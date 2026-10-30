Νέα Υόρκη: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος σε εκδήλωση για το Halloween – Έξι τραυματίες

Snapshot Ένα αυτοκίνητο ανέβηκε σε πεζοδρόμιο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για το Halloween στο Μπρούκλιν, τραυματίζοντας έξι άτομα, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά.

Ο 56χρονος οδηγός συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση σωματικής βλάβης με όχημα, έκθεση άλλων σε κίνδυνο και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Νέας Υόρκης και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση χωρίς άμεσο κίνδυνο για τη ζωή τους.

Η αστυνομία δεν έχει εντοπίσει στοιχεία που να δείχνουν ότι ο οδηγός είχε πρόθεση να παρασύρει το πλήθος και συνεχίζει την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πανικό και θόρυβο από τη σύγκρουση που αρχικά παρεξηγήθηκε ως πυροβολισμοί. Snapshot powered by AI

Έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για το Halloween, έξω από αστυνομικό τμήμα στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, το απόγευμα της Πέμπτης (29/10).

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 16:00 τοπική ώρα, στη συμβολή των οδών Knickerbocker Avenue και Bleecker Street, όπου το 83ο Αστυνομικό Τμήμα είχε διοργανώσει γιορτή για παιδιά και οικογένειες, με αποκριάτικες στολές και διανομή γλυκισμάτων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 56χρονος οδηγός ενός μαύρου αυτοκινήτου ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, παρασύροντας πεζούς, προτού προσκρούσει σε ασθενοφόρο που βρισκόταν σταθμευμένο στον χώρο της εκδήλωσης.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τρία παιδιά και τρεις γυναίκες, που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Νέας Υόρκης. Όλοι νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Συνελήφθη ο οδηγός – Εξετάζεται αν είχε καταναλώσει αλκοόλ

Ο οδηγός συνελήφθη και, σύμφωνα με το ABC7 New York, αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση σωματικής βλάβης με όχημα, έκθεση άλλων σε κίνδυνο και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού, με γονείς να προσπαθούν να απομακρύνουν τα παιδιά τους από το σημείο. Όπως ανέφεραν, ο θόρυβος της σύγκρουσης ήταν τόσο δυνατός, ώστε αρχικά ορισμένοι πίστεψαν ότι είχαν ακουστεί πυροβολισμοί.

Οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν εντοπίσει ενδείξεις ότι ο οδηγός επιχείρησε σκόπιμα να παρασύρει το πλήθος, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

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