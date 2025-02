Νέες ταινίες: Η επιστροφή της Πάμελα Αντερσον και ένα «κορίτσι» που διεκδικεί Όσκαρ

"The last showgirl" με την Πάμελα Αντερσον

Η Πάμελα Αντερσον επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με μια ερμηνεία που διεκδίκησε Χρυσή Σφαίρα στο «The last showgirl», ενώ ανάμεσα στις αποψινές πρεμιέρες συγκαταλέγεται και «Το κορίτσι με τη βελόνα» από τη Δανία που διεκδικεί το Όσκαρ καλύτερης διεθνούς ταινίας. Δύο ταινίες με πρωταγωνίστριες γυναίκες θα βρούμε επίσης στο χαμηλότονο «Η Τζούλι μένει σιωπηλή» και στο ιταλικό «Βιττόρια» που διαδραματίζεται στη Νάπολη.

THE LAST SHOWGIRL **1/2

(ΗΠΑ, 2024)

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΤZΙΑ ΚΟΠΟΛΑ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

ΠΑΜΕΛΑ ΑΝΤΕΡΣΟΝ, ΤZΕΪΜΙ ΛΙ ΚΕΡΤΙΣ

Η Σέλι είναι χορεύτρια σε μια συγκεκριμένη παράσταση στο Λας Βέγκας η οποία μετά από τρεις δεκαετίες παύεται και αντικαθίσταται από άλλη. Τώρα, η Σέλι στα 57 της χρόνια έχει την αίσθηση ότι της τράβηξαν το χαλί κάτω από τα πόδια και νιώθει ένα κενό το οποίο επιτείνεται από την εμφάνιση της κόρης της η οποία μεγάλωσε μακριά της.

Η Πάμελα Αντερσον κάνει restart στην καριέρα της και έφτασε μέχρι την υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα με αυτή την ερμηνεία αλλά η αλήθεια είναι ότι όλη η φασαρία έγινε σχεδόν για το τίποτα. Η Πάμελα δεν είναι ηθοποιός και ερμηνεύει μονόπαντα και με κολλημένη τη βελόνα σε ένα συναίσθημα. Μακάρι να διαψευστούμε. Κατά τα άλλα, η Τζία Κόπολα ακολουθεί στα βήματα της θείας της Σοφία Κόπολα, με ένα στιλ που έχει πια κακοφορμίσει αν αυτός που το υιοθετεί δεν το κάνει πραγματικά δικό του.

Η ΤZΟΥΛΙ ΜΕΝΕΙ ΣΙΩΠΗΛΗ **1/2

(JULIE KEEPS QUIET)

ΒΕΛΓΙΟ, 2024

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΒΑΝ ΝΤΑΪΛ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

ΤΕΣΑ ΒΑΝ ΝΤΕΝ ΜΠΡΟΥΚ, ΓΚΡΕΪΣ ΜΠΙΟ

Η 16χρονη αθλήτρια του τένις, Αλίν αυτοκτονεί και τα μάτια όλων πέφτουν στην συνομήλική της, επίσης αθλήτρια του τένις, Zουλί που προπονείται με τον ίδιο προπονητή για τον οποίο υπάρχουν υποψίες σεξουαλικής κακοποίησης. Τα παιδιά που προπονούνταν μαζί του καλούνται από το σχολείο και στη συνέχεια από τις αρχές να καταθέσουν όσα γνωρίζουν για τον προπονητή τους αλλά, παρά τις ευγενικές πιέσεις, η Zουλί αρνείται να πει το οτιδήποτε σε οποιονδήποτε για εκείνον και προσπαθεί να συμπεριφέρεται σα να μην έχει συμβεί το παραμικρό.

Φυσικό φως και ερμηνείες, σκιές, ημίφως και στατική κάμερα χαρακτηρίζουν το ντεμπούτο του πρωτοεμφανιζόμενου Βέλγου, Λεονάρντο βαν Ντάιλ που έχει στο πλάι του τους αδελφούς Νταρντέν στην παραγωγή. Περιμένει κανείς μια κάποιου τύπου έκρηξη ή τουλάχιστον να έχει αυτή η ιστορία μια κάποια κορύφωση αλλά αυτή δεν έρχεται ποτέ και η οργή γίνεται αισθητή μόνο σαν υπαινιγμός.

