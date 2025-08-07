Κοινωνώ - The Tinos Gathering: Στο επίκεντρο οι εμβληματικοί περιστεριώνες της Τήνου

Το ΚΟΙΝΩΝΩ – The Tinos Gathering, το διεθνές πρόγραμμα φιλοξενίας που δραστηριοποιείται στην Τήνο από το 2016, παρουσιάζει για το 2025 τον νέο θεματικό κύκλο «Σπάνιες Γαίες».

Στο επίκεντρο του φετινού προγράμματος βρίσκονται οι εμβληματικοί περιστεριώνες της Τήνου — μοναδικά δείγματα αγροτικής αρχιτεκτονικής και σύμβολα της τοπικής ταυτότητας και μνήμης. Ο φετινός κύκλος φιλοδοξεί να αναδείξει την πολιτισμική, αισθητική και κοινωνική τους αξία μέσα από ένα σύνθετο καλλιτεχνικό και ερευνητικό πρόγραμμα.

Ψηφιακή Πλατφόρμα “CODE21”

Αφετηρία του προγράμματος αποτελεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα χαρτογράφησης και τεκμηρίωσης των περιστεριώνων του νησιού — μια δυναμική βάση αρχειακού και καλλιτεχνικού περιεχομένου που θα παραμένει ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το πρόγραμμα «CODE21» υλοποιείται με τη χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας Cycladic Identity του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.

Η πλατφόρμα θα φιλοξενεί:

Αρχειακό υλικό

Οπτικοακουστικό περιεχόμενο

Καλλιτεχνικές παρεμβάσεις

Ανοιχτά καλέσματα συμμετοχής

Δεκαπενθήμερο Φεστιβάλ | Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2025

Οι δράσεις κορυφώνονται με ένα δεκαπενθήμερο φεστιβάλ που εκτυλίσσεται γύρω από τους περιστεριώνες, ενεργοποιώντας το τοπίο της Τήνου μέσα από τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία:

23 Αυγούστου | Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού – Χώρα

Ώρα 19:30
Έναρξη Φεστιβάλ / Παρουσίαση Πλατφόρμας & Ανοιχτό Καλλιτεχνικό Κάλεσμα / Συνέντευξη Τύπου
Παρουσίαση της πλατφόρμας tinosdovecotesplatform, του ανοιχτού καλέσματος για την περίοδο 2025–2027, καθώς και δημόσια συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με τη συμμετοχή επιστημονικών συνεργατών και καλλιτεχνών.

Ώρα 21:00
Μουσική Συναυλία | Χώρα, Τήνος
Οι Ναταλία Κωτσάνη, Βαγγέλης Ζωγράφος και Ross Daly παρουσιάζουν την πρωτότυπη μελοποίηση του ποιήματος ο Απόκοπος του Μπεργαδή συνδέοντας την ελληνική μουσική παράδοση με μεσογειακά παραδοσιακά ιδιώματα.

24 Αυγούστου | Φυτώριο "Φίλοι του Πρασίνου", Χώρα

Ώρα 12:00–15:00
Living Labs: Αγρο-εργαστήριο
Με την υποστήριξη της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης, ο καθηγητής Αθανάσιος Γκέρτσης παρουσιάζει το εργαστήριο:
«Πρακτικές Ακριβούς Γεωργίας για την Αγροπεριβαλλοντική Βιωσιμότητα στις Κυκλάδες»

Ώρα 19:30
Ηχητική Performance Ηλεκτρονικής Μουσικής
Οι Rosa Anschütz, Καλλιόπη Μητροπούλου και Ελίζα Βιδάλη (calmdown) συνθέτουν και παρουσιάζουν ένα έργο ηλεκτρονικής ambient και πειραματικής pop μουσικής, σε διάλογο με τον φυσικό χώρο και έναν περιστεριώνα.
Διάρκεια: 2 ώρες

26–28 Αυγούστου | Κήπος του ΚΟΙΝΩΝΩ – Φυτώριο

Vexations: Μουσικά συμβάντα αυτοσαρκασμού
Η Τόνια Μακατσιάνου ερμηνεύει το έργο του Érik Satie, μέσα από επαναλαμβανόμενα σύντομα μουσικά γεγονότα για σόλο πιάνο, διάρκειας 20–30 λεπτών, που παρουσιάζονται καθημερινά το απόγευμα.

27 & 28 Αυγούστου | Κήπος του ΚΟΙΝΩΝΩ – Φυτώριο

Ώρες 12:00–15:00 & 18:00–20:00
Εργαστήριο Υφαντικής & Κεντήματος
Η Ειρήνη Ξανθιώτη (Araneida) εμψυχώνει εργαστήριο κεντήματος πάνω σε μεταξοτυπίες επιλεγμένων περιστεριώνων.
Διάρκεια ανά εργαστήριο: 3 ώρες

28 Αυγούστου | Κήπος του ΚΟΙΝΩΝΩ – Χώρα

Ώρα 19:30–23:00
Συλλογικό Δείπνο | “Τρώτε Χώμα” από την Cantina Analogue
Μια βραδιά από τον κήπο στον κήπο, με γεύσεις και ιστορίες της γης.
Περιορισμένες θέσεις – θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

6 Σεπτεμβρίου | Λιβάδι Κώμης – Τήνος

Ώρα 18:00–19:30
«Πανσέληνος του Καλαμποκιού» | Συμπόσιο με Τοπικά & Οργανικά Κρασιά
Ανοιχτή συζήτηση για οικολογικά ζητήματα, με παράλληλη γευσιγνωσία φυσικών οίνων και τοπικών προϊόντων.
Σε συνεργασία με: Σύλλογο Κώμης & Cantina Analogue

Ώρα 19:30
Μουσική Συναυλία | ZONTAZOA
Το νέο project του Coti K. σε πρώτη παρουσίαση στην Τήνο. Ένα ηχητικό ταξίδι αυτοσχεδιασμού, ρυθμικής επανάληψης και σύγχρονης σύνθεσης, υπό το φως της πανσελήνου.

Ώρα 21:00
Πάρτυ Κλεισίματος Φεστιβάλ
Με DJ sets στο Λιβάδι Κώμης.

Παράλληλες Δράσεις | Καθημερινά στον Κήπο του ΚΟΙΝΩΝΩ

Ώρες 12:00–14:00 & 21:00–23:30
Ο κήπος λειτουργεί ως εκθετήριο, σημείο πληροφόρησης και πωλητήριο του φεστιβάλ. Θα φιλοξενηθούν βιντεοπροβολές και άλλες δράσεις – το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί.

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Χρήστος Αρτέμης

Περισσότερες πληροφορίες & αναλυτικό πρόγραμμα:
www.kinono.gr

