Μητσοτάκης: «Νομιμότητα παντού» - Τα «συγχαρητήρια» του πρωθυπουργού στη δράση της ΔΑΟΕ

«Το σύνθημα 'νομιμότητα παντού' μετατράπηκε σε μια καθημερινή μάχη παντού»

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Μητσοτάκης: «Νομιμότητα παντού» - Τα «συγχαρητήρια» του πρωθυπουργού στη δράση της ΔΑΟΕ
Εκδήλωση της Ελληνικής Αστυνομίας για την συμπλήρωση δύο ετών από την ίδρυση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος
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  • Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) έχει χειριστεί 1.510 υποθέσεις, έχει εξαρθρώσει 259 εγκληματικές οργανώσεις, έχει πραγματοποιήσει 3.254 συλλήψεις και 814 προφυλακίσεις μέσα σε δύο χρόνια.
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το σύνθημα «νομιμότητα παντού» αποτελεί καθημερινή μάχη για την ασφάλεια των πολιτών σε διάφορους τομείς.
  • Η δράση της ΔΑΟΕ συμβάλλει στην αποτροπή εγκληματικότητας σε γειτονιές, δρόμους, γήπεδα και πανεπιστήμια, καταργώντας φαινόμενα βίας και ανομίας.
  • Ο k. Μητσοτάκης εξέφρασε τα συγχαρητήριά του προς τα στελέχη της ΔΑΟΕ και δεσμεύτηκε για συνεχή στήριξη στο έργο τους.
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Στην εκδήλωση για την παρουσίαση του έργου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας της παρεβρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο ίδιος, μετά το πέρας της εκδήλωσης, δημοσίευσε στα κοινωνικά του δίκτυα, ένα βίντεο στο οποίο παρουσίαζεται με αριθμούς η δράση της ΔΑΟΕ, καθώς και ένα απόσπασμα της ομιλίας του στην εκδήλωση, κατά το οποίο συγχαίρει τα στελέχη της Διεύθυνσης.

Ο κ. Μητσοτάκης, έχει συνοδεύσει το βίντεό του, με τη λεζάντα «Νομιμότητα παντού», ενώ όπως φαίνεται από τα στοιχεία που παρουσιάζει το βίντεο, η ΔΑΟΕ έχει ασχοληθεί ήδη με 1.510 υποθέσεις σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, έχει προχωρήσει στην εξάρθρωση 259 εγκληματικών οργανώσεων και σε 3.254 συλλήψεις και 814 προφυλακίσεις.

Στο απόσπασμα της ομιλίας του που πρόσθεσε στο βίντεο, ο πρωθυπουργός τονίζει: «Όταν το 2023 δεσμευτήκαμε για 'νομιμότητα παντού' ξέραμε ότι ο δρόμος δεν θα ήταν εύκολος, ότι θα έπρεπε να συγκρουστούμε με αγκυλώσεις και με βαθιά ριζωμένες νοοτροπίες ατιμωρησίας.

Έτσι, αυτό το σύνθημα 'νομιμότητα παντού' μετατράπηκε σε μια καθημερινή μάχη παντού κ. Υπουργέ, στις γειτονιές, ώστε οι οικογένειες να νιώσουν ασφάλεια, στους δρόμους με τις κάμερες, τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τα αλκοτέστ να σώζουν ζωές, στα γήπεδα με τα μέτρα κατά της βίας και το ηλεκτρονικό εισιτήριο, όπως -να μην το ξεχνάμε- και στα πανεπιστήμια με τις γιάφκες και τις καταλήψεις να αποτελούν πια παρελθόν.

Συγχαρητήρια, λοιπόν, σε όλα τα στελέχη, στις γυναίκες και στους άντρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αποδεικνύεται ότι το κράτος είναι διαρκώς παρόν και ενεργό θωρακίζοντας το δημόσιο συμφέρον και την ασφάλεια του πολίτη.