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΟΝΑ **1/2

(THE GIRL WITH THE NEEDLE)

ΔΑΝΙΑ, 2024

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΜΑΓΚΝΟΥΣ ΦΑΝ ΧΟΡΝ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

ΒΙΚ ΚΑΡΜΕΝ ΣΟΝΕ, ΤΡΙΝΕ ΝΤΙΡΧΟΛΜ

Στα τέλη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου η Δανία βρίσκεται στα όρια της κατάρρευσης με τον πληθυσμό να λιμοκτονεί και να προσπαθεί να επιβιώσει σε απελπιστικές συνθήκες. Η Κάρολιν χάνει τη δουλειά της αλλά μένει έγκυος από τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου που εργαζόταν και όταν εκείνος την εγκαταλείψει μετά την άρνηση της μητέρας του να την δεχθεί ως νύφη της, η Κάρολιν δίνει τη μωρό της σε μια γυναίκα που της υπόσχεται ότι αυτό θα υιοθετηθεί από εύπορη οικογένεια. Αναζητώντας εργασία, η Κάρολιν θα δουλέψει στο πλάι αυτής της γυναίκας και σύντομα θα ανακαλύψει ότι η μοίρα των μωρών που φτάνουν στα χέρια της είναι εντελώς διαφορετική από όσο νόμιζε.

Η ταινία βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών και διεκδικεί το Όσκαρ διεθνούς ταινίας για λογαριασμό της Δανίας. Αυτό που εντυπωσιάζει στο «Κορίτσι με τη βελόνα» είναι η σπουδαία αναπαράσταση της εποχής, που σου μεταδίδει σε μέγιστο βαθμό τις κάκιστες συνθήκες ζωής του πληθυσμού εκείνη την περίοδο και η ασπρόμαυρη, κρυστάλλινη φωτογραφία που αποτυπώνει με μέγιστη καθαρότητα τα τεκταινόμενα. Από εκεί και πέρα, η ταινία δεν προσφέρει κάτι παραπάνω όσον αφορά στους χαρακτήρες και τα κίνητρά τους, το ιστορικό τους και τον τρόπο σκέψης τους. Η πλοκή στην οποία εντάσσονται οι ήρωες δεν είναι αρκετή για να συμπάσχεις μαζί τους.

ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Βιττόρια **1/2. Των Αλεσάντρο Κασιγκόλι και Κέισι Κάουφμαν με τους Αννα Αμάτο, Μαριλένα Αμάτο

Η 40χρονη Τζάσμιν ζει στη Νάπολη και είναι μητέρα τριών αγοριών, ενώ νιώθει έντονη την ανάγκη να αποκτήσει μια κόρη. Παρά τις αντιρρήσεις, θα το κάνει μέσω υιοθεσίας ενός κοριτσιού από χώρα του πρώην ανατολικού μπλοκ.

Η ταινία βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και μάλιστα στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βλέπουμε ερασιτέχνες ηθοποιούς, ενώ, επιπλέον, θυμίζει έντονα ντοκιμαντέρ. Η συγκινητική προσπάθεια της Τζάσμιν να ξεπεράσει τις αντιρρήσεις και τις αμφιβολίες του συζύγου και των παιδιών της αλλά και η έντονη βούλησή της να αποκτήσει μια κόρη είναι αξιοθαύμαστη αλλά με κινηματογραφικούς όρους δεν λέει κάτι παραπάνω από μια απλή καταγραφή διαλόγων και πράξεων. Το φινάλε είναι αρκετά συγκινητικό βέβαια και κάτα κάποιο τρόπο δίνει υπόσταση σε όλο το εγχείρημα.

