ΑΑΔΕ: Παράταση έως τις 10 Νοεμβρίου για την υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2026 σε παραγωγούς

Απλουστεύεται η διαδικασία για τη δήλωση ακινήτων μέσω Κτηματολογίου

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

ΑΑΔΕ: Παράταση έως τις 10 Νοεμβρίου για την υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2026 σε παραγωγούς
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  • Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2026 παρατείνεται έως τις 10 Νοεμβρίου 2026.
  • Επιτρέπεται η δήλωση ακινήτων έως 10 στρεμμάτων με ΑΤΑΚ αντί του ΚΑΕΚ για την απλούστευση της διαδικασίας σε περιοχές με Κτηματολόγιο.
  • Η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιήσει αυτοματοποιημένη διόρθωση σε περιπτώσεις μικρότερης έκτασης ακινήτου στην Περιουσιακή Κατάσταση (Ε9) έναντι του ΚΑΕΚ, χωρίς να απαιτείται τροποποιητική δήλωση από τον παραγωγό.
  • Η νέα λειτουργικότητα για τη δήλωση ακινήτων με ΑΤΑΚ θα είναι διαθέσιμη από τις 2 Νοεμβρίου 2026.
  • Η ΑΑΔΕ προτρέπει τους παραγωγούς να υποβάλουν έγκαιρα την αίτηση και καλεί τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων να διευκολύνουν όσους δεν έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία.
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Μετατίθεται για την Τρίτη 10 Νοεμβρίου η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2026 για τους παραγωγούς, ενώ εισάγονται και πρόσθετες απλουστεύσεις για τη δήλωση ακινήτων με ΑΤΑΚ ή/και ΚΑΕΚ.

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, δεν αναμένεται να δοθεί επιπλέον παράταση, ώστε να μπορέσει να καταβληθεί έγκαιρα η προκαταβολή των αγροτικών ενισχύσεων στις 30/11/2026.

Ακίνητα έως 10 στρέμματα: δυνατότητα δήλωσης με ΑΤΑΚ αντί του ΚΑΕΚ

Για τη διευκόλυνση των παραγωγών και των φορέων υποβολής αιτήσεων, σε περιοχές όπου λειτουργεί Κτηματολόγιο, για ακίνητα με εμβαδόν έως 10 στρέμματα, όπως αυτά προκύπτουν από την Περιουσιακή Κατάσταση έτους 2027 (ΑΤΑΚ - Ε9) είναι δυνατόν, αντί του 12ψηφιου κωδικού του Κτηματολογίου, να δηλώνεται μόνον ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου που αποδίδεται από την ΑΑΔΕ.

Η επιπλέον δυνατότητα δήλωσης μόνον του ΑΤΑΚ, αντί του ΚΑΕΚ, αφορά τόσο στα ιδιόκτητα όσο και στα εκμισθωμένα ακίνητα.

Το όριο των 10 στρεμμάτων αφορά την έκταση ολόκληρου του ακινήτου, ανεξάρτητα από το ποσοστό συνιδιοκτησίας.

Με σκοπό την εξασφάλιση του ορθού ελέγχου νόμιμης κατοχής των αγροτεμαχίων, σε περιπτώσεις αγροτεμαχίων που περιέχουν ακίνητα για τα οποία θα δηλωθεί ο ΚΑΕΚ και ακίνητα για τα οποία θα δηλωθεί ο ΑΤΑΚ, απαιτείται ξεχωριστή ψηφιοποίηση του μέρους του αγροτεμαχίου για τα οποία θα δηλωθεί ΚΑΕΚ και του μέρους του αγροτεμαχίου για τα οποία θα δηλωθεί ΑΤΑΚ.

Παράδειγμα: Έστω ότι ο παραγωγός επιθυμεί να δηλώσει αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης 45 στρεμμάτων, με μία καλλιέργεια (πχ. βαμβάκι), το οποίο συντίθεται από τα ακόλουθα ακίνητα:

  • Ακίνητο Α, έκτασης 15 στρεμμάτων (υποχρεωτικός ΚΑΕΚ)
  • Ακίνητο Β, έκτασης 11 στρεμμάτων (υποχρεωτικός ΚΑΕΚ)
  • Ακίνητο Γ, έκτασης 4 στρεμμάτων, για το οποίο θα δηλωθεί ΚΑΕΚ
  • Ακίνητο Δ, έκτασης 8 στρεμμάτων, για το οποίο θα δηλωθεί ΑΤΑΚ, και
  • Ακίνητο Ε, έκτασης 7 στρεμμάτων, για το οποίο θα δηλωθεί ΑΤΑΚ

