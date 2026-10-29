Wall Street: Ήπια κέρδη μετά τη Fed – Ανοδικά Dow, S&P 500 και Nasdaq

Snapshot Οι βασικοί δείκτες της Wall Street έκλεισαν με άνοδο την Τετάρτη, με τον Dow Jones, τον S&P 500 και τον Nasdaq να σημειώνουν κέρδη.

Η Federal Reserve διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο 3,75%-4,00% και τόνισε ότι ο πληθωρισμός παραμένει αυξημένος.

Οι μετοχές των ημιαγωγών ενίσχυσαν τους δείκτες, με τη Micron Technology να αυξάνεται κατά 5,9%.

Μετά το κλείσιμο, η Microsoft ανακοίνωσε καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα, ενώ η Alphabet παρουσίασε χαμηλότερα από τις προσδοκίες έσοδα και αυξημένες δαπάνες για τεχνητή νοημοσύνη. Snapshot powered by AI

Σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Τετάρτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στη Wall Street, σε μια συνεδρίαση χωρίς μεγάλες μεταβολές.

Η Fed διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο εύρος 3,75%-4,00%, όπως αναμενόταν, ενώ στην ανακοίνωσή της σημείωσε ότι ο πληθωρισμός παραμένει αυξημένος. Η αγορά αντέδρασε ήπια, με τους επενδυτές να στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα επόμενα στοιχεία για την οικονομία και στις πιθανές κινήσεις της κεντρικής τράπεζας τον Δεκέμβριο.

Οι δείκτες

Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 97,53 μονάδες ή 0,19%, κλείνοντας στις 52.475,10 μονάδες.

Ο S&P 500 κέρδισε 21,38 μονάδες ή 0,28%, στις 7.743,98 μονάδες.

Ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 72,04 μονάδων ή 0,27%, στις 26.549,85 μονάδες.

Στήριξη στους δείκτες έδωσαν οι μετοχές των ημιαγωγών, με τη Micron Technology να ενισχύεται κατά 5,9%, ενώ ο δείκτης ημιαγωγών της Φιλαδέλφειας έκλεισε με άνοδο 1,8%.

Μετά το κλείσιμο της αγοράς, η Microsoft ανακοίνωσε καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα, με ισχυρή ανάπτυξη στο Azure. Αντίθετα, η Alphabet υποχώρησε στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, καθώς τα έσοδά της κινήθηκαν χαμηλότερα από τις προσδοκίες και οι επενδυτές εστίασαν στις αυξημένες δαπάνες για τεχνητή νοημοσύνη.