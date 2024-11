27ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους: Πρωταγωνιστές τα παιδιά

Η πιο μεγάλη και κεφάτη κινηματογραφική γιορτή της Ελλάδας, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, ετοιμάζεται για την 27η διοργάνωσή της. Με επίκεντρο τον Πύργο και την Αμαλιάδα, στις 30 Nοεμβρίου με 7 Δεκεμβρίου θα παρουσιάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα ταινιών για παιδιά, εφήβους και όλη την οικογένεια, με ελεύθερη είσοδο, αλλά και εκτεταμένο πρόγραμμα κινηματογραφικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και δράσεων για τη στήριξη της παραγωγής ελληνικών ταινιών για παιδιά.

Η φετινή κεντρική διοργάνωση περιλαμβάνει:

το 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους

την 24η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera Ζizanio

το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό πρόγραμμα, που φέτος αναδιατάσσεται με κέντρο δύο βασικές δράσεις: τη 2η Διεθνή Συνάντηση για την Κινηματογραφική Εκπαίδευση και την Ημέρα Ελληνικού Κινηματογράφου για Παιδιά.

Στόχος της διοργάνωσης είναι να καταστήσει τα παιδιά απόλυτους πρωταγωνιστές και να τους δώσει την δυνατότητα να μιλήσουν μέσω της Εικόνας για κάτι που τους αφορά. Ταυτόχρονα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς, προσφέροντάς τους δραστηριότητες που συμβάλλουν στην επιμόρφωσή τους και τη βελτίωση των ικανοτήτων τους σε ό,τι αφορά τη χρήση της Έβδομης Τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία, στους επαγγελματίες του κινηματογράφου που ενδιαφέρονται για το παιδικό και νεανικό κοινό, στους γονείς και στο γενικό κινηματογραφόφιλο κοινό.

ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Στο Φεστιβάλ Ολυμπίας συμβαίνει κάτι πρωτόγνωρο -και μαγικό: μόνο πέρυσι πάνω από 10.000 παιδιά όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων παρακολούθησαν προβολές του φεστιβάλ στην Ηλεία, ενώ φέτος αυτός ο αριθμός αναμένεται να ξεπεραστεί.

Το Φεστιβάλ δεν περιορίζεται στην προβολή ταινιών αλλά προσφέρει ένα ευρύ πρόγραμμα δωρεάν κινηματογραφικών εργαστηρίων, κατά πολύ μεγαλύτερο απ’ οτιδήποτε ανάλογο συμβαίνει στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ενδεικτικά, το 2023 πάνω από 80 σχολεία της Ηλείας συμμετείχαν οργανωμένα σε κάποιο εργαστήριο, με πάνω από 2.700 παιδιά να ωφελούνται απ’ τη συμμετοχή, ενώ άλλα 200 παιδιά συμμετείχαν στα ανεξάρτητα εργαστήρια για εφήβους και στις κριτικές επιτροπές. Φέτος, 250 παιδιά έχουν δηλώσει συμμετοχή σε εργαστήρια και επιτροπές και 150 σχολεία ζήτησαν να λάβουν μέρος σε εργαστήριο.

Το Φεστιβάλ εξακτινώνει τις δράσεις του από τον κάμπο και τα ορεινά χωριά έως τα νότια σύνορα της Ηλείας, επεκτείνοντας παράλληλα τις δράσεις του στην υπόλοιπη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στα πλαίσια πάντοτε των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι υποστηρικτές του. Σε αυτή την προσπάθεια για περισσότερη εξωστρέφεια συμβάλλουν στην Ηλεία οι Δήμοι Πύργου, Ήλιδας και Ζαχάρως, πέρα, φυσικά από το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που ως συνδιοργανωτές του Φεστιβάλ είναι και οι θεμελιώδεις υποστηρικτές του.

27ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ: ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ) ΖΩΗ

Ταινίες απ’ όλο τον κόσμο θα προβληθούν και φέτος σε πολυάριθμες πόλεις, αφού εκτός από τις κεντρικές δραστηριότητες στον Πύργο και την Αμαλιάδα, θα πραγματοποιηθούν, όπως πάντα, προβολές στα Λεχαινά, τη Γαστούνη, τη Ζαχάρω, το Βαρθολομιό και άλλες πόλεις της Ηλείας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Οι δημιουργοί των ταινιών του 27ου Φεστιβάλ Ολυμπίας παρακολουθούν με την κάμερα τους τις μικρές ηρωίδες και τους μικρούς ήρωες να βιώνουν την ξεγνοιασιά της ηλικίας τους, να ορθώνουν το ανάστημα τους και να ενηλικιώνονται, να ζουν τα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα, να νικούν μέσα από τη φιλία και την αλληλεγγύη, να αντιμετωπίζουν ηθικά διλήμματα, να διαχειρίζονται τους φόβους τους, να κυνηγούν τα όνειρά τους αλλά και να αναμετρώνται με πολύ δύσκολες καταστάσεις: τον πόλεμο, τις κοινωνικές διακρίσεις και τον αποκλεισμό, την ενδοοικογενειακή βία, την ασθένεια και την απώλεια.

Θα γνωρίσουμε τον Φελισιάνο στα υψίπεδα του Περού που από τη μια πανηγυρίζει τη συμμετοχή της εθνικής ομάδας στο μουντιάλ και από την άλλη βλέπει τη δραστηριότητα μιας μεταλλευτικής εταιρείας να απειλεί το χωριό του, την Άννα που προσπαθεί να μείνει ανεπηρέαστη από τις περισπάσεις του θορυβώδους Μπουένος Άιρες, ώστε να βρει τον μέσα της παλμό για να καταλάβει τον εαυτό της και να ερμηνεύσει τον κόσμο, τη Ζίμπα που μια ημερήσια βόλτα με την παρέα της στο Λονδίνο θα αλλάξει τον ρου της ζωής της, τον Λι Σίνγκ που ψάχνει να βρει τη θέση του στο ραγδαία ανοικοδομούμενο τοπίο μιας κινεζικής μεγαλούπολης, την Άλμα και την παρέα της να εμποδίζουν την καταστροφή του πάρκου που παίζουν τα παιδιά της γειτονιάς τους στη Λουμπλιάνα, τον Ζε στο Ουλαν Μπατόρ να ψάχνει ισορροπία ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη πραγματικότητα της Μογγολίας, τη Σαμ από τη Ν. Ζηλανδία που πιστεύει ότι το μυστικό της θεραπείας της κρύβεται στη σύνδεση της με το βουνό των μαορί προγόνων της,

Μέσα από τις ταινίες του 27ου φεστιβάλ Ολυμπίας στην οθόνη θα ζωντανέψει ένας κόσμος γεμάτος βαθιές αντιθέσεις, αλλά ταυτόχρονα θα κληθούμε να πάρουμε στα χέρια μας και την αδιόρατη κλωστή που συνδέει τις μοίρες των ανθρώπων. Ζωές παιδιών και εφήβων από όλο τον κόσμο, τόσο διαφορετικές και συνάμα τόσο ίδιες.

Στα διαγωνιστικά προγράμματα του Φεστιβάλ Ολυμπίας θα προβληθούν 63 επαγγελματικές ταινίες από όλον τον κόσμο, σε τέσσερα τμήματα: Ταινίες Μυθοπλασίας Μεγάλου Μήκους, Ταινίες Μυθοπλασίας Μικρού Μήκους, Ταινίες Animation Μικρού Μήκους, “KIDS & DOCS”.

Τα τρία πρώτα διαγωνιστικά προγράμματα προβάλλονται στον Πύργο, ενώ το KIDS & DOCS (ντοκιμαντέρ για παιδιά) είναι αυτοτελές τμήμα του Φεστιβάλ με ξεχωριστή διεθνή κριτική επιτροπή και έδρα την Αμαλιάδα.

