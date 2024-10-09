SHOW WHAΤ… επιστρέφει με τον Πάνο Μουζουράκη στο VOX από 22 Οκτωβρίου
Ένα λαϊκό, φουτουριστικό, καμπαρέ για τις αλήθειες μας. Από την Τρίτη 22 Οκτωβρίου και κάθε Τρίτη στις 21:00
Ο Πάνος Μουζουράκης ξανανοίγει τις πόρτες του VOX και μαζί με τον Λευτέρη Ελευθερίου τον Στράτο Λύκο και την Ηλιάνα Γαϊτάνη, αλλάζουν τις Τρίτες σας.
SHOW WHAT… Ένα Show για περιορισμένο αριθμό ευφυίας και απεριόριστο φάσμα φαντασίας.
Προσοχή: Το show μπορεί περιέχει ίχνη ξηρών καρπών, ποτού και πολιτικά ανορθόδοξων μηνυμάτων για την εποχή.
*Το SHOW WHAT… είναι κατάλληλο για άνω των 18!
SHOW WHAΤ…
Από Τρίτη 22 Οκτωβρίου και κάθε Τρίτη στις 21:00 στο VOX
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΣ ΛΥΚΟΣ, ΗΛΙΑΝΑ ΓΑΪΤΑΝΗ
ΣKHNOΘEΣIA : ΦΩKAΣ EYAΓΓEΛINOΣ
ΣYΛΛHΨH - KEIMENA: ΣTPATOΣ ΛYKOΣ & ΠANOΣ MOYZOYPAKHΣ
ΠPΩTOTYΠOI ΣTIXOI : ΣTPATOΣ ΛYKOΣ & ΠANOΣ MOYZOYPAKHΣ
ΠPΩTOTYΠH MOYΣIKH : ΠANOΣ MOYZOYPAKHΣ & ΠAYΛOΣ KAΛTΟΥPΟΥMIΔHΣ
ΣKHNOΓPAΦIA : MANΟΛHΣ ΠANTEΛIΔAKHΣ
VIDEO ART : ΠANTEΛHΣ MAKKAΣ
ENOPXHΣTPΩΣH - ΔIEYΘYNΣH OPXHΣTPAΣ : ΠAYΛOΣ KAΛTΟΥPΟΥMIΔHΣ
STYLING: KΩΣTAΣ ZHΣHΣ
FASHION DESIGNER: AΠOΣTOΛOΣ MHTPOΠOYΛOΣ
S.F.X. & 3D ANIMATION DESIGNER: ΠANOΣ NIKOΛAKOΠOYΛOΣ
XOPOΓPAΦIEΣ: XPIΣTINA KAΛIAKATΣOY
HXOΓPAΦHMENH ΦΩNH: AΛEΞHΣ KΩΣTAΛAΣ
EΠIMEΛEIA TAXYΔAKTYΛOYPΓIKΩN: KΩNΣTANTINOΣ KAPYΠIΔHΣ
BOHΘOΣ ΣKHNOΓPAΦOΣ: KYPIAKH ΦOPTH
BOHΘOΣ ΣKHNOΘETH: EYH NAKOY
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΩΝ: ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ
ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΗΣ
MOYΣIKOI
ΠΛHKTPA: ΠAYΛOΣ KAΛTPOYMIΔHΣ
ΤΥΜΠΑΝΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΝΑΡΟΣ
MΠAΣO: ΔHMHTPHΣ ΦPOΣYNHΣ
ΚΙΘΑΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ
A.s/sax & ΦΛAOYTO: ΔHMHTPHΣ KAPAΓIANNHΣ
S.a/sax & TPOMΠETA: MANOLO VEGA SOSA
XOPEYTEΣ
EΛENH ΔHMAKOYΛEA
XPIΣTINA KAΛIAKATΣOY
ΛYΔIA KANEΛOY
MAPINA ΣAΣΛH
ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ
Πληροφορίες:
VOX | ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 16
ΤΗΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 210.3475900
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://www.more.com/theater/show-what/
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ MEDIA:
Ε. ΤΩΡΟΥ – Μ. ΜΑΓΙΑΤΗΣ – Ε. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: MK GROUP OF COMPANIES / ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ – ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