Συνεχίστε με τόλμη το καθήκον. Να ξέρετε ότι ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε δίπλα σας. Συγχαρητήρια και πάντα επιτυχίες».

Στόχος η «ολική επαναφορά» του νόμου έναντι της αυθαιρεσίας

Το μήνυμα ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η «ολική επαναφορά» του νόμου έναντι της αυθαιρεσίας, έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για την παρουσίαση του έργου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας της.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο πρωθυπουργός στα επιχειρησιακά αποτελέσματα της ΔΑΟΕ, σημειώνοντας ότι μέσα σε 24 μήνες η υπηρεσία χειρίστηκε 1.510 υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, με 5.454 πρόσωπα να αντιμετωπίζουν κατηγορίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, εξαρθρώθηκαν 259 εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνταν σε κυκλώματα παράνομων καυσίμων, λαθρεμπορίου τσιγάρων και διασυνοριακού εγκλήματος, αλλά και σε παράνομα δίκτυα εντός εφοριών, πολεοδομιών και σωφρονιστικών καταστημάτων.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεργασία των διωκτικών, φορολογικών και δικαστικών αρχών, επισημαίνοντας τον ρόλο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Όπως ανέφερε, για πρώτη φορά η αστυνομική έρευνα, η φορολογική διασταύρωση και η δικαστική συνδρομή λειτουργούν ως «ένα ενιαίο μέτωπο απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα», με στόχο να κλείσει κάθε «χαραμάδα» ασυλίας.

Συνδέοντας την αντιμετώπιση της παρανομίας με τα δημόσια οικονομικά, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι μόνο από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής εξασφαλίστηκαν περισσότερα από 2,2 δισ. ευρώ ετησίως το 2025, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι το ποσό ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερο το 2026.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι τα πρόσθετα αυτά έσοδα δημιουργούν δημοσιονομικά περιθώρια για την ενίσχυση της Υγείας, της Παιδείας, της Εθνικής Άμυνας και της Πολιτικής Προστασίας.

«Αυτό απαιτούν οι συνεπείς φορολογούμενοι», τόνισε ο πρωθυπουργός, συνδέοντας την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με τη δυνατότητα χρηματοδότησης κρίσιμων δημόσιων υπηρεσιών.

Απαντώντας στην κριτική για τις πρόσφατες αποκαλύψεις υποθέσεων διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «υποκριτές» όσους διερωτώνται γιατί έρχονται στο φως τόσες υποθέσεις παρανομίας.

«Είδηση δεν είναι ότι υπάρχει παρανομία, αλλά ότι αυτή αποκαλύπτεται και διώκεται με τρόπο οργανωμένο», υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης συνέχισε την αντιπαράθεσή του με την αντιπολίτευση, αντιπαραβάλλοντας την ποινική πολιτική της σημερινής κυβέρνησης με εκείνη προηγούμενων κυβερνήσεων.

«Άλλοι νόμοι άλλων κυβερνήσεων αποφυλάκιζαν σωρηδόν κρατούμενους και άλλαζαν τους ποινικούς κώδικες πριν τις εκλογές, εμείς προωθούμε ρυθμίσεις που τους συλλαμβάνουν, αυστηροποιώντας τις ποινές», ανέφερε.

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι η αντιπολίτευση καταψήφισε τη μεταρρύθμιση για τη συγκρότηση της ειδικής υπηρεσίας, τονίζοντας: «Δεν είμαστε, συνεπώς, "όλοι ίδιοι" και αυτό αναγνωρίζεται».

Η ομιλία του πρωθυπουργού

Ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση δύο χρόνων λειτουργίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Μακαριώτατε, κ. Πρόεδρε της Βουλής, αγαπητά στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κυρίες και κύριοι,

Όταν το 2023 δεσμευτήκαμε για «νομιμότητα παντού», ξέραμε ότι ο δρόμος δεν θα ήταν εύκολος, ότι θα έπρεπε να συγκρουστούμε με αγκυλώσεις, με βαθιά ριζωμένες νοοτροπίες ατιμωρησίας.