Οι ταινίες που θα διαγωνιστούν, με σημαντικές διεθνείς διακρίσεις στις αποσκευές τους, είναι παραγωγής 2023 και 2024 και προέρχονται από το Χονγκ Κονγκ μέχρι τη Βολιβία, και από την Ευρώπη μέχρι τη Χιλή και την Αργεντινή, ενώ θα δούμε μικρού μήκους από την Παλαιστίνη, μέχρι την Τανζανία.

Μη χάσετε…

*Η αόρατη (Γαλλία) –μικρού μήκους.

Ένα 15χρονο κορίτσι στο Αφγανιστάν, ζει μεταμφιεσμένο σε αγόρι. Όταν, όμως, η μητέρα του του ανακοινώνει ότι ήρθε η ώρα να παντρευτεί, τα όνειρά του καταρρέουν και το μεγάλο του μυστικό, το διαβατήριο του στην ελευθερία, πρέπει να αποκαλυφθεί.

*Nα σου πω την αλήθεια (Ολλανδία) –ντοκιμαντέρ

Ένας ομοφυλόφιλος δάσκαλος που έχει ασπαστεί το Ισλάμ, διοργανώνει εργαστήρια με θέμα τη σεξουαλική και θρησκευτική ποικιλομορφία για μαθητές δημοτικών και γυμνασίων. Χρησιμοποιώντας χιούμορ και προσιτή γλώσσα, αγγίζει ευαίσθητα θέματα όπως η ερωτική έλξη, οι κοινωνικές προσδοκίες για το φύλο και η επιρροή της θρησκείας στη συμπεριφορά.

*Χαιρετίσματα από τον Άρη (Γερμανία)

Ο Τομ είναι διαφορετικός από τα άλλα παιδιά. Δεν του αρέσουν οι αλλαγές, τα κόκκινα πράγματα, και οι δυνατοί ήχοι που τον παραλύουν. Η ειδικότητά του είναι το διάστημα. Μία ταινία για τον αυτισμό.

*Κούρα Σάνα (Ισπανία) –μικρού μήκους

Η Τζέσικα και η Άλμα είναι δύο αδελφές που μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον ενδοοικογενειακής βίας. Τη γιορτινή μέρα της Νύχτας του Σαν Χουάν, σε ένα από τα καθημερινά τους δρομολόγια προς το κοινωνικό παντοπωλείο, αποφασίζουν ότι τη δική τους σχέση θα την καθορίζει η αγάπη και όχι η βία.

*Η βίβλος των πάντων (Ολλανδία)

Άμστερνταμ, 1961. Ο 9χρονος Τόμας βιώνει, μαζί με τη μεγαλύτερη αδερφή του και τη μητέρα του, την καταπίεση από τον αυστηρά θρησκευόμενο πατέρα του. Χάρη στη ζωηρή του φαντασία, όμως, βρίσκει τρόπους να ξεφύγει από αυτήν την καταπιεστική πραγματικότητα.

*Το βουνό (Ν.Ζηλανδία)

Η Σαμ, ένα ατρόμητο νεαρό κορίτσι που μεγάλωσε μακριά από τον πολιτισμό των Μαορί προγόνων της, είναι αποφασισμένη να εκπληρώσει την αποστολή της και να συνδεθεί με το βουνό της, με την ελπίδα ότι αυτό θα μπορέσει να τη γιατρέψει από τον καρκίνο που μάχεται.

*Κόντρα στον άνεμο (Ουγγαρία), μικρού μήκους

Δύο δίδυμα κορίτσια ζουν σε ένα ορφανοτροφείο και η μητέρα τους δεν τα επισκέπτεται ποτέ, ούτε καν στα γενέθλια τους. Μια νύχτα το σκάνε για να την αναζητήσουν.

