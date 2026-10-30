Black Friday: Πότε πέφτει φέτος - Tι ισχύει με τη Cyber Monday

Snapshot Η φετινή Black Friday θα διεξαχθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Τα καταστήματα αναμένεται να ξεκινήσουν τις εκπτώσεις πριν την επίσημη ημερομηνία της Black Friday.

Η Cyber Monday θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και θα επικεντρωθεί στα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026 τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά με πιθανές διατηρημένες εκπτώσεις σε ορισμένα προϊόντα.

Μετά την Κυριακή 29 Νοεμβρίου ξεκινά το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων με αυξημένη κίνηση. Snapshot powered by AI

Πλησιάζει η μέρα για τη φετινή Black Friday, με τα φυσικά και τα ηλεκτρονικά καταστήματα να προετοιμάζονται για σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές.

Φέτος, η Black Friday «πέφτει» την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, μία εβδομάδα πριν την έναρξη της εορταστικής περιόδου. Ωστόσο, τα περισσότερα καταστήματα αναμένεται να ξεκινήσουν από νωρίτερα τις εκπτώσεις, προκειμένου να δώσουν περισσότερο χρόνο στους καταναλωτές ώστε να εντοπίσουν τις αγορές που θέλουν να κάνουν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η Cyber Monday, που «πέφτει» τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, με τις σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές να επικεντρώνονται στα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Σημειώνεται ότι την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026 τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, καθώς είναι η πρώτη Κυριακή της εορταστικής περιόδου, ενώ οι εκπτώσεις σε ορισμένα προϊόντα αναμένεται να έχουν διατηρηθεί.

Ωστόσο, όσοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με φυσική παρουσία θα πρέπει να ενημερωθούν εγκαίρως για το ωράριο λειτουργίας.

Αμέσως μετά ξεκινά το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων με περισσότερες ώρες λειτουργίας και αυξημένη κίνηση στην αγορά.

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