«Τα χρώματα του χρόνου»: Η νέα ταινία του Σεντρίκ Κλαπίς για τις ιστορίες που κρύβουμε μέσα μας

Μια ιστορία για τη μνήμη, τη συγγένεια και την ομορφιά του να ανακαλύπτεις ξανά το παρελθόν, κρύβεται στην ταινία «Τα χρώματα του χρόνου» που έρχεται στους κινηματογράφους στις 21 Αυγούστου.

Η νέα ταινία του Cédric Klapisch είναι μια τρυφερή και συγκινητική αναδρομή στην ταυτότητα, την οικογένεια και την ιστορία που κρύβουμε μέσα μας.

Τέσσερις μακρινοί συγγενείς έρχονται κοντά, χάρη στην απροσδόκητη κληρονομιά ενός εγκαταλελειμμένου σπιτιού στην αγροτική Νορμανδία, και ανακαλύπτουν ότι μοιράζονται μια μυστηριώδη οικογενειακή ιστορία.

Το 1895, η πρόγονός τους, η Αντέλ, τότε 21 ετών, εγκαταλείπει την πόλη της για να αναζητήσει τη μητέρα της στο Παρίσι. Εκεί ανακαλύπτει μια πόλη στα πρόθυρα της νεωτερικότητας, γεμάτη πρωτοποριακή δημιουργικότητα — με την άνοδο της φωτογραφίας και τη γέννηση της ιμπρεσιονιστικής ζωγραφικής.

Καθώς οι απόγονοί της ακολουθούν τα βήματά της, ξετυλίγουν το εκπληκτικό παρελθόν της Αντέλ. Τα δύο χρονοδιαγράμματα του 1895 και του 2024 αλληλοσυνδέονται και συγκρούονται, αντιπαραβάλλοντας τις σύγχρονες αντιλήψεις των ξαδέρφων με τη ζωή στο Παρίσι του 19ου αιώνα, και αλλάζοντας για πάντα το μέλλον όλων.

Συντελεστές

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Cédric Klapisch

ΣΕΝΑΡΙΟ: Cédric Klapisch & Santiago Amigorena

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Suzanne Lindon, Julia Piaton, Vincent Perez, Cécile de France, Vassili Schneider, Zinedine Soualem, Paul Kircher, Vincent Macaigne

Δείτε το τρέιλερ:

21 Αυγούστου στους κινηματογράφους από την Spentzos Film.

https://spentzosfilm.gr/