*Παλαιστινιακά νησιά (Παλαιστίνη-Γαλλία) –μικρού μήκους

Η Μαχά ανήκει στην τελευταία γενιά Παλαιστίνιων προσφύγων στον καταυλισμό της Μπαλάτα. Όταν ο τυφλός παππούς της αρρωσταίνει, καταστρώνει ένα περίπλοκο σχέδιο για να τον πείσει ότι το τείχος έχει πέσει και ο δρόμος της επιστροφής στην πατρίδα είναι ανοιχτός.

*Μαϊντεγκόλ (Ιράν,Γερμανία, Γαλλία) -ντοκιμαντέρ

Μια έφηβη Αφγανή, με γονείς μετανάστες στο Ιράν, αγωνίζεται να κυνηγήσει το όνειρό της και να γίνει επαγγελματίας μποξέρ Muay Thai, παρά τις συντηρητικές αντιλήψεις της οικογένειάς της, τη σωματική κακοποίηση που υφίσταται και τον ρατσιστικό κοινωνικό περίγυρο.

Περισσότερα για τις ταινίες των διαγωνιστικών προγραμμάτων θα βρείτε εδώ:

https://olympiafestival.gr/2024/competition-2024/

ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Το Φεστιβάλ Ολυμπίας ενδιαφέρεται σταθερά για την ελληνική κινηματογραφική παραγωγή για παιδιά και νέους και επιχειρεί να την ενισχύει τόσο προβάλλοντάς την στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, όσο και δημιουργώντας στέρεα αναπτυξιακά εργαλεία.

Στη φετινή διοργάνωση, συγκεντρώνουμε τις εκδηλώσεις ελληνικού ενδιαφέροντος και διεθνούς απεύθυνσης σε μία ημέρα, την Ημέρα Ελληνικού Κινηματογράφου για Παιδιά, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Δεκεμβρίου. Την ημέρα αυτή θα πραγματοποιηθούν:

Η τελική παρουσίαση του 7ου Olympia “Creative Ideas” Pitching Lab, μιας ενέργειας του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά & Νέους, που θεσπίστηκε με βασικό στόχο την ενίσχυση της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών για παιδιά και νέους στην Ελλάδα, παραγωγή η οποία βρίσκεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από αυτά της υπόλοιπης Ευρώπης. Φέτος το Pitching Lab ανανεώνεται και εμπλουτίζεται, καθώς σταδιακά εντάσσεται στο πλαίσιο της αλυσίδας “The Οlympia Effect”, που στοχεύει να αναπτύξει δράση σε όλα τα στάδια, από την σύλληψη και δημιουργία έως την παραγωγή, τη διανομή και τη φεστιβαλική πορεία μιας ταινίας.

Οι προβολές του νέου αφιερώματος “Ίχνη: Προς έναν σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο για παιδιά”: Η επισκόπηση της φετινής εθνικής παραγωγής μάς έφερε μπροστά στην πολύ ευχάριστη διαπίστωση ότι ανάμεσά τους υπάρχει ένας υπερεπαρκής αριθμός ταινιών μικρού μήκους (μυθοπλασίας και animation) που από όλες τις απόψεις (θεματολογία, ύφος, κινηματογράφηση, και κυρίως οπτική γωνία) εμπίπτουν στην κατηγορία του κινηματογράφου για παιδιά και νέους, όπως τουλάχιστον τον αντιλαμβανόμαστε εμείς, και είναι κατάλληλες για προβολή στο παιδικό και εφηβικό κοινό του φεστιβάλ μας. Στα φετινά πρώτα “ΙΧΝΗ”, συμπεριλαμβάνονται δέκα ελληνικές μικρού μήκους ταινίες, μυθοπλασίας και animation, σπουδαστικές και μη, με κοινό τους χαρακτηριστικό ότι αποτελούν ευαίσθητες προσλήψεις της πραγματικότητας μέσα από το παιδικό και το εφηβικό βλέμμα. Περισσότερες πληροφορίες για το αφιέρωμα θα βρείτε εδώ:

https://olympiafestival.gr/2024/specials-2024/traces-2024/

Η ανακοίνωση και απονομή των βραβείων των δύο παραπάνω προγραμμάτων:

