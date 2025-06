«Ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι»: Για 14η συνεχόμενη χρονιά με σινεμά ρεπερτορίου

Το «Ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι» επιστρέφει για δέκατη τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Για επτά μέρες, η διοργάνωση του freecinema.gr που αγαπά το σινεμά ρεπερτορίου, νοσταλγώντας έως και τις celluloid κόπιες, δίνει το ραντεβού της με το κοινό της Αθήνας για να παρουσιάσει κλασικά αριστουργήματα ή και αναπάντεχες (αλλά σπουδαίες) επιλογές από το κινηματογραφικό παρελθόν.

Το πρόγραμμα των προβολών θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 3 - 9 Ιουλίου, στο υπέροχο θερινό σινέ Ριβνιέρα (Βαλτετσίου 46, Εξάρχεια), με δεκατρείς ταινίες που αξίζει να ανακαλύψετε ή να έχετε παρακολουθήσει στη μεγάλη οθόνη. Πραγματικά, είναι αλλιώς… εκεί έξω!

«Κι όμως, φτάσαμε τα δεκατέσσερα χρόνια, πια! Από εκείνον τον Ιούλιο του 2012, όταν… εντελώς στα ξαφνικά, λίγους μήνες μετά τη δημιουργία του freecinema.gr, το "Ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι" κάλυπτε μια κενή εβδομάδα προγραμματισμού του σινέ Δεξαμενή στο Κολωνάκι. Ούτε κι εγώ δεν θα πίστευα τότε πως το κοινό θα είχε τόση θέληση, να παραμείνει ζωντανή τούτη η διοργάνωση, μετατρέποντάς την στο πέρασμα του χρόνου σε κανονικό κινηματογραφικό θεσμό της πόλης των Αθηνών, ο οποίος προτείνει σταθερά… «παλιακές» αξίες της 7ης Τέχνης, όπως μας τις δίδαξαν πριν από πολλές δεκαετίες οι θερινοί κινηματογράφοι, παραδίδοντας τα καλύτερα μαθήματα φιλμικών ειδών.

Το φετινό αφιέρωμα, όπως είθισται εσχάτως, εμπεριέχει πιο προσωπικές επιλογές μου, από πασίγνωστους κι αγαπημένους τίτλους μακρινών δεκαετιών έως και «ρίσκα» ξεχασμένων έργων που σας καλώ να ανακαλύψετε, παραγωγής από το 1944 έως το 1980. Double feature βραδιές με εννοιολογική σχέση που συνδέει δύο φιλμ… όχι πάντοτε με τρόπο τόσο προφανή, καταλήγοντας στη μεγαλύτερη (από κάθε άποψη) κωμωδία όλων των εποχών!

Το "Ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι" επιστρέφει στην εξαρχειώτικη Ριβιέρα διότι είναι ο ιδανικός «τόπος του εγκλήματος», θα ευχαριστεί για πάντα την Ταινιοθήκη της Ελλάδος διότι το αγκάλιασε και το τίμησε από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του και θα ξεδιψά φανατικά με τα προϊόντα της εταιρείας Βίκος, μίας από τις πιο σεβαστές στη χώρα μας, που με τόλμη συνεχίζει να το στηρίζει ουσιαστικά. Από τις 3 Ιουλίου έως και τις 9 Ιουλίου, λοιπόν, δείτε το σινεμά μέσα από το δικό μου βλέμμα. Και γούστο. Trust me. I’m a professional.

