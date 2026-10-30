Φαρμακείο αυτοκινήτου: Έρχονται αλλαγές από το 2027 - Τι πρέπει να περιέχει

Ποια υλικά πρέπει να προσθέσετε στο κουτί πρώτων βοηθειών του αυτοκινήτου

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Φαρμακείο αυτοκινήτου: Έρχονται αλλαγές από το 2027 - Τι πρέπει να περιέχει
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Από την 1η Ιαναρίου 2027, οι κανόνες για το φαρμακείο πρώτων βοηθειών στο αυτοκίνητο θα αλλάξουν και θα απαιτούν νέα υλικά.
  • Το φαρμακείο πρέπει να περιέχει υλικά που συμμορφώνονται με τον κανονισμό ιατροτεχνολογικών προϊόντων της ΕΕ και να φέρουν σήμανση CE.
  • Η μη τήρηση των νέων κανόνων θα επιφέρει πρόστιμο 30 ευρώ σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
  • Το φαρμακείο πρέπει να είναι τοποθετημένο σε εύκολα προσβάσιμη θέση και να περιέχει μόνο φαρμακευτικό υλικό.
  • Το περιεχόμενο πρέπει να ανανεώνεται μετά τη λήξη του και να συμπληρώνεται μετά από χρήση.
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Αλλαγές θα εφαρμοστούν στους κανόνες που αφορούν το φαρμακείο που έχουμε στο αυτοκίνητό μας, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι οποίες θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Αυτό που ίσχυε έως τώρα, από το 1978, ήταν ότι ένας οδηγός αυτοκινήτου θα έπρεπε να έχει στο κουτί πρώτων βοηθειών του οχήματός του βαμβάκι, γάζες, λευκοπλάστη, απλούς επιδέσμους και απολυμαντικά τύπου οινοπνεύματος.

Ωστόσο, 50 χρόνια μετά την πρώτη εκείνη απόφαση, οι οδηγοί καλούνται να αναπροσαρμόσουν το φαρμακείο τους, ώστε να είναι έτοιμοι σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος ή έκτακτης ανάγκης στον δρόμο.

Έτσι, πλέον, πρέπει να έχουν τα παρακάτω:

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Το πρόστιμο

Η απόφαση θα τεθεί σε εφαρμογή από το νέο έτος και όλα τα υλικά πρέπει να είναι εντός ημερομηνίας λήξης, σε καλή κατάσταση και να φέρουν σήμανση CE, καθώς εμπίπτουν στον κανονισμό ιατροτεχνολογικών προϊόντων της ΕΕ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι οδηγοί θα αντιμετωπίζουν κυρώσεις βάσει του ΚΟΚ, με την παράβαση να τιμωρείται με πρόστιμο ύψους 30 ευρώ. Με τη νέα διάταξη, η ύπαρξη φαρμακείου σε όλα τα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα, πλην των δικύκλων, είναι υποχρεωτική.

Παράλληλα, το κουτί πρώτων βοηθειών πρέπει να τοποθετείται σε εύκολα προσβάσιμη θέση και να μην περιέχεται μέσα σε αυτό οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, εκτός από το φαρμακευτικό υλικό. Τέλος, το περιεχόμενο του φαρμακείου θα πρέπει να ανανεώνεται μετά τη λήξη του και να συμπληρώνεται μετά την κατανάλωσή του.

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