Και επιπλέον, ξέραμε ότι θα έπρεπε να οργανωθούμε καλά και γρήγορα, καθώς η παρανομία εξελίσσεται δυστυχώς και αυτή με μεγάλες ταχύτητες. Αυτή η δέσμευση, ωστόσο, δεν έπαψε ποτέ να αποτελεί βάση του συμβολαίου που υπογράψαμε με τους πολίτες.

Έτσι, αυτό το σύνθημα, «νομιμότητα παντού», μετατράπηκε σε μία καθημερινή μάχη παντού, κ. Υπουργέ: στις γειτονιές, ώστε οι οικογένειες να νιώσουν ασφάλεια, στους δρόμους, με τις κάμερες, τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τα αλκοτέστ να σώζουν ζωές, στα γήπεδα, με τα μέτρα κατά της βίας και το ηλεκτρονικό εισιτήριο, όπως -να μην το ξεχνάμε- και στα πανεπιστήμια, με τις γιάφκες και τις καταλήψεις να αποτελούν πια παρελθόν.

Μια μάχη που σταδιακά απλώθηκε στους αιγιαλούς και στις παραλίες, όπου με τη βοήθεια εφαρμογών, μέχρι και drones, αποκαταστάθηκε η ελεύθερη πρόσβαση και μία μάχη η οποία φυσικά επεκτάθηκε και στην αγορά, με σύγχρονα ψηφιακά μέσα να πολεμούν αποτελεσματικά πλέον τη φοροδιαφυγή.

Και βέβαια, και στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, με πρώτο παράδειγμα, και σημαντικότερο ίσως, την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη μεταφορά της λειτουργίας του στην ΑΑΔΕ, τη δημιουργία ενός νέου δίκαιου και διαφανούς συστήματος καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων.

Για να το πω με μία φράση, στόχος μας ήταν και παραμένει ο ίδιος: η ολική επαναφορά του νόμου έναντι της αυθαιρεσίας. Σήμερα την επιλογή εκείνη δικαιώνουν τα πράγματι εντυπωσιακά αποτελέσματα από τη δράση αυτής της ειδικής δομής την οποία συγκροτήσαμε, έχοντας μια πολύ δύσκολη αποστολή: να εντοπίζει, να διεισδύει και να διαλύει τελικά τα «συνδικάτα της ανομίας», οργανώσεις βαριάς παρανομίας που μπορεί να θεωρούν ότι είναι ανώτεροι και από τους νόμους του κράτους.

Τα στοιχεία, εξάλλου, τα οποία παρουσίασε ο Στρατηγός, μιλούν από μόνα τους: παραπάνω από 1.500 υποθέσεις, παραπάνω από 260 σκληρές συμμορίες κάθε είδους, από κυκλώματα παράνομης διακίνησης καυσίμων, έκλεβαν ουσιαστικά ανυποψίαστους πολίτες στην αντλία, λαθρεμπορία τσιγάρων, διασυνοριακό έγκλημα, μέχρι δίκτυα τα οποία λυμαίνονται εφορίες, πολεοδομίες, φυλακές.

Πρόκειται για πολύ σημαντικές επιτυχίες, σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, που δηλώνουν επιχειρησιακή επάρκεια, επαγγελματισμό αλλά και απόλυτη αφοσίωση στο καθήκον.

Κυρίως, όμως, είναι επιτυχίες που αφήνουν ένα πολύ έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι επιτυχίες που έχουν έναν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα του πολίτη.

Κάθε απειλή τελικά που εξουδετερώνεται, σημαίνει μια καλύτερη ζωή για όλους. Γι’ αυτό και νομίζω ότι έχει μια μεγάλη σημασία ο προσανατολισμός αυτής της υπηρεσίας στα «μεγάλα ψάρια» της παρανομίας και της αυθαιρεσίας.

