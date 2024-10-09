SHOW WHAΤ… επιστρέφει με τον Πάνο Μουζουράκη στο VOX από 22 Οκτωβρίου

Ένα λαϊκό, φουτουριστικό, καμπαρέ για τις αλήθειες μας. Από την Τρίτη 22 Οκτωβρίου και κάθε Τρίτη στις 21:00

Newsbomb

SHOW WHAΤ… επιστρέφει με τον Πάνο Μουζουράκη στο VOX από 22 Οκτωβρίου
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
2'

Ο Πάνος Μουζουράκης ξανανοίγει τις πόρτες του VOX και μαζί με τον Λευτέρη Ελευθερίου τον Στράτο Λύκο και την Ηλιάνα Γαϊτάνη, αλλάζουν τις Τρίτες σας.

SHOW WHAT… Ένα Show για περιορισμένο αριθμό ευφυίας και απεριόριστο φάσμα φαντασίας.

Προσοχή: Το show μπορεί περιέχει ίχνη ξηρών καρπών, ποτού και πολιτικά ανορθόδοξων μηνυμάτων για την εποχή.

*Το SHOW WHAT… είναι κατάλληλο για άνω των 18!

SHOW WHAΤ…

Από Τρίτη 22 Οκτωβρίου και κάθε Τρίτη στις 21:00 στο VOX

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ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΣ ΛΥΚΟΣ, ΗΛΙΑΝΑ ΓΑΪΤΑΝΗ

ΣKHNOΘEΣIA : ΦΩKAΣ EYAΓΓEΛINOΣ

ΣYΛΛHΨH - KEIMENA: ΣTPATOΣ ΛYKOΣ & ΠANOΣ MOYZOYPAKHΣ

ΠPΩTOTYΠOI ΣTIXOI : ΣTPATOΣ ΛYKOΣ & ΠANOΣ MOYZOYPAKHΣ

ΠPΩTOTYΠH MOYΣIKH : ΠANOΣ MOYZOYPAKHΣ & ΠAYΛOΣ KAΛTΟΥPΟΥMIΔHΣ

ΣKHNOΓPAΦIA : MANΟΛHΣ ΠANTEΛIΔAKHΣ

VIDEO ART : ΠANTEΛHΣ MAKKAΣ

ENOPXHΣTPΩΣH - ΔIEYΘYNΣH OPXHΣTPAΣ : ΠAYΛOΣ KAΛTΟΥPΟΥMIΔHΣ

STYLING: KΩΣTAΣ ZHΣHΣ

FASHION DESIGNER: AΠOΣTOΛOΣ MHTPOΠOYΛOΣ

S.F.X. & 3D ANIMATION DESIGNER: ΠANOΣ NIKOΛAKOΠOYΛOΣ

XOPOΓPAΦIEΣ: XPIΣTINA KAΛIAKATΣOY

HXOΓPAΦHMENH ΦΩNH: AΛEΞHΣ KΩΣTAΛAΣ

EΠIMEΛEIA TAXYΔAKTYΛOYPΓIKΩN: KΩNΣTANTINOΣ KAPYΠIΔHΣ

BOHΘOΣ ΣKHNOΓPAΦOΣ: KYPIAKH ΦOPTH

BOHΘOΣ ΣKHNOΘETH: EYH NAKOY

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΩΝ: ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ

ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΗΣ

MOYΣIKOI

ΠΛHKTPA: ΠAYΛOΣ KAΛTPOYMIΔHΣ

ΤΥΜΠΑΝΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΝΑΡΟΣ

MΠAΣO: ΔHMHTPHΣ ΦPOΣYNHΣ

ΚΙΘΑΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ

A.s/sax & ΦΛAOYTO: ΔHMHTPHΣ KAPAΓIANNHΣ

S.a/sax & TPOMΠETA: MANOLO VEGA SOSA

XOPEYTEΣ

EΛENH ΔHMAKOYΛEA

XPIΣTINA KAΛIAKATΣOY

ΛYΔIA KANEΛOY

MAPINA ΣAΣΛH

ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

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Πληροφορίες:
VOX | ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 16

ΤΗΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 210.3475900

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://www.more.com/theater/show-what/

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ MEDIA:

Ε. ΤΩΡΟΥ – Μ. ΜΑΓΙΑΤΗΣ – Ε. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: MK GROUP OF COMPANIES / ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ – ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ

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