Δύο προτάσεις που θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο του Olympia “Creative Ideas” Pitching Lab θα λάβουν τα βραβεία που αθλοθέτησαν το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.) – Creative Greece και η ΕΡΤ ΑΕ, με χρηματικό έπαθλο ύψους 3.000 Ευρώ έκαστο. Οι δύο προτάσεις που θα βραβευτούν θα ενισχυθούν επιπλέον με τεχνικές υπηρεσίες στην τελική φάση υλοποίησης των ταινιών: Η εταιρεία Authorwave προσφέρει, δωρεάν, υπηρεσίες Post-Production (Color Grading, DCP Mastering, Deliverables). Η εταιρεία SteFilm προσφέρει Color Correction, μίξη ήχου stereo, DCP Mastering. Η εταιρεία Massive Productions προσφέρει μίξη ήχου 5.1 σε μία ταινία. Το Νεανικό Πλάνο θα συνδράμει τους δημιουργούς στη διαμόρφωση των φακέλων τους και θα προσφέρει επίσης μεταφραστικές υπηρεσίες σε όλα τα στάδια μέχρι και την υλοποίηση των ταινιών.

Τις ταινίες του αφιερώματος “Ίχνη” θα κρίνει κατ’ εξαίρεση η διεθνής κριτική επιτροπή μεγάλου μήκους μυθοπλασίας του φετινού Φεστιβάλ, προκειμένου να απονείμει το βραβείο της Καλύτερης Ελληνικής Μικρού Μήκους Ταινίας για Παιδιά και Νέους για το 2024. Η διάκριση συνοδεύεται από χρηματικό βραβείο 2.000 Ευρώ προς τον/την σκηνοθέτη/τρια της ταινίας που αθλοθέτησε ευγενικά, κατόπιν πρότασης του Φεστιβάλ Ολυμπίας, η ΕΡΤ ΑΕ. Ο/Η σκηνοθέτης/τρια της ταινίας κερδίζει επίσης μια πενταετή συνδρομή στην Crew United, ευγενική προσφορά της πλατφόρμας.

Στην Ημέρα Ελληνικού Κινηματογράφου για Παιδιά θα παραστούν εκπρόσωποι όλων των διαγωνιζόμενων πρότζεκτ και ταινιών και των φορέων που υποστηρίζουν τη δράση και της ελληνικής κινηματογραφικής κοινότητας, αλλά και οι διεθνείς προσκεκλημένοι του Φεστιβάλ, οι οποίοι, μέσα από τη συμμετοχή τους στη δραστηριότητα θα πληροφορηθούν για τα τεκταινόμενα στη χώρα μας και θα συνδεθούν με τους Έλληνες και τις Ελληνίδες επαγγελματίες του κινηματογράφου που επενδύουν στην παραγωγή ταινιών για παιδιά.

Την Ημέρα Ελληνικού Κινηματογράφου για Παιδιά στηρίζει η διεύθυνση Hellas Film του ΕΚΚΟΜΕΔ, ενώ την υλοποίηση του 7ου Olympia “Creative Ideas” Pitching Lab στηρίζει το Creative Europe MEDIA Desk Greece.

2η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το Σαββατοκύριακο 30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2024, θα πραγματοποιηθεί η 2η Διεθνής Συνάντηση για την Κινηματογραφική Εκπαίδευση. Σττόχος της Συνάντησης είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν τις τάσεις, τις αναζητήσεις, τις καλές πρακτικές και τις σημερινές προκλήσεις στον χώρο της κινηματογραφικής εκπαίδευσης. Η συνάντηση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εντάξουν με δημιουργικό τρόπο τον κινηματογράφο στην εκπαιδευτική διαδικασία, σε ειδικούς της κινηματογραφικής εκπαίδευσης που επιθυμούν να είναι σε επαφή με καλές πρακτικές αλλά και να συμμετέχουν στον αναγκαίο διάλογο του χώρου, αλλά και σε δημιουργούς του κινηματογράφου που αναζητούν τρόπους προσέγγισης του παιδικού και εφηβικού κοινού.

