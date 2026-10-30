ΗΠΑ: Καθυστερήσεις σε πτήσεις μετά την υπερπτήση του Air Force One για το Halloween

Η διέλευση του Air Force One προκάλεσε την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σε ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της πρωτεύουσας των ΗΠΑ

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

ΗΠΑ: Καθυστερήσεις σε πτήσεις μετά την υπερπτήση του Air Force One για το Halloween
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η υπερπτήση του Air Force One πάνω από τον Λευκό Οίκο για το Halloween προκάλεσε καθυστερήσεις σε δεκάδες πτήσεις και ανησυχία στην Ουάσινγκτον.
  • Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) διέκοψε προσωρινά την εναέρια κυκλοφορία στο Reagan Washington National Airport λόγω της υπερπτήσης.
  • Η ειδοποίηση για τη διέλευση του αεροσκάφους δόθηκε μόλις 15 λεπτά πριν σε κατοίκους, αξιωματούχους και το αεροδρόμιο, προκαλώντας αιφνιδιασμό.
  • Περίπου 202 πτήσεις καθυστέρησαν, με το 26% των αναχωρήσεων και το 17% των αφίξεων να επηρεάζονται.
  • Ο πρόεδρος Τραμπ προτιμά να πραγματοποιούνται υπερπτήσεις του Air Force One σε ειδικές εκδηλώσεις, όπως αθλητικές διοργανώσεις.
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Μια υπερπτήση του προεδρικού αεροσκάφους των ΗΠΑ πάνω από τον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο ενός παιδικού πάρτι για το Halloween χθες το βράδυ, είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσουν δεκάδες πτήσεις και να προκληθεί ανησυχία σε πολίτες της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Η διέλευση του Air Force One προκάλεσε την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σε ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της πρωτεύουσας των ΗΠΑ, με βουλευτές της πόλης να εκφράζουν προβληματισμό για το γεγονός πως κάτοικοι, αξιωματούχοι και το αεροδρόμιο ειδοποιήθηκαν μόλις 15 λεπτά πριν.

Το αεροσκάφος πραγματοποίησε χθες το βράδυ δύο υπερπτήσεις σε χαμηλότερο από το συνηθισμένο ύψος πάνω από τον Λευκό Οίκο, γεγονός που οδήγησε την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) στην προσωρινή αναστολή της εναέριας κυκλοφορίας στο κοντινό Reagan Washington National Airport.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φιλοξενούσε ένα παιδικό πάρτι όταν πραγματοποιήθηκε η διέλευση του αεροσκάφους.

Ο Λευκός Οίκος ανήρτησε ένα βίντεο της υπερπτήσης σε έναν από τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλώντας το «μια επική υπερπτήση του Air Force One στον Λευκό Οίκο για όσους κάνουν φάρσα ή κέρασμα!» (σ.σ. trick-or-treate: το κυριότερο έθιμο του Halloween).

Το δημοτικό συμβούλιο της Περιφέρειας της Κολούμπια ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η προειδοποίηση για τη διέλευση του αεροσκάφους δόθηκε μόλις 15 λεπτά νωρίτερα, «τόσο στους πολίτες που βρίσκονταν στο κέντρο της Ουάσινγκτον όσο και στο Πεντάγωνο και στο Εθνικό Αεροδρόμιο. Το γεγονός αιφνιδίασε πολλούς, συμπεριλαμβανομένων ημών».

Αξιωματούχοι αεροπορικών εταιρειών δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν για τη διέλευση του αεροσκάφους λιγότερο από μία ώρα νωρίτερα.

Το αεροσκάφος πέρασε επίσης πάνω από τις γύρω συνοικίες της Ουάσινγκτον.

Ορισμένοι επιβάτες που ταξίδευαν αεροπορικώς προς την αμερικανική πρωτεύουσα ανέφεραν ότι τα αεροσκάφη τους αναγκάστηκαν να πραγματοποιήσουν κύκλους στον αέρα ή ότι αντιμετώπισαν καθυστερήσεις εξαιτίας της υπερπτήσης.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, χθες καθυστέρησε το 26% των αναχωρήσεων και το 17% των αφίξεων, δηλαδή συνολικά 202 πτήσεις. Οι περισσότερες από αυτές τις καθυστερήσεις συνδέονταν με την προσωρινή διαταραχή της λειτουργίας του αεροδρομίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι λάτρης των υπερπτήσεων του προεδρικού αεροσκάφους Air Force One και τέτοιες πτήσεις πραγματοποιούνται συχνά σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, όπου παρίσταται.

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