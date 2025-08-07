Κεφαλονιά: Επιστρέφει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου «Κύματα» με Ιρέν Ζακόμπ και Λεξ

Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται από τις 24 έως τις 31 Αυγούστου

Ο Λεξ

Με εκλεκτούς προσκεκλημένους επιστρέφει το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου «Κύματα» στην πανέμορφη Κεφαλονιά, από τις 24 έως τις 31 Αυγούστου 2025.

Με μεγάλη χαρά, το Φεστιβάλ ανακοινώνει πως θα έχει ως επίτιμη προσκεκλημένη την μούσα του σπουδαίου πολωνού δημιουργού Κριστόφ Κισλόφσκι Ιρέν Ζακομπ η οποία θα βρίσκεται στην Κεφαλονιά όλες τις ημέρες της διοργάνωσης και στις 27 Αυγούστου θα είναι παρούσα στην προβολή της ταινίας Η διπλή ζωή της Βερόνικα για να συνομιλήσει με το κοινό.

Επιπλέον, το φεστιβάλ θα υποδεχθεί τον δημοφιλή ράπερ Λεξ ως μέλος της κριτικής επιτροπής που θα απονείμει τα βραβεία της 4ης διοργάνωσης στην καλύτερη μικρού μήκους ταινία μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ. Στις 30 Αυγούστου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το making of της νέας ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη Σπασμένη φλέβα, σε σκηνοθεσία Μιλτιάδη Χρηστίδη, παρουσία του Λεξ, της Μαρίας Κεχαγιόγλου και του Γιάννη Αναστασάκη που θα απαντήσουν σε ερωτήσεις των θεατών, ενώ την ίδια μέρα ο Λεξ θα παρουσιάσει στους θεατές το ομώνυμο τραγούδι που έγραψε για την ταινία.

Στις 27 Αυγούστου οι ηθοποιοί Γιάννης Αναστασάκης και Μαρία Κεχαγιόγλου θα δώσουν μάστερκλας με θέμα «Δουλεύοντας ως ηθοποιός στις ταινίες του Γιάννη Οικονομίδη», ενώ στις 29 Αυγούστου το δικό του μάστερκλας θα δώσει και ο σκηνοθέτης Χρήστος Δήμας, ο οποίος θα παρουσιάσει επιλεγμένες ταινίες του.

Το Φεστιβάλ, που θα διεξαχθεί στον πολιτιστικό χώρο του Θαλασσόμυλου στο Αργοστόλι, δίπλα στη θάλασσα, θα κλείσει στις 31 Αυγούστου με μία συναυλία του Αργύρη Μπακιρτζή και των Χειμερινών Κολυμβητών. Μία μέρα νωρίτερα (30/8) θα προβληθεί η ταινία του Σταύρου Τσιώλη Παρακαλώ γυναίκες μην κλαίτε παρουσία του Αργύρη Μπακιρτζή, ενώ το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έκθεση Ειδικών Εφέ (SFX) και μάστερκλας (25-26/8) των αδερφών Αλαχούζου, έκθεση με σχέδια, σκίτσα και κοστούμια του Γιώργου Πάτσα, έκθεση κόμικς του Αντώνη Βαβαγιάννη (Κουραφέλκηθρας), προβολή της ταινίας To εργαστήριο του Δρ. Καλιγκάρι με ζωντανή μουσική από το Νίκο Βελιώτη (24/8) και το ρεσιτάλ κιθάρας «Ο κινηματογραφικός Θεοδωράκης» από τον Κωνσταντίνο Μανωλκίδη (31/8). Ο Λευτέρης Λαμπράκης θα παρουσιάσει τις εκθέσεις αφίσας του ΕΟΤ και Ιστορικών αντικειμένων του κινηματογράφου από το αρχείο του, στις 24/8, ημέρα έναρξης του φεστιβάλ.

Το διαγωνιστικό τμήμα

Το φετινό Διαγωνιστικό Τμήμα Ταινιών Μικρού Μήκους, περιλαμβάνει δύο κατηγορίες: ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, διάρκειας έως 30 λεπτά.

Στην κριτική επιτροπή, εκτός από τον Λεξ, συμμετέχουν οι: Χρήστος Δήμας, σκηνοθέτης, Ρόμπυ Εκσιέλ, κριτικός κινηματογράφου, Μαρία Κεχαγιόγλου, ηθοποιός και Μαρίνος Σκλαβουνάκης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Φεστιβάλ «Κύματα».

Τις παρουσιάσεις των ταινιών του προγράμματος έχει αναλάβει ο κριτικός κινηματογράφου Άκης Καπράνος, εμπνευστής του Midnight Express.

Ακολουθούν οι ταινίες που προκρίθηκαν και θα διεκδικήσουν τα τρία βραβεία της διοργάνωσης :

Κατηγορία Μυθοπλασία

  • The Contact – Mert Erez
  • Delulu – Michalis Alexakis
  • Cats – Danilo Stanimirović
  • Ker – Sajad Soleymani
  • Smother – Anne-Laure Gruet
  • Skeleton Tree – Haris Zalavras
  • Greenhouse – George Georgakopoulos
  • Baozhda – Keran Abukasimu
  • Numb – Despina Kourti
  • The Choice – Marko Crnogorski
  • Taxidermist – Behzad Alavi & Sousan Salamat
  • The Island – Félicien Forest & Bruno Coulon
  • Extracurricular Activity – Dean Wei & Yidan Xu
  • Stay – Nikos Vittis
  • 11.01 – Jimi Drosinos
  • Tsikitigklon, The Fairy and The Man – Marios Mettis.

Κατηγορία Ντοκιμαντέρ

  • A Winter’s Return – Stratis Alvanos
  • Mahjong and Mahashas – Carolyn Saul
  • Mukunan Aprendiz de Pajé – Rodrigo Sena
  • The Village of Ballet Dancers – Fatih Diren
  • Tree Crown – Predrag Todorović
  • Coming Soon. –Liza Themeli
  • Roots – Mikel Aristregui & Alfonso Moral
  • Prikosýmphono – Elena Gazi, Dolan Bailey, Alejandra Diaz, Leonardo Dal Fabbro

