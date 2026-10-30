Νέα Υόρκη: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος σε εκδήλωση για το Halloween – Έξι τραυματίες

Ο 56χρονος οδηγός φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ όταν ανέβηκε με το όχημά του στο πεζοδρόμιο, παρασύροντας πεζούς και προσκρούοντας σε σταθμευμένο ασθενοφόρο έξω από αστυνομικό τμήμα στο Μπρούκλιν.

Γιάννης Φιλιππάκος

Νέα Υόρκη: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος σε εκδήλωση για το Halloween – Έξι τραυματίες
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένα αυτοκίνητο ανέβηκε σε πεζοδρόμιο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για το Halloween στο Μπρούκλιν, τραυματίζοντας έξι άτομα, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά.
  • Ο 56χρονος οδηγός συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση σωματικής βλάβης με όχημα, έκθεση άλλων σε κίνδυνο και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
  • Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Νέας Υόρκης και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση χωρίς άμεσο κίνδυνο για τη ζωή τους.
  • Η αστυνομία δεν έχει εντοπίσει στοιχεία που να δείχνουν ότι ο οδηγός είχε πρόθεση να παρασύρει το πλήθος και συνεχίζει την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες.
  • Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πανικό και θόρυβο από τη σύγκρουση που αρχικά παρεξηγήθηκε ως πυροβολισμοί.
Snapshot powered by AI

Έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για το Halloween, έξω από αστυνομικό τμήμα στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, το απόγευμα της Πέμπτης (29/10).

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 16:00 τοπική ώρα, στη συμβολή των οδών Knickerbocker Avenue και Bleecker Street, όπου το 83ο Αστυνομικό Τμήμα είχε διοργανώσει γιορτή για παιδιά και οικογένειες, με αποκριάτικες στολές και διανομή γλυκισμάτων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 56χρονος οδηγός ενός μαύρου αυτοκινήτου ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, παρασύροντας πεζούς, προτού προσκρούσει σε ασθενοφόρο που βρισκόταν σταθμευμένο στον χώρο της εκδήλωσης.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τρία παιδιά και τρεις γυναίκες, που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Νέας Υόρκης. Όλοι νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Συνελήφθη ο οδηγός – Εξετάζεται αν είχε καταναλώσει αλκοόλ

Ο οδηγός συνελήφθη και, σύμφωνα με το ABC7 New York, αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση σωματικής βλάβης με όχημα, έκθεση άλλων σε κίνδυνο και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού, με γονείς να προσπαθούν να απομακρύνουν τα παιδιά τους από το σημείο. Όπως ανέφεραν, ο θόρυβος της σύγκρουσης ήταν τόσο δυνατός, ώστε αρχικά ορισμένοι πίστεψαν ότι είχαν ακουστεί πυροβολισμοί.

Οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν εντοπίσει ενδείξεις ότι ο οδηγός επιχείρησε σκόπιμα να παρασύρει το πλήθος, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:30ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος σε εκδήλωση για το Halloween – Έξι τραυματίες, ανάμεσά τους τρία παιδιά

06:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Online αγορές από χώρες εκτός ΕΕ: Νέο τέλος 2 ευρώ από 1η Νοεμβρίου – Πώς υπολογίζεται

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η μεγαλύτερη ληστεία κρυπτονομισμάτων : Χακάρισμα τεραστίων διαστάσεων σε περιουσιακά στοιχεία αξίας 6,3 δισ. δολαρίων

06:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τρεις νεκροί από σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στον αέρα

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με τοπικές βροχές και ψύχρα η Παρασκευή – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

05:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Σήμερα οι πληρωμές επιδομάτων σε σχεδόν 600.000 δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (61η κλήρωση)

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 30 Οκτωβρίου

04:32ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στο Ισραήλ: Πρώτος ο Νετανιάχου, αλλά χωρίς πλειοψηφία – Τι δείχνουν τα τελικά αποτελέσματα

04:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

03:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο αρχαιότερος μετεωρίτης του Άρη ηλικίας 4,1 δισ. ετών βρέθηκε στη Σαχάρα –Αποκαλύπτει ότι ο πλανήτης είχε νερό και πιθανώς συνθήκες κατάλληλες για ζωή

03:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο πόλεμος με το Ιράν πιέζει τον αμυντικό προϋπολογισμό – Στο τραπέζι περικοπές 400 δισ. δολαρίων

03:06ΕΘΝΙΚΑ

Σφοδρή αντιπαράθεση Ελλάδας – Τουρκίας στον ΟΗΕ για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Η γεωγραφία δεν αλλάζει» – Τι απάντησε η Άγκυρα

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

59η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 30 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 700 θέσεις εργασίας

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Στις φλόγες πλοίο ανοικτά του Ομάν – Άγνωστη η κατάσταση του πληρώματος

01:54ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Ε/2026: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τους Ελεγκτές Ιατρούς

01:32ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Αυτοκίνητο κατάληξε στη θάλασσα– Σώοι οι δύο επιβαίνοντες

01:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ – Ιράν: «Πολύ κοντά» σε συμφωνία αποκλιμάκωσης – Ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικών πληγμάτων

00:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ – Ιράν: «Πολύ κοντά» σε συμφωνία αποκλιμάκωσης, αλλά παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικών πληγμάτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:03ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Συνελήφθησαν οι τρεις κλέφτες χαλκού για τη φονική έκρηξη με τους έξι νεκρούς – Πώς γλίτωσε την τελευταία στιγμή το λεωφορείο με τους μαθητές

18:00ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Νέα μεταβολή του καιρού από αύριο - Πότε έρχονται έντονα φαινόμενα και σε ποιες περιοχές

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Το βουνό που χωρίζει τον καιρό στα δύο: Το φυσικό φαινόμενο στην Ελβετία που μοιάζει με οφθαλμαπάτη

03:06ΕΘΝΙΚΑ

Σφοδρή αντιπαράθεση Ελλάδας – Τουρκίας στον ΟΗΕ για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Η γεωγραφία δεν αλλάζει» – Τι απάντησε η Άγκυρα

00:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ – Ιράν: «Πολύ κοντά» σε συμφωνία αποκλιμάκωσης, αλλά παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικών πληγμάτων

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιησούς Χριστός: Τι αποκαλύπτει αρχαίο κείμενο 2.000 ετών για την Ανάστασή του - Νέα μελέτη επανεξετάζει μαρτυρία «κλειδί» του 1ου αιώνα

05:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (61η κλήρωση)

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Οι αγρότες επιστρέφουν στην καλλιέργεια οπίου

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Την ώρα που απολογείται ο «Mr Χωριάτικο», στο μαγαζί του στην Μύκονο έστησαν πάρτι με τον Τριαντάφυλλο - Βίντεο

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Κριστίν Λαγκάρντ: Με τσιρότα στο πρόσωπο ανακοίνωσε την παραίτησή της από την ΕΚΤ – Η αποκάλυψη για την υγεία της

20:56WHAT THE FACT

Μητέρα 7 παιδιών έκανε τη ζωή των γειτόνων της «κόλαση»: Πετούσε επί έξι χρόνια βρώμικες πάνες και σερβιέτες στον κήπο τους

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία: Ακινητοποιημένα την Παρασκευή (30/10) τα τρένα και ο προαστιακός σιδηρόδρομος

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συνεχόμενες καταιγίδες για 10 ημέρες - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Η κλοπή χαλκοσωλήνων αιτία της φονικής έκρηξης – Ταυτοποιήθηκαν τρεις ύποπτοι

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Μπαγκλαντές: Νεκρός σε ποτάμι ο αξιωματικός που βιντεοσκόπησε την απόδραση της πρώην πρωθυπουργού με ελικόπτερο

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 29/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Στους 74 οι νεκροί - Οι δραματικές εκκλήσεις της μηχανοδηγού πριν από την τραγωδία

21:52LIFESTYLE

Πέθανε ο ηθοποιός Πάτρικ Στιούαρτ, ο «καθηγητής» των X-Men

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