Στη διάρκεια του διημέρου θα πραγματοποιηθούν πρακτικά βιωματικά εργαστήρια, παρουσιάσεις και συζητήσεις. Διάθεση του Φεστιβάλ Ολυμπίας είναι το έδαφος της Συνάντησης να αποδειχθεί γόνιμο για τη δραστήρια κοινότητα της κινηματογραφικής εκπαίδευσης στη χώρα μας. Στη συνάντηση έχουν προσκληθεί και θα συμμετάσχουν Έλληνες και ξένοι ειδικοί.

Η Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί με την οικονομική υποστήριξη του Δήμου Πύργου, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιφερειακής ενότητας Ηλείας.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ:

https://olympiafestival.gr/2024/film-education-2024/

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Μεταξύ των λοιπών προγραμμάτων και δράσεων του Φεστιβάλ, ξεχωρίζουν και τα εξής:

*Κινηματογραφικό αφιέρωμα: “Αφρική, μια ήπειρος σε κίνηση”: Μια επιλογή ταινιών animation από την Αφρική μας καλεί σε ένα ταξίδι στις ποικίλες όψεις μιας ηπείρου γεμάτης αντιφάσεις, ιστορία, οράματα και όνειρα. Μέσα από δημιουργίες που απηχούν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και τη μοναδικότητα της αφρικανικής εμπειρίας, οι ταινίες αυτές εξερευνούν ζητήματα ταυτότητας, ανισοτήτων, ομορφιάς, οικογένειας και καταπίεσης. Από την αποδόμηση των Ευρωκεντρικών προτύπων ομορφιάς και την επαναστατική φωνή υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών, μέχρι την αναζήτηση ελευθερίας από τις μηχανές και την ποιητική εξερεύνηση της μνήμης και της παράδοσης, το αφιέρωμα αναδεικνύει τις πολυδιάστατες ιστορίες της αφρικανικής ταυτότητας. Το αφιέρωμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το φεστιβάλ Animasyros.

* The ECFA shorts 2024: Ταινίες που κέρδισαν τις καρδιές των θεατών σε όλη την Ευρώπη και ήταν υποψήφιες για το βραβείο καλύτερης ταινίας μικρού μήκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παιδικού Κινηματογράφου (ECFA) του 2023.

* Τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση του ΕΚΚΟΜΕΔ με θέμα "Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων (ΕΚΚΟΜΕΔ) - Creative Greece υποδέχεται τη CIFEJ στην Ελλάδα", παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου Λεωνίδα Χριστόπουλου και του προέδρου της CIFEJ Βασίλη Καραμητσάνη.

24η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ “CAMERA ZIZANIO”

Παιδιά και έφηβοι γέννησαν και φέτος ιδέες, σενάρια, έπιασαν κάμερες, τάμπλετ ή κινητά και δημιούργησαν ταινίες παρουσιάζοντας τον κόσμο μέσα από τη δική τους ματιά.

Στα τρία διαγωνιστικά τμήματα, Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές θα παρουσιαστούν 177 ταινίες από 57 χώρες. Ανάμεσά τους 83 ελληνικές ταινίες, και 3 από αφρικανικές χώρες, σε έναν διάλογο με το αντίστοιχο αφιέρωμα του 27ου Φεστιβάλ Ολυμπίας.

Στις προβολές της Camera Zizanio παρουσιάζονται δημιουργίες μικρού μήκους παιδιών και νέων από όλο τον κόσμο, που έχουν πραγματοποιηθεί είτε στο πλαίσιο σχολικών δραστηριοτήτων, είτε είναι αποτέλεσμα ατομικών πρωτοβουλιών.

