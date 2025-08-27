Γιώργος Κωνσταντίνου για «οικία Κοκοβίκου»: Ετοιμαζόταν να γκρεμιστεί σαν μια παλιά ανάμνηση

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου μίλησε για την αποκατάσταση του κτηρίου που έγινε σήμα κατατεθέν του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.

Με απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού, το ιστορικό ακίνητο ανακατασκευάζεται και μετατρέπεται σε πολιτιστικό χώρο, όπου θα προβάλλονται ταινίες και άλλες εκδηλώσεις.

Στο ιστορικό αυτό ακίνητο έμεναν ο Αντώνης και η Ελένη Κοκοβίκου, όπου και γνώρισαν τις δυσκολίες που έχει ο έγγαμος βίος.

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου και η Μάρω Κοντού έχουν αναμνήσεις, σε μια ταινία που «σημάδεψε» τις καριέρες τους. Ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε για τη μετατροπή του ακινήτου στην Πλάκα σε πολιτιστικό χώρο και έδειξε συγκινημένος.

«Ξαφνιάστηκα πραγματικά, το έμαθα την ώρα που ερχόμουν από την Κέρκυρα με το αεροπλάνο. Αισθάνομαι όμως πολύ ευγνώμων και περήφανος για την τιμή αυτή για μένα και για τη Μάρω, τη φίλη μου. Αυτό που έβλεπα με λύπη μου ήταν ότι ετοιμαζόταν να γκρεμιστεί σαν μια παλιά ανάμνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Κωνσταντίνου.

«Κάποια στιγμή ο θερμοσίφωνας, αν θυμάστε καθόλου την ταινία, έλεγα ότι δεν ανάβει. Κάποιοι τον πήραν τελικά και είχα πάει και με φώναξαν και με βράβευσαν εκεί και με έβγαλαν φωτογραφία δίπλα σε εκείνον τον θερμοσίφωνα πριν από 50 χρόνια», μοιράστηκε κλείνοντας ο Γιώργος Κωνσταντίνου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Οι μελέτες για την αποκατάσταση του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου του εκπονήθηκαν με πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού. Το έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Αττικής- ΕΣΠΑ 2021-2027 με 1.700.000 ευρώ.