Πετρέλαιο: Το Brent έφτασε σήμερα έως τα 118 δολάρια το βαρέλι– Φόβοι για νέο σοκ

Snapshot Οι τιμές του πετρελαίου έφτασαν τα 118 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας τέταρτο συνεχόμενο μήνα ανόδου.

Η επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ και οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή αυξάνουν τους φόβους για διαταραχές στην παγκόσμια τροφοδοσία πετρελαίου.

Ένοπλη ομάδα στη Λιβύη διέκοψε τη λειτουργία κύριου πετρελαιαγωγού, προκαλώντας απώλεια 15.000 βαρελιών ημερησίως.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται με τη μεσολάβηση του Κατάρ, ενώ οι αντάρτες Χούθι επιτίθενται σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας.

Οι εκλογές σε ΗΠΑ και Ισραήλ αυξάνουν την αβεβαιότητα στην αγορά πετρελαίου, που αναμένεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα ακόμα και μετά τον πόλεμο. Snapshot powered by AI

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδά τους από τα τέλη Απριλίου και οδεύοντας προς την ολοκλήρωση ενός τέταρτου συνεχόμενου μήνα κερδών.

Οι επενδυτές προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης του πολέμου με το Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ ανέδειξε εκ νέου τους κινδύνους για την παγκόσμια τροφοδοσία πετρελαίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent παράδοσης Δεκεμβρίου, τα οποία λήγουν την Παρασκευή, έφτασαν στο υψηλότερο ημερήσιο επίπεδό τους, στα 117,75 δολάρια το βαρέλι, στις 13:07 ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, έχοντας προηγουμένως αγγίξει τα 118 δολάρια.

Το συμβόλαιο παράδοσης Ιανουαρίου, στο οποίο επικεντρώνεται πλέον η μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα, σημείωνε άνοδο 3,23 δολαρίων, στα 114,03 δολάρια.

Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) ενισχύονταν κατά 2,74 δολάρια ή 2,7%, στα 104,79 δολάρια το βαρέλι.

Σε μηνιαία βάση, το Brent οδεύει προς άνοδο 13%, ενώ το WTI αναμένεται να ολοκληρώσει τον Οκτώβριο με κέρδη 15%.

«Οι επενδυτές θα συνεχίσουν να επικεντρώνονται στις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή και στην πιθανή κλιμάκωση των επιχειρήσεων από τις ΗΠΑ και τις συμμαχικές δυνάμεις», δήλωσε ο Ντένις Κίσλερ, ανώτερος αντιπρόεδρος συναλλαγών της BOK Financial.

Επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ

Την Παρασκευή, δεξαμενόπλοιο που έπλεε στα Στενά του Ορμούζ, τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο για τις εξαγωγές αργού πετρελαίου και καυσίμων από τον Περσικό Κόλπο, επλήγη από εκρηκτικούς μηχανισμούς που τοποθετήθηκαν από μικρό σκάφος, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO.

Δεν κατέστη αμέσως σαφές ποιος βρισκόταν πίσω από την επίθεση.

Σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές, πρόκειται για την πρώτη γνωστή επιτυχημένη επίθεση με τη χρήση μαγνητικών ναρκών προσκολλώμενων στο κύτος πλοίου (limpet mines) στη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό, από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν τον Φεβρουάριο.

«Η συνεχιζόμενη στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, σε συνδυασμό με τις αμφιβολίες για την ύπαρξη μιας βιώσιμης διπλωματικής διεξόδου, διατηρεί τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα, καθώς η αγορά αναμένει κλιμάκωση της σύγκρουσης τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε ο Σολ Κάβονικ, επικεφαλής ενεργειακής έρευνας της MST Marquee.

Λιβύη: Ένοπλη ομάδα διέκοψε τη λειτουργία πετρελαιαγωγού

Στο μεταξύ, η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης (National Oil Corporation - NOC) ανακοίνωσε ότι ένοπλη ομάδα έκλεισε την Παρασκευή βαλβίδα στον κύριο αγωγό μεταφοράς αργού πετρελαίου της Χαμάντα, ο οποίος συνδέει το ομώνυμο πετρελαϊκό κοίτασμα με το διυλιστήριο της Ζαουίγια.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της μεταφοράς περίπου 15.000 βαρελιών πετρελαίου ημερησίως.

Αυξάνονται οι πιθανότητες κλιμάκωσης

Διαμεσολαβητές από το Κατάρ επέστρεψαν την Παρασκευή στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο συντονισμένων προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχο που έχει ενημερωθεί για τις συνομιλίες και μίλησε στο Reuters.

Ωστόσο, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι επιτέθηκαν σε διάφορες εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία.

Μεταξύ των στόχων που ανέφεραν ήταν το μεγάλο διυλιστήριο Ρας Τανούρα, το διυλιστήριο Ράμπιγκ και εγκατάσταση παραγωγής στο Αμπκάικ, η οποία ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Saudi Aramco.

Παράλληλα, ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πύραυλο κρουζ που είχαν εκτοξεύσει οι Χούθι προς τη δυτική περιοχή του βασιλείου.

Παρά τις ιρανικές επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο και τους ισχυρισμούς των Χούθι για πλήγματα σε σαουδαραβικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, οι εξαγωγές αργού πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας αυξήθηκαν τον Οκτώβριο σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με δύο από τις τρεις εταιρείες παρακολούθησης πλοίων.

Επικοινωνία Βανς με την Τεχεράνη για επανέναρξη των συνομιλιών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επικοινώνησε με το Ιράν προκειμένου να βοηθήσει τη χώρα να εξασφαλίσει ιατρικές προμήθειες.

Η δήλωση ακολούθησε δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία ο Βανς είχε αποστείλει επιστολή στον κορυφαίο αξιωματούχο ασφαλείας της Τεχεράνης, επιδιώκοντας την αναβίωση των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Το Ιράν έχει λάβει επιστολή από τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, αλλά δεν έχει ακόμη απαντήσει, μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τεχεράνη επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποδεχθούν τους όρους της και ότι «οποιαδήποτε θέση αντίκειται σε αυτό το πλαίσιο είναι απαράδεκτη».

Οι εκλογές σε ΗΠΑ και Ισραήλ ενισχύουν την αβεβαιότητα

Οι τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να εμφανίσουν ακόμη μεγαλύτερη μεταβλητότητα τις επόμενες δύο εβδομάδες, λόγω των πρόσφατων εκλογών στο Ισραήλ και των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, που θα διεξαχθούν στις 3 Νοεμβρίου.

Αυτό επισημαίνεται σε ενημερωτικό σημείωμα της Saxo Bank στη Σιγκαπούρη, το οποίο δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη.

Η δανική τράπεζα ανέφερε ότι η αυξημένη αβεβαιότητα καθιστά δύσκολη την πρόβλεψη της πορείας των τιμών.

Ωστόσο, εκτίμησε ότι ακόμη και μετά το τέλος της σύγκρουσης, το αργό πετρέλαιο αναμένεται να διαπραγματεύεται σε υψηλότερο εύρος τιμών, μεταξύ 70 και 90 δολαρίων το βαρέλι, έναντι των 60 έως 70 δολαρίων που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο.

Την ίδια ώρα, ο αριθμός των ενεργών γεωτρητικών εγκαταστάσεων πετρελαίου στις ΗΠΑ, ο οποίος αποτελεί δείκτη της μελλοντικής παραγωγής, αυξήθηκε κατά δύο.

Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση Petroleum Supply Monthly της αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας (EIA), η παραγωγή αργού πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε τον Αύγουστο, ενώ η ζήτηση για αργό πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα μειώθηκε.