Οι ταινίες διακρίνονται σε τρία διαγωνιστικά τμήματα, το Τμήμα Ελληνικών Ταινιών, Τμήμα Ευρωπαϊκών Ταινιών (στο οποίο συμμετέχουν και ελληνικές) και Διεθνές Τμήμα. Διαγωνίζονται σε τρεις ηλικιακές κατηγορίες: Α. δημιουργίες παιδιών ως 12 ετών, Β. παιδιών από 13 ως 16 ετών και Γ. νέων 17 ως 20 ετών.

Η 24η Camera Zizanio εμπνέεται φέτος από την ρήση του Καμύ "Η πραγματική γενναιοδωρία προς το μέλλον, έγκειται στο να δίνουμε τα πάντα στο παρόν".

Ένα από τα θέματα που φαίνεται να προβληματίζει τις νέες και τους νέους δημιουργούς είναι η ψυχική υγεία σε όλες τις εκφάνσεις της, ενώ ζητήματα έμφυλων διεκδικήσεων και συμπερίληψης εμφανίζονται όλο και πιο δυναμικά στο προσκήνιο.

"Girls just want to have fun" είναι ο τίτλος μιας ελληνικής ταινίας. Fun ή όχι, η δημιουργία είναι γένους θηλυκού: 37 ταινίες έχουν γυναικεία υπογραφή φέτος.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Αναπόσπαστο μέρος του Φεστιβάλ είναι τα εργαστήρια και οι άλλες δράσεις κινηματογραφικής εκπαίδευσης που απευθύνονται σε παιδιά και νέους.

*Ξεχωρίζει το γνωστό πολυεθνικό εργαστήριο “Mythos Project”, το μακροβιότερο κινηματογραφικό εργαστήριο του είδους του στην Ευρώπη και αναμφισβήτητα το σημαντικότερο από άποψη συμμετοχών και παραγόμενου έργου, που πραγματοποιείται φέτος για δέκατη τέταρτη συνεχή χρονιά. Λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ με παιδιά από το εξωτερικό που διαγωνίζονται στην 24η Camera Zizanio μαζί με συνομηλίκους τους από τον Πύργο και την Ηλεία. Με αυτά τα παιδιά συγκροτούνται κινηματογραφικές ομάδες, οι οποίες μέσα σε πέντε μέρες καλούνται να δημιουργήσουν ταινίες μικρού μήκους πάνω σε ένα συγκεκριμένο θεματικό άξονα, διαφορετικό κάθε χρονιά. Η πόλη του Πύργου και τα περίχωρα αποτελούν το φυσικό ντεκόρ αυτών των ταινιών που στη συνέχεια ταξιδεύουν σε φεστιβάλ του εξωτερικού.

Το θέμα του φετινού Mythos Project είναι η "Διεκδίκηση" και φέτος θα συμμετάσχουν 100 άτομα από 18 χώρες.

Τις ομάδες συντονίζουν τα στελέχη του Φεστιβάλ Μανώλης Μελισσουργός και Λητώ Θεοδοσίου καθώς και και η Dorée de Kruijk από το NFFS (Ολλανδία)

* Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης γι’ αυτή τη χρονιά περίπου 40 εργαστήρια:

Εργαστήρια κινηματογραφικής κριτικής και ανάλυσης, που λειτουργούν στο πλαίσιο των παιδικών κριτικών επιτροπών του 27ου Φεστιβάλ Ολυμπίας και της 24ης Camera Zizanio.

Εργαστήρια κινηματογραφικής δημιουργίας: Παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας μυθοπλασίας, παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας ντοκιμαντέρ, Zizanimation, AI LAb, ήχος κά. θεματικά εργαστήρια. Αρκετά εργαστήρια καταλήγουν σε ολοκληρωμένη ταινία, ενώ άλλα προσφέρουν σημαντικές γνώσεις και ερεθίσματα ώστε τα παιδιά να συνεχίσουν μόνα τους την ενασχόληση με τον κινηματογράφο και τις τεχνικές του.