Από την άλλη πλευρά, τολμώ να πω ότι είναι υποκριτές αυτοί οι οποίοι αναρωτιούνται πώς και γιατί έχουμε όλες αυτές τις πρόσφατες σαρωτικές αποκαλύψεις. Τους απαντώ, λοιπόν, ότι η είδηση δεν είναι ότι υπάρχει παρανομία. Παρανομία, δυστυχώς, υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες.

Η είδηση είναι ότι επιτέλους αυτή αποκαλύπτεται και διώκεται με τρόπο οργανωμένο, κάτι το οποίο σίγουρα αποτελεί έργο της κυβέρνησης, αλλά αποτελεί πρώτα και πάνω από όλα έργο δικό σας. Θυμίζω ότι παλαιότερα ούτε εξειδικευμένες διωκτικές αρχές είχαμε ούτε ψηφιακά εργαλεία ούτε κυρίως οριζόντια συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών.

Περάσαμε από εποχές όταν άλλοι νόμοι άλλων κυβερνήσεων αποφυλάκιζαν, κ. Υπουργέ, κ. Υπουργέ Δικαιοσύνης, σωρηδόν κρατούμενους.

Περάσαμε από εποχές όπου λίγο πριν προκηρυχθούν οι εκλογές άλλαζαν προς το ευνοϊκότερο ποινικοί κώδικες. Ενώ όλα αυτά δεν κρύβονται πίσω από κανένα rebranding και από διάφορα αφελή σχόλια που περίπου υπονοούν ότι παλιότερα η εγκληματικότητα απουσίαζε, ενώ όλοι τάχα ζούσαμε σε μια κοινωνία αγγέλων. Το ανάποδο ισχύει.

Εμείς προωθήσαμε μια σειρά από διατάξεις που αυστηροποιούν τις ποινές, αλλάζοντας τον Ποινικό Κώδικα. Τον περασμένο Ιούνιο κλείσαμε «παραθυράκια» που επέτρεπαν οι ελεγχόμενοι, ενδεχομένως, να ειδοποιούνται εκ των προτέρων για τους ελέγχους. Και έτσι η δίωξη πλέον προηγείται, μπλοκάροντας κάθε πιθανή απόπειρα συγκάλυψης, διαφυγής των ενόχων, ενδεχόμενης καταστροφής στοιχείων.

Δυστυχώς, όλες αυτές οι σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες ψηφίστηκαν μόνο από την κυβερνητική πλειοψηφία. Επομένως, δεν είμαστε πλέον όλοι το ίδιο και αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται και διεθνώς.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, για παράδειγμα, καταγράφουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη βελτίωση στον κόσμο στο πεδίο της δημόσιας ακεραιότητας. Στον δείκτη αντιμετώπισης της διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας η χώρα ανέβηκε 11 θέσεις -επαναλαμβάνω, 11 θέσεις- από το 2018.

Ενώ οι ευρωπαϊκές εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνουν την ενίσχυση του κράτους δικαίου, την ενδυνάμωση της Δικαιοσύνης στην πατρίδα μας.

Από την άλλη, δεν έχω καμία πρόθεση να εθελοτυφλώ ούτε να ωραιοποιώ τα πράγματα. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα. Και ξέρουμε επίσης ότι όσο εμείς προοδεύουμε, άλλο τόσο και το ίδιο το έγκλημα διαρκώς θα εξελίσσεται.

Το μήνυμα, ωστόσο, είναι ότι η Ελλάδα αλλάζει και στον τομέα της αντιμετώπισης της βαριάς παρανομίας, με πρωταγωνίστρια τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Είναι μία υπηρεσία την οποία την χειροκροτούμε σήμερα.

