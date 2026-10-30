Wall Street: Βουτιά 1,38% στον Nasdaq με βαρίδι την Alphabet – Απώλειες και για τους τρεις δείκτες

Η μετοχή της μητρικής της Google κατέρρευσε κατά 12,6%, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για το κόστος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Γιάννης Φιλιππάκος

Wall Street: Βουτιά 1,38% στον Nasdaq με βαρίδι την Alphabet – Απώλειες και για τους τρεις δείκτες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Ο Nasdaq υποχώρησε κατά 1,38%, με τη μετοχή της Alphabet να καταγράφει πτώση 12,6%, τη μεγαλύτερη ημερήσια στην ιστορία της.
  • Οι αυξημένες δαπάνες της Alphabet για τεχνητή νοημοσύνη και τα κατώτερα των προσδοκιών αποτελέσματα προκάλεσαν ανησυχίες στους επενδυτές.
  • Ο Dow Jones έκλεισε με πτώση 0,25% και ο S&P 500 με απώλειες 0,30%.
  • Η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε με ετήσιο ρυθμό 3,4% το τρίτο τρίμηνο, ενώ η Federal Reserve διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια.
  • Η Eli Lilly και η Ford σημείωσαν σημαντική άνοδο μετά τα καλύτερα των προσδοκιών εταιρικά αποτελέσματα, με τον δείκτη Russell 2000 να αυξάνεται κατά 1%.
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Με απώλειες έκλεισε την Πέμπτη (29/10) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στη Wall Street, με τον Nasdaq να δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις, καθώς η βουτιά της Alphabet συμπαρέσυρε τον τεχνολογικό κλάδο και αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για το υψηλό κόστος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 132,54 μονάδες ή 0,25%, για να κλείσει στις 52.342,56 μονάδες,.

Ο S&P 500 έχασε 0,30%, κλείνοντας στις 7.720,39 μονάδες.

Τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψε ο Nasdaq, με πτώση 1,38%, στις 26.184,72 μονάδες.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκε η Alphabet, μητρική της Google, με τη μετοχή της να καταγράφει βουτιά 12,6%, τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση στην ιστορία της. Τα κατώτερα των προσδοκιών αποτελέσματα και οι αυξημένες δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη ενίσχυσαν τον προβληματισμό των επενδυτών για την απόδοση των τεράστιων επενδύσεων στον συγκεκριμένο τομέα.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε με ετήσιο ρυθμό 3,4% το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις, ενώ η Federal Reserve διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια. Ωστόσο, τα θετικά στοιχεία δεν κατάφεραν να αντισταθμίσουν τις πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές.

Στον αντίποδα, η Eli Lilly ενισχύθηκε κατά 6,6% και η Ford κατά 12,4%, μετά τα καλύτερα των προσδοκιών εταιρικά τους αποτελέσματα, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 σημείωσε άνοδο 1%.

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