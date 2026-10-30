ΑΑΔΕ: 33,9 εκατ. ευρώ σε 117.198 αγρότες για την γ' καταβολή επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου για το 2026

Snapshot Η ΑΑΔΕ προχώρησε στην τρίτη καταβολή επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου σε 117.198 αγρότες για το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Το συνολικό ποσό της τρέχουσας πληρωμής ανέρχεται σε 33,9 εκατ. ευρώ.

Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί 79,8 εκατ. ευρώ σε 126.997 δικαιούχους αγρότες για το 2026.

Οι αγρότες μπορούν να ενημερώνονται για τις επιστροφές μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport και της εφαρμογής «Επιστροφή ΕΦΚ Αγροτών 2026».

Η ΑΑΔΕ παρέχει υποστήριξη μέσω τηλεφώνου και ψηφιακά μέσω της υπηρεσίας my1521 για θέματα επιστροφών ΕΦΚ. Snapshot powered by AI

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχώρησε σήμερα στην τρίτη καταβολή επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) πετρελαίου κίνησης σε 117.198 δικαιούχους αγρότες.

Η πληρωμή αφορά αγορές πετρελαίου κίνησης που πραγματοποιήθηκαν κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026 και έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ μέσω των ψηφιακών εφαρμογών myDATA και e-send.

Το συνολικό ποσό που πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων ανέρχεται σε 33.937.935,33 ευρώ.

Συνολικά, μέχρι σήμερα, για το 2026 έχουν καταβληθεί 79.839.664,46 ευρώ σε 126.997 δικαιούχους αγρότες.

Υπενθυμίζεται ότι, μέσω της εφαρμογής «Επιστροφή ΕΦΚ Αγροτών 2026», η οποία είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα myBusinessSupport, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά για τα στοιχεία των αγορών πετρελαίου που έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της επιστροφής, καθώς και για τα ποσά που τους έχουν καταβληθεί ανά πληρωμή.

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