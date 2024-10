«2η ευκαιρία: ΜΟΝΟΣ - ΜΑΖΙ» - Η ομαδική εικαστική έκθεση στο Ψ.Ν.Α. Δαφνί

Ο φωτογράφος Θεόδωρος Θεοδωρίδης παρουσιάζει μέρος της εικαστικής του δουλειάς με τίτλο "with or without you" στην ομαδική εικαστική έκθεση που λαμβάνει χώρα στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής- Δαφνί μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2024 "Δεύτερη Ευκαιρία: μόνος- μαζί".