Θυμάμαι πολύ καλά, Υπουργέ, όταν ήρθες για πρώτη φορά να μου παρουσιάσεις την ανάγκη για τη δημιουργία αυτής της οριζόντιας υπηρεσίας, η οποία τάραξε λίγο τα νερά και εντός της Ελληνικής Αστυνομίας. Τότε, θυμάστε πόσα ειρωνικά σχόλια ακούστηκαν όταν χρησιμοποιήσαμε την ορολογία τότε «ελληνικό FBI»; Λίγοι συναίνεσαν τότε. Σήμερα πολλοί θα σπεύσουν να πουν, και είναι θετικό αυτό, ότι δικαιωθήκαμε γι’ αυτή μας την επιλογή.

Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα το γεγονός ότι πια οι διωκτικές αρχές, αλλά και οι εισαγγελικοί λειτουργοί και η Δικαιοσύνη συνεργάζονται με τρόπο πρωτοφανή για τα δεδομένα της πατρίδας μας. Αστυνομική έρευνα, φορολογική διασταύρωση -κρίσιμο σε αυτό ο ρόλος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων-, δικαστική συνδρομή λειτουργούν πια ως ένα ενιαίο κέντρο απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα, κλείνοντας όποιες χαραμάδες ασυδοσίας και ασυλίας μπορεί να υπάρχουν.

Κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, γίνεται πλέον φανερό σε όλα τα πεδία: από την άμεση εξιχνίαση θλιβερών, τραγικών περιστατικών, όπως αυτό της έκρηξης στην Πλάκα, μέχρι τις αποκαλύψεις εγκλημάτων ύστερα από πολύμηνες έρευνες, υποθέσεις του μπάσκετ, της Pizza Fan, του «Χωριάτικο», τη θλιβερή, τραγική αυτή υπόθεση μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης η οποία ουσιαστικά έβγαζε χρήματα στις πλάτες πονεμένων οικογενειών. Όλες αυτές είναι παρανομίες με μεγάλο οικονομικό περιεχόμενο.

Θέλω επίσης εδώ να τονίσω ότι συνολικά από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής έχουμε εξασφαλίσει παραπάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο για το έτος 2025 και ενδεχομένως μεγαλύτερο ποσό και για το έτος 2026. Είναι μια μεγάλη εθνική επιτυχία, πρωτίστως της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Το κενό ΦΠΑ, η απόσταση δηλαδή η οποία χωρίζει τον ΦΠΑ τον οποίο πρέπει να εισπράττει η χώρα από αυτόν τον οποίο πραγματικά εισπράττει, έπεσε από το 24% στο 9,5%. Έχουμε φτάσει πια κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Όταν κηρύξαμε, κυρίες και κύριοι, τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής ως μια μορφή «δραστηριότητας» με βαρύ αντικοινωνικό αποτύπωμα, πολλοί έσπευσαν τότε να μας χλευάσουν. Πολλοί έσπευσαν να πουν ότι αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα.

Κι όμως, έγιναν πράξη με τη διασύνδεση των POS, με τις ταμειακές μηχανές, με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, με τα ψηφιακά τιμολόγια, με τις «έξυπνες» διασταυρώσεις που πια η τεχνητή νοημοσύνη μάς επιτρέπει να κάνουμε, με τους στοχευμένους ελέγχους, με τη μεθοδική έρευνα.

Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι ποσά τα οποία μπορούν να επιστρέφουν στην κοινωνία, χρηματοδοτούν τελικά τα πλεονάσματα και μας επιτρέπουν σήμερα να μπορούμε, στο μέτρο του εφικτού, να στηρίζουμε τους πολίτες απέναντι στην εισαγόμενη ακρίβεια.

Και βέβαια, το έχω πει πολλές φορές ότι η «νομιμότητα παντού» δεν αφορά μόνο τους μικρούς παραβάτες, αφορά πρωτίστως τους μεγάλους φοροφυγάδες. Και αυτό νομίζω ότι απαιτούν οι συνεπείς φορολογούμενοι.

