές τιμές, ανάλογα με το μέγεθος της αγοράς, εις βάρος των καταναλωτών.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει άμεσα δράση»

Υπογραμμίζουν ότι αυτό ουσιαστικά στερεί από τους Ευρωπαίους πολίτες τη δυνατότητα να επωφελούνται ισότιμα από τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία αγορά και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, ενώ καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να αντιμετωπίσει αυτά τα εμπόδια.

Σημειώνουν ότι οι επιχειρήσεις λιανικής και χονδρικής πώλησης θα πρέπει να μπορούν να προμηθεύονται προϊόντα σε ολόκληρη την Ένωση, ενισχύοντας έτσι τον ανταγωνισμό, συμβάλλοντας στη μείωση των τιμών και διευρύνοντας την επιλογή των διαθέσιμων αγαθών.

Καταλήγουν καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει άμεσα δράση και να παρουσιάσει μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των γεωγραφικών εφοδιαστικών περιορισμών και τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς πριν από το τέλος του έτους σημειώνοντας ότι «η ενιαία αγορά θα πρέπει να αποφέρει απτά οφέλη για όλους τους καταναλωτές, τους εργαζομένους και το σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού, χωρίς διακρίσεις και χωρίς τεχνητούς φραγμούς».

Η επιστολή αποτελεί συνέχεια πρωτοβουλιών που έχουν ήδη αναληφθεί με τη σχετική επιστολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen τον Μάιο του 2024 και την επιστολή-πρωτοβουλία του Δημήτρη Τσιόδρα για το ίδιο ζήτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2025.

Το κείμενο της επιστολής:

Αγαπητή Εκτελεστική Αντιπρόεδρε Ribera,

Αγαπητέ Εκτελεστικέ Αντιπρόεδρε Séjourné,

Αγαπητέ Επίτροπε McGrath,

Θέμα: Έκκληση προς την Επιτροπή να αναλάβει άμεσα δράση και να προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση των γεωγραφικών εφοδιαστικών περιορισμών πριν από το τέλος του έτους

Ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πολίτες 16 Κρατών Μελών, σας απευθύνουμε την παρούσα επιστολή προκειμένου να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας σχετικά με τον αντίκτυπο των γεωγραφικών εφοδιαστικών περιορισμών στην Ενιαία Αγορά και στην αγοραστική δύναμη των Ευρωπαίων πολιτών και την έκκλησή μας για την ανάληψη άμεσης δράσης με στόχο την αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Στις 20 Μαΐου 2026, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, τόνισε τη σημασία της άρσης των εμποδίων που εξακολουθούν να υφίστανται στην Ενιαία Αγορά. Η δήλωση αυτή ακολούθησε την έκκληση των Ευρωπαίων ηγετών για «την πρόληψη και την άρση των εμποδίων στις τέσσερις ελευθερίες, με στόχο την επίτευξη συγκεκριμένης και απτής προόδου το αργότερο έως τον Μάρτιο του 2027» και «την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων των γεωγραφικών εφοδιαστικών περιορισμών που κατακερματίζουν την Ενιαία Αγορά».

Οι γεωγραφικοί εφοδιαστικοί περιορισμοί στρεβλώνουν την αγορά και οδηγούν σε διαφορετικές τιμές. Επιπλέον, οδηγούν σε διαφορετικές τιμές για ίδια προϊόντα και ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών για τους καταναλωτές και τον περιορισμό των επιλογών τους, αποκλειστικά και μόνο λόγω του τόπου διαμονής τους.

Αυτό ουσιαστικά στερεί από τους Ευρωπαίους πολίτες μία από τις θεμελιώδεις υποσχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τη δυνατότητα να επωφελούνται ισότιμα από τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ενιαία Αγορά και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι, σε μια Ενιαία Αγορά, δεν είναι αποδεκτό να πωλούνται αδικαιολόγητα, παρόμοια ή ίδια προϊόντα σε διαφορετικές τιμές, ανάλογα με το μέγεθος της αγοράς, εις βάρος των καταναλωτών.

Ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ευρωπαίοι πολίτες αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος διαβίωσης λόγω του αβέβαιου γεωπολιτικού περιβάλλοντος, είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για την προστασία τους, αντιμετωπίζοντας τα εμπόδια που εξακολουθούν να περιορίζουν τη δυνατότητά τους να επωφελούνται πλήρως από την Ενιαία Αγορά στην καθημερινή τους ζωή.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις λιανικής και χονδρικής πώλησης θα μπορούν να προμηθεύονται προϊόντα σε ολόκληρη την Ένωση, ενισχύοντας έτσι τον ανταγωνισμό, συμβάλλοντας στη μείωση των τιμών και διευρύνοντας την επιλογή των διαθέσιμων αγαθών. Αυτό θα ωφελούσε επίσης τους εργαζομένους σε όλο το φάσμα της λιανικής και της χονδρικής πώλησης και θα στήριζε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς.

Για τους λόγους αυτούς, καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει άμεσα δράση και να παρουσιάσει μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των γεωγραφικών εφοδιαστικών περιορισμών και τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της Ενιαίας Αγοράς πριν από το τέλος του έτους.

Διότι, σε τελική ανάλυση, η Ενιαία Αγορά θα πρέπει να αποφέρει απτά οφέλη για όλους τους καταναλωτές, τους εργαζομένους και το σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού, χωρίς διακρίσεις και χωρίς τεχνητούς φραγμούς.

Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τις προσπάθειες αυτές και αναμένουμε την απάντησή σας.

Με εκτίμηση,

Δημήτρης Τσιόδρας, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Lídia Pereira, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Dirk Gotink, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Danuše Nerudová, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Peter Agius, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Paulius Saudargas, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Zala Tomašič, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Martine Kemp, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Henrik Dahl, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Angelika Winzig, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Bruno Tobback, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Maria Grapini, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Laura Ballarín Cereza, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Marc Angel, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Biljana Borzan, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Elisabeth Grossmann, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Piotr Müller, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Daniel Obajtek, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Kosma Złotowski, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Nikola Minchev, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Vladimir Prebilič, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

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