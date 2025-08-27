Γιώργος Κωνσταντίνου για «οικία Κοκοβίκου»: Ετοιμαζόταν να γκρεμιστεί σαν μια παλιά ανάμνηση

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου και η Μάρω Κοντού έχουν αναμνήσεις από το ιστορικό ακίνητο - τη λεγόμενη «οικία Κοκοβίκου», σε μια ταινία που «σημάδεψε» τις καριέρες τους

Newsbomb

Γιώργος Κωνσταντίνου για «οικία Κοκοβίκου»: Ετοιμαζόταν να γκρεμιστεί σαν μια παλιά ανάμνηση

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου μίλησε για την αποκατάσταση του κτηρίου που έγινε σήμα κατατεθέν του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.

Με απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού, το ιστορικό ακίνητο ανακατασκευάζεται και μετατρέπεται σε πολιτιστικό χώρο, όπου θα προβάλλονται ταινίες και άλλες εκδηλώσεις.

Στο ιστορικό αυτό ακίνητο έμεναν ο Αντώνης και η Ελένη Κοκοβίκου, όπου και γνώρισαν τις δυσκολίες που έχει ο έγγαμος βίος.

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου και η Μάρω Κοντού έχουν αναμνήσεις, σε μια ταινία που «σημάδεψε» τις καριέρες τους. Ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε για τη μετατροπή του ακινήτου στην Πλάκα σε πολιτιστικό χώρο και έδειξε συγκινημένος.

«Ξαφνιάστηκα πραγματικά, το έμαθα την ώρα που ερχόμουν από την Κέρκυρα με το αεροπλάνο. Αισθάνομαι όμως πολύ ευγνώμων και περήφανος για την τιμή αυτή για μένα και για τη Μάρω, τη φίλη μου. Αυτό που έβλεπα με λύπη μου ήταν ότι ετοιμαζόταν να γκρεμιστεί σαν μια παλιά ανάμνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Κωνσταντίνου.

«Κάποια στιγμή ο θερμοσίφωνας, αν θυμάστε καθόλου την ταινία, έλεγα ότι δεν ανάβει. Κάποιοι τον πήραν τελικά και είχα πάει και με φώναξαν και με βράβευσαν εκεί και με έβγαλαν φωτογραφία δίπλα σε εκείνον τον θερμοσίφωνα πριν από 50 χρόνια», μοιράστηκε κλείνοντας ο Γιώργος Κωνσταντίνου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Οι μελέτες για την αποκατάσταση του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου του εκπονήθηκαν με πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού. Το έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Αττικής- ΕΣΠΑ 2021-2027 με 1.700.000 ευρώ.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:31ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κωνσταντάρα - Η επιθυμία της οικογένειας

11:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: Γιατί καταργούνται τα τρόλεϊ - Τι θα συμβεί με τους οδηγούς

11:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας: «Στην Ελλάδα συζητάμε για αυξήσεις, ενώ στην Ευρώπη για περικοπές» - «Κάτι κάνουμε σωστά»

11:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε την πρεμιέρα του Eurobasket 2025 και playoffs Champions League

11:13LIFESTYLE

FY και Αλεξία Κεφαλά: «Θέλαμε ο γάμος μας να αποπνέει ρομαντισμό»

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Σουβλάκι από... χρυσάφι: Ξεπέρασε το φράγμα των 7 ευρώ το τυλιχτό στην Κρήτη

11:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ διασώζουν παιδί από μπαλκόνι πολυκατοικίας στα Καμίνια - Βίντεο ντοκουμέντο

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Διάλυση της Βουλής επιθυμεί η πλειοψηφία των Γάλλων - Δημοσκόπηση

10:51ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Ανατρεπτική… πρεμιέρα στο US Open κόντρα σε Μουλέ

10:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παπασταύρου: Δεν μπαίνει πλαφόν στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος - 10 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται ο διεθνής διαγωνισμός για τη Chevron

10:43LIFESTYLE

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η άγνωστη ιστορία που αποκάλυψε ο γιος του, Λάμπρος