Ηλίας Φραγκούλης, Διευθυντής του freecinema.gr

Πρόγραμμα προβολών

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ / BOY ON A DOLPHIN του Τζιν Νεγκουλέσκο (1957) 111’ (21:00)

Στο νησί της Ύδρας, η Φαίδρα ανακαλύπτει στις καταδύσεις της ένα αρχαίο γλυπτό αμύθητης αξίας, εξαφανισμένο για τουλάχιστον 2.000 χρόνια. Σε ποια χέρια θα καταλήξει; Στον έντιμο αρχαιολόγο που έχει σκοπό να το παραδώσει στις ελληνικές Αρχές ή σε έναν αδίστακτο αρχαιοκάπηλο που θα το μοσχοπουλήσει στο εξωτερικό; Η πρώτη ταινία που γυρίστηκε στην Ελλάδα (σε Ύδρα, Αθήνα, Ρόδο, Δήλο, Μύκονο, Πόρο, Επίδαυρο και Μετέωρα) από αμερικανικό studio, μαζί και η πρώτη χολιγουντιανή εμφάνιση της Σοφία Λόρεν που τραγουδά το παντοτινό «Τι ‘ναι Αυτό που το Λένε Αγάπη».

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΙΝΚΑΣ / SECRET OF THE INCAS του Τζέρι Χόπερ (1954) 100′ (23:10)

Αμερικανός τυχοδιώκτης αναζητά έναν χαμένο θησαυρό των Ίνκας στην αρχαία πρωτεύουσα του Περού, το Μάτσου Πίτσου. Παλαιομοδίτικη περιπέτεια με εξωτικά πλούσια τετραχρωμία που θεωρείται η κύρια πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία του χαρακτήρα του Ιντιάνα Τζόουνς, με τον Τσάρλτον Χέστον να παραπέμπει στον Χάρισον Φορντ ακόμη και ενδυματολογικά! Παρθενική η εμφάνιση του περουβιανού τοπίου σε χολιγουντιανή παραγωγή, αλλά η σπάνια έκπληξη εδώ είναι η παρουσία της διάσημης κολορατούρα σοπράνο Ίμα Σουμάκ, φυσικά στο στοιχείο της.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ Τ’ ΑΛΟΓΑ ΟΤΑΝ ΓΕΡΑΣΟΥΝ / THEY SHOOT HORSES, DON'T THEY? του Σίντνεϊ Πόλακ (1969) 120′ (21:00)

Το 1932, κατά τη διάρκεια του μεγάλου οικονομικού κραχ, σε μια παρακμιακή αίθουσα χορού στην προβλήτα της Σάντα Μόνικα, μια ομάδα ανθρώπων συμμετέχει σε μαραθώνιο χορού με χρηματικό έπαθλο 1.500 δολαρίων, ελπίζοντας ταυτόχρονα να τους ξεχωρίσουν κάποιες διασημότητες του Χόλιγουντ ή ανιχνευτές ταλέντων που βρίσκονται στο κοινό. Φιλμ που ασκεί δυσβάσταχτα σκληρή κριτική στην ανθρώπινη φύση και την αμερικανική κοινωνία, διατηρεί το ρεκόρ των περισσότερων υποψηφιοτήτων για Όσκαρ (εννέα) δίχως να έχει προταθεί στην κατηγορία της καλύτερης ταινίας!

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, ΕΤΟΣ 2022 Μ.Χ. / SOYLENT GREEN του Ρίτσαρντ Φλάισερ (1973) 97′ (23:15)

Στη Νέα Υόρκη του 2022, με σαράντα εκατομμύρια πληθυσμό, ένας αστυνομικός ερευνά την υπόθεση φόνου μέλους του διοικητικού συμβουλίου παντοδύναμης εταιρείας. Δυστοπική φουτουριστική φαντασία για την κατάρρευση του οικοσυστήματος στον πλανήτη Γη, ήταν η τελευταία ταινία που γυρίστηκε στις καταβεβλημένες από τον χρόνο εγκαταστάσεις του στούντιο της MGM πριν κατεδαφιστούν, προσθέτοντας επιπλέον στοιχεία σημειολογίας για ανάλυση, πέραν του σοκαριστικού twist που κρύβει η εξέλιξη της πλοκής. Σήμερα χαρακτηρίζεται ως ένα από τα σημαντικότερα έργα του genre για τα ’70s, το οποίο επίσης παρουσιάζει για πρώτη φορά στο σινεμά ένα video game.

