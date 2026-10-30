Wall Street: Βουτιά 3% στον Nasdaq – Οδεύει προς τον χειρότερο μήνα του εδώ και από ένα χρόνο

Η πτώση των μετοχών του τεχνολογικού κλάδου στη Wall Street επιταχύνεται, καθώς τα οικονομικά αποτελέσματα της Amazon και της Intel εντείνουν τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Ο δείκτης Nasdaq Composite κατέγραψε απώλειες άνω του 3%, ενώ ο S&P 500 υποχώρησε κατά 2,2% και ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε πτώση άνω του 1%, χάνοντας περίπου 630 μονάδες.

Για τον Nasdaq, στον οποίο έχουν ιδιαίτερα μεγάλη βαρύτητα οι τεχνολογικές εταιρείες, το κύμα ρευστοποιήσεων των τελευταίων δύο ημερών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη χειρότερη μηνιαία επίδοσή του από τον Μάρτιο του 2025. Παράλληλα, ο δείκτης βρίσκεται περίπου 8,5% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό του.

Οι μετοχές της Amazon υποχώρησαν κατά περίπου 2%. Παρότι τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας κινήθηκαν σύμφωνα με τις προβλέψεις της και κατέδειξαν εντυπωσιακή ανάπτυξη στον τομέα του υπολογιστικού νέφους (cloud computing), δεν κατάφεραν να ικανοποιήσουν τις υψηλές προσδοκίες της αγοράς.

Ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις δέχεται η Intel, η μετοχή της οποίας καταγράφει τη χειρότερη συνεδρίαση στην ιστορία της, με πτώση 30%. Η έλλειψη τσιπ μνήμης και άλλα προβλήματα επηρέασαν αρνητικά τις πωλήσεις προσωπικών υπολογιστών.

Ανησυχία για την τεχνητή νοημοσύνη και τα κρυπτονομίσματα

Στις ανησυχίες για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη προστίθεται και η αναταραχή στην αγορά κρυπτονομισμάτων, μετά τη μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση στο ανταλλακτήριο Binance.

Το Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα διαπραγματεύονται σε χαμηλότερα επίπεδα, καθώς χάκερ φέρονται να απέσπασαν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία εκτιμώμενης αξίας 6,3 δισ. δολαρίων από το ανταλλακτήριο.

Η Binance ανέστειλε τις συναλλαγές και ανακοίνωσε ότι οι χρήστες θα αποζημιωθούν πλήρως για τις απώλειές τους.

Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται μετά τις νέες επιθέσεις στη Μέση Ανατολή και στη Ρωσία.

Παράλληλα, η Ουκρανία έπληξε διυλιστήριο πετρελαίου στη Ρωσία, βάζοντας τέλος σε μια περίοδο αναστολής τέτοιων επιθέσεων, την οποία είχε επιδιώξει η κυβέρνηση Τραμπ.

Μικρή ώθηση στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα από το ξεπούλημα των τεχνολογικών μετοχών

Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα ενισχύθηκαν σήμερα, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε ασφαλέστερες τοποθετήσεις. Ωστόσο, η άνοδος των τιμών τους δεν ήταν τόσο ισχυρή όσο ενδεχομένως ανέμεναν οι επενδυτές.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, οι οποίες κινούνται αντίστροφα από τις τιμές τους, υποχώρησαν περαιτέρω προς το τέλος της συνεδρίασης, καθώς οι απώλειες στο χρηματιστήριο διευρύνονταν.

Ωστόσο, συγκριτικά με τη μεγάλη πτώση των τεχνολογικών μετοχών, η μείωση των αποδόσεων παρέμεινε σχετικά περιορισμένη.

Η δήλωση της ημέρας για την πτώση των τεχνολογικών μετοχών

«Τώρα που η συνδυασμένη έκρηξη των κεφαλαιουχικών δαπανών των μεγάλων παρόχων υποδομών υπολογιστικού νέφους αρχίζει να εξαρτάται εν μέρει από εξωτερική χρηματοδότηση, οι επενδυτές γίνονται ολοένα πιο ανήσυχοι τόσο για τα ποσά που επενδύουν συλλογικά αυτές οι εταιρείες όσο και για τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτούν αυτές τις επενδύσεις» δήλωσε ο Τζον Χίγκινς, επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος για τις χρηματοπιστωτικές αγορές της Capital Economics, σχολιάζοντας τη σημερινή πτώση των τεχνολογικών μετοχών.