Λούλα LeBlanc. Του Στέργιου Πάσχου με τους Θανάση Παπαγεωργίου, Μισέλ Βάλεϊ

Ο Αλέκος είναι νεκρός. Η έφηβη εγγονή του, Μαργαρίτα, αρνείται πεισματικά να πάει στην κηδεία και εκμεταλλεύεται την απουσία των γονιών της για να οργανώσει ένα αυτοσχέδιο πάρτι στο σπίτι. Τρεις μέρες πριν, χωρίς να γνωρίζει πως πρόκειται για το τελευταίο του βράδυ, ο Αλέκος παρευρίσκεται σε μια συγκέντρωση παλιών φίλων με αφορμή τα γενέθλια της Λούλας, του πρώτου του έρωτα, η οποία τώρα πάσχει από άνοια. Η νέα ταινία του σκηνοθέτη των ταινιών «Άφτερλωβ» και «Ο Τελευταίος Ταξιτζής».

Μυστικό δίκτυο. Του Μάικλ Πόλις με τους Σιλβέστερ Σταλόνε, Σκοτ Iστγουντ

Eνα ζευγάρι αδίστακτων κατασκόπων βγαίνουν εκτός δικτύου, παντρεύονται και αποφασίζουν να ζήσουν μια άλλη ζωή. Τα σχέδιά τους όμως πρόκειται να ανατραπούν, όταν θα δεχτούν επίθεση στο απομακρυσμένο καταφύγιό τους στο δάσος, από διάφορες υπηρεσίες πληροφοριών που αναζητούν έναν κλεμμένο σκληρό δίσκο.

Γουλιέλμος Τέλλος. Του Νικ Χαμ με τους Κλες Μπανγκ, Κόνορ Σουίντελς

Καθώς τα έθνη της μεσαιωνικής Ευρώπης συγκρούονται για την κυριαρχία, η Αυστριακή Αυτοκρατορία εξαπολύει μια εκστρατεία για να υποτάξει την ελεύθερη Ελβετία. Η βαναυσότητα των επίδοξων κατακτητών απέναντι στο χωριό και την οικογένεια του, ωθούν τον φιλήσυχο χωρικό και δεινό τοξοβόλο Γουλιέλμο Τέλλο στα όριά του. Εξοπλισμένος με τη φλόγα της οργής και τη βαλλίστρα του, μετατρέπεται σε θρύλο, εμπνέοντας ένα ολόκληρο έθνος να αντισταθεί στον εισβολέα και να διεκδικήσει την ελευθερία του.

Τελευταία ανάσα. Του Αλεξ Πάρκινσον με τους Γούντι Χάρελσον, Σίμου Λιου

Η ιστορία μιας ομάδας έμπειρων δυτών που παλεύουν με τα μανιασμένα κύματα για να σώσουν τον σύντροφό τους που έχει παγιδευτεί εκατοντάδες πόδια κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού.

Τετράποδες αποστολές. Κινούμενα σχέδια των Κέβιν Ντόνοβαν, Γκότφριντ Ρουτ

Η Γκρέισι είναι μια σνομπ, καθαρόαιμη σκυλίτσα, ενώ ο Πέντρο είναι ένας θρασύδειλος γάτος διάσωσης, που προτιμά το δείπνο του φρέσκο από τα σκουπίδια. Οι δυο τους μαλώνουν κυριολεκτικά σαν το σκύλο και τη γάτα, αλλά σε αυτή την αποστολή θα πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους.

Το νησί της Αφροδίτης (1965). Του Γιώργου Σκαλενάκη με τους Κατίνα Παξινού, Ζωρζ Σαρρή

Μια ομάδα που αγωνίζεται για την ελευθερία του νησιού αποφασίζει να δράσει και να προξενήσει ζημιά στους κατακτητές. Στην απόπειρά τους αυτή συλλαμβάνεται και οδηγείται στις φυλακές ο αρχηγός τους. Τον κατηγορούν για «τρομοκρατία» και του έχουν δώσει λίγες μέρες καιρό πριν τον οδηγήσουν στην κρεμάλα.

To θεατρικό έργο του Αλέξη Πάρνη, σε σκηνοθεσία Γιώργου Σκαλενάκη.