Έτσι, λοιπόν, εξυπηρετείται τελικά και η κοινωνική δικαιοσύνη αλλά και η δημοσιονομική σταθερότητα. Και βέβαια, οι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να καταγγέλλουν φαινόμενα διαφθοράς, τα οποία στερούν τελικά πόρους από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Πάρτε για παράδειγμα την προσφάτως νομοθετηθείσα και θεσμοθετηθείσα πλατφόρμα Ε.Π.ΑΘΛ.Α. (Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας). Μπορούν να αναφέρουν περιστατικά χειραγώγησης αγώνων σε όλα τα σπορ. Με αυτόν τον τρόπο όλη η κοινωνία μπορεί και πρέπει να γίνει σύμμαχος σε αυτή τη διαρκή μάχη κατά της καταστρατήγησης των νόμων.

Η «νομιμότητα παντού», λοιπόν, συνιστά μία πολυεπίπεδη πολιτική επιλογή του κράτους να αναμετρηθεί με κάθε είδους παράσιτα, αλλά και με τα δικά του, τις ίδιες τις παθογένειες του κράτους, όπως αποδεικνύουν οι πρόσφατες έρευνες στις πολεοδομίες.

Γι’ αυτό και το ξεκαθαρίζω: όσοι δημόσιοι υπάλληλοι βρεθούν να βάζουν πλάτη σε κυκλώματα δεν έχουν θέση στη διοίκηση, θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη και θα αποπεμφθούν. Κανένα εγκληματικό δίκτυο δεν είναι ισχυρότερο από μία αποφασισμένη πολιτεία και δεν υπάρχει το παραμικρό περιθώριο ανοχής απέναντι σε όσους επιχειρούν να επιβάλλουν τη δική τους παράνομη εξουσία.

Ξέρω ότι πρόκειται για έναν αγώνα διαρκείας, έναν αγώνα σύνθετο, έναν αγώνα επίμονο. Όμως, κ. Υπουργέ, η αρχή έγινε και το ποτάμι εδώ δεν γυρίζει πίσω. Αντίθετα, το ποτάμι παίρνει όλο και μεγαλύτερη ορμή, από τις μεγάλες επιτυχίες, όπως αυτές του «ελληνικού FBI».

Συγχαρητήρια, λοιπόν, σε όλα τα στελέχη, στις γυναίκες και στους άντρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που με την αυταπάρνηση, τον επαγγελματισμό, τη γενναιότητά σας αναμετριέστε με σκληρούς κακοποιούς. Και ξέρω και τις απειλές που μπορεί να δέχεστε και εσείς και οι οικογένειές σας.

Χαίρομαι, κ. Υπουργέ, γιατί κάνατε μία αναφορά στις οικογένειες των στελεχών σας, γιατί και αυτές σας στηρίζουν με τον δικό τους τρόπο και επιδεικνύουν και οι οικογένειές σας την ίδια γενναιότητα.

Κάνετε, όμως, κάτι πάρα πολύ σημαντικό: αποδεικνύετε ότι το κράτος είναι διαρκώς παρόν και ενεργό, θωρακίζοντας το δημόσιο συμφέρον και την ασφάλεια του πολίτη. Συνεχίστε με τόλμη το καθήκον. Να ξέρετε ότι ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε δίπλα σας.

Συγχαρητήρια και πάντα επιτυχίες.

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ΕΡΤ: «Δεν υπήρχε δόλος» για την εμφάνιση καταδικασμένου με τη Χρυσή Αυγή - Ανακοίνωση για κυρώσεις, «πάγωσε» η εκπομπή

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ΜΚΟ Παιδική Χαρά: Όταν ο Φιρινίδης παρουσίαζε το «έργο» του σε πανελλήνια εμβέλεια στην κρατική τηλεόραση - «Το ξεκίνησα γιατί είχε πρόβλημα ένα ανιψάκι μου»

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Φρίκη στην Ινδία: Βίασε και στραγγάλισε την 3χρονη κόρη των γειτόνων του - Μετά βοήθησε στην έρευνα!

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Οι προφητείες του Νοστράδαμου για το 2027: Η οικονομική κατάρρευση και ο θάνατος που θα σοκάρει

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