Caterpillar και Deere: Διαφορετική πορεία στα μάτια των επενδυτών

Η ισχυρή δραστηριότητα της Caterpillar στον τομέα των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών για κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης την είχε αναδείξει σε σημείο αναφοράς για τον κλάδο των μηχανημάτων τον τελευταίο χρόνο, με τη μετοχή της να καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο παράλληλα με τις τεχνολογικές εταιρείες.

Ωστόσο, παρά τις ικανοποιητικές πωλήσεις και την κερδοφορία που ανακοίνωσε την Πέμπτη για το τρίτο τρίμηνο, οι επενδυτές εμφανίστηκαν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί.

Η μετοχή της εταιρείας κατασκευής μηχανημάτων έργων και εξοπλισμού εξόρυξης υποχώρησε περισσότερο από 9% την Πέμπτη, στο πλαίσιο εκτεταμένων ρευστοποιήσεων σε εταιρείες που συνδέονται με τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Έχοντας χάσει πάνω από 20% της αξίας της τον τελευταίο μήνα, η μετοχή της Caterpillar υποχωρούσε περίπου 4% και την Παρασκευή.

Πώς UPS και FedEx αντιμετωπίζουν τις υψηλές τιμές του ντίζελ

Παρότι το αυξημένο ενεργειακό κόστος επιβαρύνει τις λειτουργικές δαπάνες τους, τόσο η UPS όσο και η FedEx κατέγραψαν αύξηση εσόδων και αναθεώρησαν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για το σύνολο του έτους.

Η δημοσιογράφος της Wall Street Journal, Έστερ Φανγκ, εξήγησε πώς οι δύο εταιρείες προστατεύουν την κερδοφορία τους, επιβάλλοντας πρόσθετες χρεώσεις καυσίμων που συνδέονται με την τιμή του πετρελαίου κίνησης.

Το θέμα, καθώς και οι επιπτώσεις των υψηλών τιμών του ντίζελ στις σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, παρουσιάζονται στο podcast What's News in Earnings.

Fed: Ανοιχτός ο δρόμος για αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο

Τρεις αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) εξέφρασαν την Παρασκευή την υποστήριξή τους στη συνέχιση των αυξήσεων των επιτοκίων, πιθανότατα κατά την επόμενη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας τον Δεκέμβριο, μετά την απόφαση να διατηρηθούν αμετάβλητα αυτή την εβδομάδα.

«Η παράλειψη μιας συνεδρίασης δεν αλλάζει τον τελικό προορισμό της νομισματικής πολιτικής», δήλωσε η πρόεδρος της Fed του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν, σε ομιλία της προς φοιτητές την Παρασκευή, την οποία δημοσιοποίησε η τράπεζα.

Κρυπτονομίσματα: Η αγορά δεν πανικοβάλλεται παρά την κυβερνοεπίθεση στη Binance

Οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τα κρυπτονομίσματα υποχωρούν μετά την αποκάλυψη κυβερνοεπίθεσης πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στο ανταλλακτήριο Binance.

Ωστόσο, οι κινήσεις των τιμών δεν υποδηλώνουν γενικευμένο πανικό μεταξύ των επενδυτών.

Ο ιδρυτής της Binance, Τσανγκπένγκ Ζάο, δήλωσε ότι η εταιρεία θα μπορέσει να καλύψει τις απώλειες όσων υπέστησαν κλοπή των κρυπτονομισμάτων τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι απώλειες ενδέχεται να είναι «λίγο υψηλότερες» από 1 δισ. δολάρια, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι μετοχές που βρίσκονται στο μικροσκόπιο: Amazon, Intel

Intel (INTC): Η μετοχή της εταιρείας ημιαγωγών σημείωσε βουτιά 30%, οδεύοντας προς τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση στην ιστορία της. Η Intel ανακοίνωσε χαμηλότερα κέρδη για το τρίτο τρίμηνο και παρουσίασε υποτονικές προβλέψεις κερδοφορίας για το τέταρτο τρίμηνο.

Amazon (AMZN): Τα καθαρά κέρδη του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου ξεπέρασαν τα 20 δισ. δολάρια, ωστόσο οι ελεύθερες ταμειακές ροές υποχώρησαν απότομα. Η μετοχή σημείωσε πτώση περίπου 2%, περιορίζοντας πάντως τις απώλειες που είχε καταγράψει πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

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