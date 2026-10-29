Wall Street: Ήπια κέρδη μετά τη Fed – Ανοδικά Dow, S&P 500 και Nasdaq

Με άνοδο έκλεισαν την Τετάρτη οι βασικοί δείκτες της Wall Street .

Γιάννης Φιλιππάκος

Wall Street: Ήπια κέρδη μετά τη Fed – Ανοδικά Dow, S&P 500 και Nasdaq
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Οι βασικοί δείκτες της Wall Street έκλεισαν με άνοδο την Τετάρτη, με τον Dow Jones, τον S&P 500 και τον Nasdaq να σημειώνουν κέρδη.
  • Η Federal Reserve διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο 3,75%-4,00% και τόνισε ότι ο πληθωρισμός παραμένει αυξημένος.
  • Οι μετοχές των ημιαγωγών ενίσχυσαν τους δείκτες, με τη Micron Technology να αυξάνεται κατά 5,9%.
  • Μετά το κλείσιμο, η Microsoft ανακοίνωσε καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα, ενώ η Alphabet παρουσίασε χαμηλότερα από τις προσδοκίες έσοδα και αυξημένες δαπάνες για τεχνητή νοημοσύνη.
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Σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Τετάρτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στη Wall Street, σε μια συνεδρίαση χωρίς μεγάλες μεταβολές.

Η Fed διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο εύρος 3,75%-4,00%, όπως αναμενόταν, ενώ στην ανακοίνωσή της σημείωσε ότι ο πληθωρισμός παραμένει αυξημένος. Η αγορά αντέδρασε ήπια, με τους επενδυτές να στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα επόμενα στοιχεία για την οικονομία και στις πιθανές κινήσεις της κεντρικής τράπεζας τον Δεκέμβριο.

Οι δείκτες

Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 97,53 μονάδες ή 0,19%, κλείνοντας στις 52.475,10 μονάδες.

Ο S&P 500 κέρδισε 21,38 μονάδες ή 0,28%, στις 7.743,98 μονάδες.

Ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 72,04 μονάδων ή 0,27%, στις 26.549,85 μονάδες.

Στήριξη στους δείκτες έδωσαν οι μετοχές των ημιαγωγών, με τη Micron Technology να ενισχύεται κατά 5,9%, ενώ ο δείκτης ημιαγωγών της Φιλαδέλφειας έκλεισε με άνοδο 1,8%.

Μετά το κλείσιμο της αγοράς, η Microsoft ανακοίνωσε καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα, με ισχυρή ανάπτυξη στο Azure. Αντίθετα, η Alphabet υποχώρησε στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, καθώς τα έσοδά της κινήθηκαν χαμηλότερα από τις προσδοκίες και οι επενδυτές εστίασαν στις αυξημένες δαπάνες για τεχνητή νοημοσύνη.

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