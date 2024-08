Ο Jack Savoretti ζωντανά για δύο συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ο Jack Savoretti έρχεται στην Ελλάδα για δυο μοναδικές συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στα πλαίσια της περιοδείας του για το νέο του άλμπουμ «Miss Italia», ο αγαπημένος καλλιτέχνης του ελληνικού κοινού, θα εμφανιστεί με το συγκρότημά του την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού και το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών.

Τις δύο συναυλίες θα ανοίξει ο επιδραστικός Βάσκος τραγουδοποιός Gizmo Varillas που τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία, έχει κάνει sold out περιοδείες, έχει 3.000.000 μηνιαίους ακροατές στο Spotify ενώ τραγούδια του όπως το «Love Over Everything», το «A La Vida», το πρόσφατο «Follow The Sun» και το «Lluvia» στο οποίο συνεργάστηκε με τον Seba Campos παίζονται συνεχώς και στο ελληνικό ραδιόφωνο.

Ο Jack Savoretti κυκλοφόρησε το No1 άλμπουμ του «Singing To Strangers» το 2019 και έμελλε να γίνει η πρώτη τεράστια επιτυχία του σε πολλές χώρες αλλά και να ξεκινήσει η σχέση του με το ελληνικό κοινό. Έκτοτε, πάνω από 20 τραγούδια του παίζονται στο ραδιόφωνο ως και σήμερα, ενώ μας έχει χαρίσει ξεχωριστές συναυλίες (Γήπεδο Tae Kwon Do, Μέγαρο Θεσσαλονίκης, Sani Festival) με αποκορύφωμα την εμφάνισή του στο κατάμεστο Ωδείο του Ηρώδου Αττικού τον Σεπτέμβριο του 2021 όπου το κοινό δε σταμάτησε να τον χειροκροτεί και να τραγουδάει μαζί του όλες τις μεγάλες επιτυχίες του.

Νέα δισκογραφική δουλειά

Το Μάιο του 2024 κυκλοφόρησε τη νέα δισκογραφική δουλειά του «Miss Italia» που είναι το πρώτο ιταλόφωνο άλμπουμ του και αποτελεί μια επανασύνδεση του Jack με τις ρίζες του. Πιστός στις μουσικές του επιρροές, από τους '60s και '70s Καλιφορνέζους τραγουδοποιούς ως τους Ευρωπαίους ερμηνευτές, όπως ο Charles Azanvour και ο Lucio Battisti, ο Jack ξεκίνησε ένα ταξίδι που τον βοήθησε να εξελιχθεί ως δημιουργός και ερμηνευτής σε μία εντελώς διαφορετική γλώσσα με την αρωγή κορυφαίων δημιουργών του σύγχρονου Ιταλικού τραγουδιού.

Έτσι, λοιπόν, θα τον απολαύσουμε ξανά επί σκηνής να ερμηνεύει μαζί τις νέες του επιτυχίες όπως τα «Malinconia», «Bada Bing, Bada Boom» τις μεγάλες επιτυχίες του «What More Can I Do», «Greatest Mistake», «Love is On The Line», «Who’s Hurting Who», «Whiskey Tango», «Too Much History» κ.α.

Συναρπαστικό νέο κεφάλαιο

O Gizmo Varillas έκανε την εμφάνισή του το 2017 με το ντεμπούτο του άλμπουμ «El Dorado» το οποίο ήταν ανάμεσα στα 10 κορυφαία άλμπουμ της χρονιάς στο Classic Pop Magazine. Ακολούθησε το άλμπουμ «Dreaming of Better Days» και λίγο αργότερα το «Out of the Darkness» απ’ όπου ξεχώρισε το «Love Over Everything». Τέσσερα χρόνια μετά την τελευταία κυκλοφορία ανοίγει ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Gizmo και αντανακλά μια εποχή σημαντικών μετασχηματισμών τόσο προσωπικών όσο και επαγγελματικών. Είδε τους αριθμούς στις ψηφιακές πλατφόρμες να εκτοξεύονται από κάποιες χιλιάδες σε 100.000.000, έγινε viral επιτυχία και Νο1 τάση στο Instagram, πλησίασε τους 3.000.000 μηνιαίους ακροατές στο Spotify, γιόρτασε τα τριάντα του, παντρεύτηκε, μετακόμισε στο Μπράιτον, αγόρασε το πρώτο του σπίτι, και έζησε την απώλεια του πατέρα του. Μέσα στο 2024 επέστρεψε μουσικά με το single «Follow the Sun» ενώ θα ακολουθήσουν κι άλλα νέα τραγούδια του εν αναμονή ενός άλμπουμ την επόμενη χρονιά.

INFO

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ

Ώρα Έναρξης: 21.00

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: https://www.more.com/music/jack-savoretti-2024/

ΚΑΘΗΜΕΝΟΙ

Β: 35 €

C: 30 €

ΟΡΘΙΟΙ: 35 €

ΑΜΕΑ: 30 €

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ

Ώρα Έναρξης: 21.00

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: https://www.more.com/music/jack-savoretti-24-skg/

ΚΑΘΗΜΕΝΟΙ Α: 40 €

ΚΑΘΗΜΕΝΟΙ Β : 35 €