Εφηβική δημοσιογραφική ομάδα Zizanio News: Το εργαστήρι δημοσιογραφίας του Φεστιβάλ Ολυμπίας απευθύνεται σε παιδιά 12-18 ετών. Η λειτουργία του υποστηρίζεται από δημοσιογράφους, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, σκηνοθέτες, μοντέρ και άλλους ειδικούς επαγγελματίες – αλλά μόνο εσύ μπορείς να πεις αυτό που θέλεις!

Οι αμιγώς κινηματογραφικές εκπαιδευτικές δράσεις συμπληρώνονται από άλλα καλλιτεχνικά εργαστήρια, όπως θεάτρου και μουσικής (Θεατρικό Παιχνίδι με την ομάδα “Πάροδος”, Εργαστήρι Πολυφωνίας, εργαστήρι “Μουσική βγες έξω!” κά).

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Η ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Το 27ο Φεστιβάλ Ολυμπίας περιλαμβάνει και το μεγάλο αφιέρωμα “Περιβάλλον και Κοινωνία: Η Δυτική Ελλάδα σε μετάβαση”, με το οποίο το Φεστιβάλ εξακτινώνει τις δράσεις του στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα, Αίγιο, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και αλλού), με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027).

Το αφιέρωμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

Η Αφρίν στον καιρό της πλημμύρας: Προβολές του εικαστικού αριστουργήματος του Άγγελου Ράλλη, που αποτελεί μια κραυγή αγωνίας για την κλιματική αλλαγή, βρίσκοντας ένα ιδιαίτερο σημείο ισορροπίας ανάμεσα στο ντοκιμαντέρ και τη μυθοπλασία. Μια ταινία που πραγματεύεται το θέμα της με έναν τρόπο ποιητικό και συνάμα ρεαλιστικό, καταδεικνύοντας το γεγονός ότι οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης βιώνονται ήδη με τρόπο δραματικό από τους πιο αδύναμους του πλανήτη.

Clima2024: Προβολές για σχολεία ταινιών με οικολογικό περιεχόμενο, μέσα από τα διαγωνιστικά προγράμματα του 27ου Φεστιβάλ Ολυμπίας.

Με τη δική μας φωνή: Εκδηλώσεις με προβολές επιλεγμένων ελληνικών και διεθνών ταινιών δημιουργημένων από παιδιά μέσα από την ταινιοθήκη της Camera Zizanio. Η Camera Zizanio, το τμήμα του Φεστιβάλ που προωθεί τη νεανική δημιουργία, συμβάλλει στη συζήτηση για την κλιματική αλλαγή, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τις περιβαλλοντικές κρίσεις, με τρόπο ισότιμο, μη διδακτικό και προσιτό στα παιδιά της ΠΔΕ, και συμμετέχει στις εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης για την προστασία του περιβάλλοντος με μια επιλογή μικρού μήκους μαθητικών ταινιών που δημιούργησαν νέοι/νέες με θέμα το περιβάλλον. Οι προβολές των ταινιών συμπληρώνονται με πρωτοβουλίες αδιαμεσολάβητου διαλόγου μεταξύ των παιδιών.

Δωρεάν κινηματογραφικές προβολές για σχολεία στους νομούς Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027).

ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μια επιλογή από τις βραβευμένες ταινίες του Φεστιβάλ θα προβληθεί στο καθιερωμένο διήμερο του Φεστιβάλ Ολυμπίας στην Αθήνα, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος στις 25 και 26 Ιανουαρίου. Στο πρόγραμμα του διημέρου θα ενταχθούν και άλλες χρήσιμες εκδηλώσεις που θα απηχούν το πρόγραμμα της κεντρικής διοργάνωσης και θα προαναγγέλλουν τις επόμενες δραστηριότητες.

Η συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και άλλων ωφελούμενων στις προβολές και τις λοιπές δραστηριότητες του Φεστιβάλ Ολυμπίας και της Camera Zizanio είναι δωρεάν.