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ο ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ / STAGE FRIGHT του Άλφρεντ Χίτσκοκ (1950) 110′ (21:00)

Ένας άνδρας κατηγορείται άδικα για τη δολοφονία του συζύγου μιας διάσημης ηθοποιού και τραγουδίστριας, η οποία αναζητά ένα εξιλαστήριο θύμα για να καλύψει το δικό της έγκλημα. Ο Άλφρεντ Χίτσκοκ κάνει ένα μικρό βρετανικό break κυρίως για να βρεθεί κοντά στην κόρη του (την οποία βλέπουμε στο κινηματογραφικό της ντεμπούτο εδώ!) και μας παραδίδει ένα αμιγώς ψυχαγωγικό (και αρκετά παραγνωρισμένο) φιλμ μυστηρίου, με μέγα ατού την παρουσία της Μαρλένε Ντίτριχ. Για κάποιο ακατανόητο λόγο, ο πρωτότυπος ελληνικός τίτλος της ταινίας ήταν… «Πονεμένο Ρομάντζο»!

ΝΥΧΤΑ ΑΓΩΝΙΑΣ / SPELLBOUND του Άλφρεντ Χίτσκοκ (1945) 111′ (23:10)

Με τη βεβαιότητα της αθωότητάς του, μια ψυχίατρος φυγαδεύει αμνησιακό ασθενή της που κατηγορείται για φόνο και προσπαθεί μέσω της ψυχανάλυσης και της ύπνωσης να τον θεραπεύσει, αλλά και να μάθει τα πιο σοκαριστικά μυστικά τού «σκοτεινού» υποσυνείδητού του. Ένα από τα πιο μοντέρνα σε θεματολογία θρίλερ του Άλφρεντ Χίτσκοκ, το οποίο προτάθηκε για έξι Όσκαρ και τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερης μουσικής (ο Μίκλος Ρόζα πρωτοτυπεί με τη χρήση του theremin εδώ). Ο Σαλβαντόρ Νταλί σχεδίασε την εξαιρετική και μνημειώδη ονειρική σκηνή που λες και «ζωντανεύει» πίνακές του.

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΤΟ ΠΑΡΤΥ / THE PARTY του Μπλέικ Έντουαρντς (1968) 99’ (21:00)

Ινδός κομπάρσος πηγαίνει ακάλεστος σε μεγάλο πάρτι χολιγουντιανού παραγωγού, του οποίου την τελευταία ταινία μόλις έχει… καταστρέψει! Η εμφάνισή του στο υπερσύγχρονο σπίτι τού επιχειρηματία θα είναι εξίσου ολέθρια. Μία από τις πιο λατρεμένες κωμωδίες που τα θερινά σινεμά έπαιζαν ασταμάτητα στο παρελθόν και η πρώτη ταινία που προβλήθηκε ποτέ στο σινέ Ριβιέρα (με αυτή την αφορμή θα την παρακολουθήσουμε από κόπια φιλμ!). Καταιγιστική η παρουσία του Πίτερ Σέλερς σε συνδυασμό με τη φινέτσα και το glam τού Μπλέικ Έντουαρντς (στη μοναδική τους συνεργασία έξω από το πλαίσιο του franchise του «Ροζ Πάνθηρα»). (Προβολή 35mm celluloid print.)

ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ / STARDUST MEMORIES του Γούντι Άλεν (1980) 89′ (23:00)

Ένας σκηνοθέτης θυμάται τη ζωή και τους έρωτές του, όλα αυτά τα πράγματα που του έδωσαν έμπνευση να γυρίσει τις ταινίες του, παρακολουθώντας παράλληλα μια αναδρομική έκθεση του έργου του. Συνδυάζοντας το όλο σκεπτικό με το μαυρόασπρο της φωτογραφίας (του Γκόρντον Γουίλις), γίνεται σαφές ότι το φιλμ αυτό σκόπιμα ήθελε να θυμίζει το «8½» (1963) του Φεντερίκο Φελίνι, το οποίο ουσιαστικά διακωμωδεί. Η υποδοχή της ταινίας από τους κριτικούς ήταν πολύ άσχημη στην εποχή της, με τον Γούντι Άλεν να διαφωνεί με την άποψη πως πρόκειται για αυτοβιογραφικό έργο. Μέχρι σήμερα θεωρεί πως είναι μία από τις πιο αγαπημένες του δουλειές. Μονάχα το Σωματείο των Σεναριογράφων την είχε εκτιμήσει, προτείνοντάς την στην κατηγορία της καλύτερης κωμωδίας. Προσέξτε τη σκηνή του τρένου, αποτελεί την πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση της Σάρον Στόουν!

ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΦΙΑΛΤΗΣ / GASLIGHT του Τζορτζ Κιούκορ (1944) 114′ (21:00)

Στα 1880 και δέκα χρόνια μετά τη δολοφονία της θείας της στο σπίτι τους στο Λονδίνο, η Πόλα επιστρέφει από την Ιταλία για να ζήσει εκεί με τον νέο της σύζυγο. Το εμμονικό του ενδιαφέρον γι’ αυτή την κατοικία μπορεί να σχετίζεται με τη χειραγώγησή της, σε βαθμό αυτή να πιστεύει πως αρχίζει να χάνει τα λογικά της; Remake της ομότιτλης βρετανικής παραγωγής του 1940, που βασίστηκε στο διάσημο θεατρικό έργο, εδώ σε χολιγουντιανό upgrade με πιο υποβλητική ατμόσφαιρα μυστηρίου και λαμπερό καστ. Πέντε υποψηφιότητες για Όσκαρ (ανάμεσά τους και καλύτερης ταινίας) και νίκη στις κατηγορίες του πρώτου γυναικείου ρόλου (για την Ίνγκριντ Μπέργκμαν) και τη σκηνογραφία (για ασπρόμαυρο φιλμ).

ΣΕΑΝΣ Σ’ ΕΝΑ ΒΡΟΧΕΡΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ / SEANCE ON A WET AFTERNOON του Μπράιαν Φορμπς (1964) 115′ (23:10)

Ψυχικά ασταθής γυναίκα πείθει τον σύζυγό της να απαγάγει ένα ανήλικο παιδί, ώστε να παραστήσει πως βοηθά την Αστυνομία να βρει τα ίχνη του, με στόχο να γίνει διάσημη για τις ικανότητές της ως μέντιουμ. Δραματικό θρίλερ μυστηρίου με αναπάντεχα twist, από τα σπουδαιότερα που μας έδωσε ποτέ το βρετανικό σινεμά, αγνοήθηκε εντελώς από την ελληνική διανομή στην εποχή του. Συγκλονιστική η ερμηνεία της υποψήφιας για Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου Κιμ Στάνλεϊ, ενώ στα BAFTA του 1965 θριάμβευσε ο Ρίτσαρντ Ατένμπορο, με το βραβείο του καλύτερου Άγγλου ηθοποιού της χρονιάς.

ΤΡΙΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΧΤΥΠΑΕΙ ΠΑΝΤΑ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ / THE POSTMAN ALWAYS RINGS TWICE του Τάι Γκάρνετ (1946) 113′ (21:00)