10:42ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Αναχαίτισε ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος στη Βαλτική - Απογείωση δύο Eurofighter

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Περιφέρεια Αττικής: Το Θωρηκτό Αβέρωφ αποκτά Ψηφιακό Μουσείο παγκόσμιας εμβέλειας»

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας κάνει πρόταση γάμου και εξερράγη το ηφαίστειο μόλις η αγαπημένη του είπε «Ναι» - Απίστευτο βίντεο

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος μαζί με τον γιο του σε νυχτερινή έξοδο στο νησί των ανέμων - Δείτε βίντεο

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Ξανά στην κυκλοφορία η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας - Τι αλλάζει για πεζούς και οχήματα

10:13ΚΟΣΜΟΣ

Παράξενο φαινόμενο: Πράσινα ερωτικά παιχνίδια εκσφενδονίζονται σε γήπεδα στις ΗΠΑ - Δείτε βίντεο

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Παράνομη η στάση εργασίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας – Κανονικά οι πτήσεις στις 28 Αυγούστου

10:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιώργος Κωνσταντίνου για «οικία Κοκοβίκου»: Ετοιμαζόταν να γκρεμιστεί σαν μια παλιά ανάμνηση

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο στο TikTok δείχνει πώς είναι να ζεις με ΔΕΠΥ: «Δεν μπορείς απλώς να συγκεντρωθείς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:57ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικές εξελίξεις στη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Πολιορκείται το μοναστήρι

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Τι προβλέπουν για τις επόμενες μέρες, πότε έρχεται αλλαγή με βροχές

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρικάρντο Ντα Κόστα: «Όλα έγιναν λάθος στο Νοσοκομείο Σαντορίνης» - Τι καταγγέλλει η σύζυγος του 42χρονου ποδοσφαιριστή για τον θάνατό του

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Σουβλάκι από... χρυσάφι: Ξεπέρασε το φράγμα των 7 ευρώ το τυλιχτό στην Κρήτη

11:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ διασώζουν παιδί από μπαλκόνι πολυκατοικίας στα Καμίνια - Βίντεο ντοκουμέντο

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει ο αφρικανικός αντικυκλώνας τον Σεπτέμβριο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκάλα τραγουδίστρια ερμηνεύει το «Όλα σε θυμίζουν» σε άπταιστα ελληνικά και συγκινεί

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυσαν το ChatGPT για την αυτοκτονία του γιου τους - Η πρώτη αγωγή

08:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Τα σενάρια για τους δικαιούχους - Τι μελετάται ως μέτρο στη ΔΕΘ

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας κάνει πρόταση γάμου και εξερράγη το ηφαίστειο μόλις η αγαπημένη του είπε «Ναι» - Απίστευτο βίντεο

03:41ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει η σύζυγος του Μπρους Γουίλις: «Η άνοια τον σβήνει σιγά-σιγά»

06:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Τζάμπολ με Σερβία και Γερμανία – Πότε παίζει η Εθνική και το τηλεοπτικό πρόγραμμα

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Ξανά στην κυκλοφορία η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας - Τι αλλάζει για πεζούς και οχήματα

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου αναγνώρισε την γενοκτονία Ελλήνων και Αρμενίων

07:49LIFESTYLE

Ευγενία Σαμαρά: «Δεν έχω ξαναμπεί σε πιο κρύο νερό στη ζωή μου»

09:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Mεταναστευτικό νομοσχέδιο: Αλλάζει πλήρως το πλαίσιο - Απαγόρευση εισόδου και ποινικοποίηση παράνομης παραμονής - Πότε θα εφαρμόζεται κράτηση

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόταση της Μόσχας για να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία - Απειλεί με κυρώσεις τη Ρωσία ο Τραμπ

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος μαζί με τον γιο του σε νυχτερινή έξοδο στο νησί των ανέμων - Δείτε βίντεο

11:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε την πρεμιέρα του Eurobasket 2025 και playoffs Champions League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