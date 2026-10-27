ΑΑΔΕ: Παράταση έως τις 13 Νοεμβρίου στις υποβολές δηλώσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης του Σεπτεμβρίου

Snapshot Η προθεσμία υποβολής των Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής για τον Σεπτέμβριο 2026 παρατάθηκε έως τις 13 Νοεμβρίου 2026.

Η παράταση δόθηκε λόγω τεχνικών δυσκολιών που αντιμετώπισαν οι υπόχρεοι κατά την ψηφιακή υποβολή των δηλώσεων.

Η απόφαση εκδόθηκε από τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, με την απόφαση Α.1227/2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ μέσω τηλεφώνου ή ψηφιακής πλατφόρμας my1521 για περαιτέρω πληροφορίες. Snapshot powered by AI

Παράταση δόθηκε στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής που αφορούν τον μήνα Σεπτέμβριο 2026.

Με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1227/2026), η ημερομηνία αυτή μετατίθεται έως και την 13η Νοεμβρίου 2026.

Η απόφαση αυτή προκύπτει για να διεκολυνθούν οι υπόχρεοι και οι διαχειριστές που αντιμετώπισαν τεχνικές δυσκολίες κατά την ψηφιακή υποβολή δηλώσεων, ώστε να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα τη διαδικασία υποβολής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00,

Ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας:

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Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων > Δηλώσεις Μισθωμάτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων Νομικών Προσώπων > Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής για Νομικά Πρόσωπα.

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