Απαιτείται:

  • ξεχωριστή ψηφιοποίηση για το μέρος του αγροτεμαχίου που θα τεκμηριωθεί με τους ΚΑΕΚ των Ακινήτων Α, Β και Γ, (εννοείται εφόσον είναι συνεχόμενα μεταξύ τους, με συνολική ψηφιοποίηση 30 στρεμμάτων κατ’ ανώτατο όριο), ώστε να γίνει ορθά ο έλεγχος επικάλυψης ποσοστού 55%, και
  • ξεχωριστή ψηφιοποίηση για το μέρος του αγροτεμαχίου που θα τεκμηριωθεί με τους ΑΤΑΚ των Ακινήτων Δ και Ε (ενν. εφόσον είναι συνεχόμενα μεταξύ τους, με συνολική ψηφιοποίηση 15 στρεμμάτων κατ’ ανώτατο όριο).

Η νέα λειτουργικότητα της εφαρμογής θα διατεθεί παραγωγικά στους χρήστες της εφαρμογής έως τη Δευτέρα 2/11/2026.

ΑΤΑΚ μικρότερο από το ΚΑΕΚ: Αυτοματοποιημένη διόρθωση από την ΑΑΔΕ

Υπενθυμίζεται ότι στις περιοχές όπου λειτουργεί Κτηματολόγιο, για τα ιδιόκτητα ακίνητα δηλώνονται ο ΚΑΕΚ και ο ΑΤΑΚ και ότι η ψηφιοποιούμενη έκταση του αγροτεμαχίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τη συνολική έκταση των δηλούμενων ΚΑΕΚ.

Στην περίπτωση που η έκταση του ιδιόκτητου και ιδιοχρησιμοποιούμενου ακινήτου στην Περιουσιακή Κατάσταση (Ε9) έτους 2027 είναι μικρότερη από την έκταση του ΚΑΕΚ, υπάρχει υποχρέωση διόρθωσης της Περιουσιακής Κατάστασης ώστε το εμβαδόν του ακινήτου που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ να ταυτίζεται με το εμβαδόν που προκύπτει στο Κτηματολόγιο σύμφωνα με το σχετικό ΚΑΕΚ.

Για τη διευκόλυνση των παραγωγών, τη σχετική διόρθωση θα κάνει αυτοματοποιημένα η ΑΑΔΕ (για ακίνητα που δεν έχουν διαγραφεί, π.χ. λόγω μεταβίβασης, από την Περιουσιακή Κατάσταση του παραγωγού μετά την 31.5.2026), χωρίς να εμποδίζεται στην παρούσα φάση η οριστικοποίηση της αίτησης από αυτή την αναντιστοιχία. Ειδικότερα:

  • η αίτηση του παραγωγού οριστικοποιείται κανονικά
  • ο παραγωγός δεν χρειάζεται να υποβάλει τροποποιητική Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
  • η έκταση στην Περιουσιακή Κατάσταση θα προσαρμοστεί από την ΑΑΔΕ βάσει της έκτασης του ΚΑΕΚ, εντός του α΄ δεκαπενθημέρου του Ιανουαρίου 2027, εφόσον ο παραγωγός δεν έχει μέχρι τότε προβεί σε υποβολή τροποποιητικής Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).

Προτροπή για έγκαιρη υποβολή

Η ΑΑΔΕ καλεί τους παραγωγούς που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει την υποβολή της ΕΑΕ 2026 ή δεν έχουν δώσει εξουσιοδότηση σε φορέα υποβολής να προχωρήσουν άμεσα, χωρίς να περιμένουν τις τελευταίες ημέρες. Η εξουσιοδότηση δίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στην εφαρμογή «Μητρώο & Επικοινωνία» / «Εξουσιοδοτήσεις». Οι παραγωγοί αυτοί θα ενημερωθούν και με υπενθυμιστικό μήνυμα από την ΑΑΔΕ.

Παράλληλα, τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) καλούνται να προτεραιοποιήσουν την υποστήριξη των παραγωγών που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής ή δεν έχουν δώσει εξουσιοδότηση.

Με τις ρυθμίσεις αυτές, η ΑΑΔΕ δίνει περισσότερο χρόνο, αίρει πρακτικά εμπόδια και μειώνει τις απαιτούμενες ενέργειες για τους παραγωγούς, με στόχο την ομαλή και έγκαιρη ολοκλήρωση της ΕΑΕ 2026, ενόψει της καταβολής της προκαταβολής έως το τέλος Νοεμβρίου.

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