Μία παντρεμένη γυναίκα και ο τυχοδιώκτης ερωμένος της σχεδιάζουν να βγάλουν από τη μέση τον σύζυγο εκείνης. Το μοτίβο των αμαρτωλών εραστών που φτάνουν μέχρι το έγκλημα γεννήθηκε από τούτο το βιβλίο του Τζέιμς M. Κέιν, που είχε αρκετές κινηματογραφικές μεταφορές (με πιο διάσημη εκείνη του 1981, με τους Τζακ Νίκολσον και Τζέσικα Λανγκ). Η Λάνα Τάρνερ είναι η ιδανική μοιραία γυναίκα στον πρωταγωνιστικό ρόλο, δίπλα στον Τζον Γκάρφιλντ (με τον οποίο είχε έναν σύντομο και καυτό δεσμό στα γυρίσματα του φιλμ). Ο πρωτότυπος ελληνικός τίτλος της ταινίας ήταν… «Η Μοίρα δεν Ξεχνά»!

Η ΑΓΝΩΣΤΟΣ / MADAME X του Ντέιβιντ Λόουελ Ριτς (1966) 100′ (23:10)

Η Χόλι, γυναίκα κατώτερης τάξης, παντρεύεται διπλωμάτη από πλούσια οικογένεια. Οι ισχυρές πολιτικές φιλοδοξίες του έχουν ως αποτέλεσμα να μένει συνεχώς μόνη και παραμελημένη, δίπλα στην πεθερά της που την περιφρονεί και την παρακολουθεί στενά, ελπίζοντας να βρει στοιχεία πιθανότητας απιστίας ώστε να την ξεφορτωθεί από το σπίτι. Η σχέση της με διάσημο γόη πυροδοτεί ξανά την καρδιά της και θέτει ισχυρά διλήμματα για το μέλλον, ώσπου να συμβεί… κάτι το θανάσιμα μοιραίο! Άγριο μελόδραμα ανεκδιήγητης πλοκής που έθεσε νέα όρια στην camp υπερβολή, θα μπορούσε να οδηγήσει τον Ντάγκλας Σερκ στην ανεργία και είναι να απορεί κανείς που δεν το έχει πιάσει για remake ο Πέδρο Αλμοδόβαρ! Η Λάνα Τάρνερ δίνει «σαπουνοπερέ» ρέστα, δίπλα στον Τζον Φορσάιθ της «Δυναστείας».

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΤΡΕΛΛΟΣ… ΤΡΕΛΛΟΣ… ΤΡΕΛΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ / IT'S A MAD, MAD, MAD, MAD WORLD του Στάνλεϊ Κρέιμερ (1963) 197′ (21:00)

Μια ασυνάρτητη ομάδα οδηγών που συναντήθηκε τυχαία σε καλιφορνέζικο αυτοκινητόδρομο ακούει τα τελευταία λόγια ενός θύματος τροχαίου και ξεκινά αβυσσαλέο αγώνα δρόμου για να γραπώσει (όποιος προλάβει πρώτος) έναν κλεμμένο θησαυρό που βρίσκεται κάτω από ένα… «μεγάλο W». Η μοναδική ταινία του είδους που μπορεί να αποκληθεί κυριολεκτικά επική (δείτε διάρκεια!), περιλαμβάνει μία πραγματική παρέλαση κλασικών κωμικών στο καστ (μέχρι και ο Μπάστερ Κίτον κάνει cameo!) και για να χωρέσει όλη αυτή η slapstick παράνοια μαζί έπρεπε το φιλμ να προβάλλεται σε οθόνες Cinerama (μέσω της πιο expanded μορφής των 70mm). Το «δεν γυρίζονται πια τέτοιες ταινίες» βρίσκει εδώ την κωμική του αποθέωση. (Προβολή της extended restored version.)

Προσοχή στις ώρες έναρξης (διαφοροποιούνται ανάλογα με τις διάρκειες των φιλμ)

Τιμή εισόδου: 7 & 6 ευρώ (στην πρώτη και τη δεύτερη προβολή, αντίστοιχα)

Με την ευγενική υποστήριξη της Ταινιοθήκης της Ελλάδος

Περισσότερες πληροφορίες καθημερινά στο freecinema.gr