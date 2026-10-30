Το τελευταίο αντίο στη Γιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου

Snapshot Η Γιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, πρόεδρος του ΔΣ του ΚΘΒΕ και ομότιμη καθηγήτρια της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, απεβίωσε στις 26 Οκτωβρίου.

Στην εξόδιο ακολουθία εκφράστηκαν επαίνους για το ακαδημαϊκό έργο και την προσφορά της στην ανώτατη εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Υφυπουργοί και ακαδημαϊκοί υπογράμμισαν τη σημαντική συμβολή της στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του ΚΘΒΕ.

Η Γιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου αναγνωρίστηκε για το ήθος, την αφοσίωση και τις ανθρώπινες σχέσεις που δημιούργησε στην επιστημονική και πολιτιστική κοινότητα.

Στην τελετή αποχαιρετισμού παραβρέθηκαν πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι του πολιτισμού, τιμώντας την προσωπικότητά της. Snapshot powered by AI

Το τελευταίο αντίο στην Γιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, ομότιμη Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΘΒΕ, είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί της, στην εξόδιο ακολουθία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Παναγίας Δέξιας.

Για το αποτύπωμα της εκλιπούσας που δε θα σβήσει με την απουσία της μίλησαν ο αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου, ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσωνας Φωτήλας, ο κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ Παναγιώτης Γκλαβίνης, ο πρόεδρος Εφετών Πέτρος Αλικάκος, η καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Κατερίνα Φουντεδάκη και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ) είναι ο Αστέριος Πελτέκης, όπως αναφέρεται σε τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Στην ακαδημαϊκή κατάρτιση και σημαντική προσφορά της Γιαννούλα Καρύμπαλη- Τσίπτσιου αλλά και στη συνεργασία και στους δεσμούς προσωπικής φιλίας που τον συνέδεαν μαζί της στάθηκε ο υφυπουργός Παιδείας. «Για τη Γιαννούλα, η ανώτατη εκπαίδευση δεν ήταν απλώς ένας επαγγελματικός χώρος. Ήταν πεδίο ευθύνης, δημιουργίας και προσφοράς. Ήταν ένας θεσμός που άξιζε να υπηρετείται με σοβαρότητα, γνώση και αφοσίωση. Κι όμως, σήμερα, όσο σημαντικό κι αν είναι το επιστημονικό της έργο, όσο κι αν αξίζουν αναγνώριση οι ακαδημαϊκοί τίτλοι και η διαδρομή της, αισθάνομαι ότι τα πιο ουσιαστικά λόγια για εκείνη δεν βρίσκονται σε ένα βιογραφικό. Βρίσκονται στις ανθρώπινες σχέσεις που δημιούργησε. Στην εμπιστοσύνη που ενέπνευσε. Στη βοήθεια που προσέφερε […] Για μένα, η Γιαννούλα θα παραμείνει πάντοτε ο άνθρωπος που βρέθηκε δίπλα μου όταν τη χρειάστηκα. Η φίλη που προσέφερε τις γνώσεις της χωρίς να υπολογίζει μόνο τον κόπο, αλλά έχοντας ως κίνητρο την ουσία της συνεργασίας και τη χαρά της προσφοράς», ανέφερε ο κ. Παπαϊωάννου.

«Αποχαιρετούμε μια προσωπικότητα της επιστήμης και του πνεύματος, μια γυναίκα, η οποία με το έργο της και το παράδειγμά αποτέλεσε έμπνευση. Αν έπρεπε να συνοψίσω σε μια φράση το έργο της Γιάννας Καρύμπαλη θα έλεγα ότι ήταν μια διαρκής διακονία της επιστήμης και μια ακαταπόνητη άγρα της αλήθειας», είπε στον επικήδειο που εκφώνησε εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού και της Υπουργού Λίνας Μενδώνη, ο υφυπουργός Ιάσων Φωτήλας. Αναφερόμενος στη θητεία της στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών και στο ΚΘΒΕ παρατήρησε ότι «μπορεί για την ίδια να ήταν η φυσική συνέχεια της ισόβιας αφιέρωσής της στην επιστήμη και τον πολιτισμό», όμως «για μας ήταν μια τεράστια ωφέλεια, καθώς επί των ημερών της, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος έλαμψε με μοναδικό τρόπο», καθώς «με σεβασμό, επάρκεια, κατανόηση και δικαιοσύνη οδήγησε τον οργανισμό σε μια νέα εποχή εκσυγχρονισμού, αναβάθμισης, εξωστρέφειας και σπουδαίου καλλιτεχνικού έργου, μια εποχή που η Θεσσαλονίκη αγκάλιασε και η Ελλάδα θαύμασε».

Στην εξόδιο ακολουθία την εκλιπούσα αποχαιρέτισαν -μεταξύ άλλων- ο υφυπουργός Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας- Θράκης) Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, ο βουλευτής Δημήτρης Κούβελας, ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ Περικλής Μήτκας και πολλοί εν ενεργεία όσο και αφυπηρετήσαντες καθηγητές.

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