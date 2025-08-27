«Όμορφη Πόλη – 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης» - Η μουσικοθεατρική ωδή στο Ηρώδειο

Η συγκλονιστική μουσικοθεατρική παράσταση «Όμορφη Πόλη», που καθήλωσε κοινό και κριτικούς, συγκινώντας περισσότερους από 130.000 θεατές με απανωτά sold out όπου εμφανίστηκε, επιστρέφει για μία και μοναδική – αποχαιρετιστήρια – βραδιά, την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, στο επιβλητικό Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, στους πρόποδες της Ακρόπολης.

Σκηνοθετημένη από τον Γιώργο Βάλαρη με την ευαισθησία και τη θεατρική ποιότητα που αρμόζει στο εμβληματικό έργο του Μίκη Θεοδωράκη, η παράσταση αποτελεί έναν βαθύ και συγκινητικό φόρο τιμής στον αείμνηστο συνθέτη, στο πλαίσιο του «Αφιερωματικού Έτους Μίκη Θεοδωράκη», όπως έχει ανακηρυχθεί επίσημα από το Υπουργείο Πολιτισμού, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του.

Η «Όμορφη Πόλη» συνδυάζει τη λαϊκή τραγωδία, τον ποιητικό λόγο και τη μελωδία, δίνοντας νέα πνοή στο διαχρονικό έργο του Μίκη, μέσα από μία νέα καλλιτεχνική σύνθεση ειδικά διαμορφωμένη για τη σκηνή του Ηρωδείου. Πρόκειται για μια μαγική βραδιά, γεμάτη συναισθηματική ένταση και καλλιτεχνική πληρότητα, όπου ο λόγος, η μουσική και η σκηνική έκφραση ενώνονται σε έναν ύμνο για την τέχνη, την ιστορία και τον άνθρωπο.

Μια «νέα» Όμορφη Πόλη με εμβληματικούς πρωταγωνιστές:

Η παράσταση φέρνει στη σκηνή κορυφαίους ερμηνευτές και ηθοποιούς. Η «ιέρεια» του Μίκη Θεοδωράκη Μαρία Φαραντούρη, έχοντας ερμηνεύσει τα μεγαλύτερα έργα του, συμπράττει με τον σπουδαίο Μανώλη Μητσιά, συνοδοιπόρο και εκλεκτό ερμηνευτή του μεγάλου δημιουργού. Μαζί τους, η Μάρθα Φριντζήλα, με την ιδιαίτερη θεατρική και μουσική της παρουσία και ο Γιάννης Διονυσίου, από τις πιο αυθεντικές φωνές της νέας γενιάς του λαϊκού τραγουδιού. Η δραματουργική δομή εμπλουτίζεται από δύο σπουδαίους ηθοποιούς, τη μεγάλη τραγωδό Λυδία Κονιόρδου και τον βραβευμένο ηθοποιό Μιχάλη Σαράντη που σφραγίζουν υποκριτικά την καλλιτεχνική σύνθεση της επετειακής «Όμορφης πόλης

Την παράσταση συμπληρώνουν οι χορευτές Φαίδρα Νταϊόγλου και Κωστής Τσιαμάγκας, οι οποίοι με τη σωματική τους έκφραση μεταφέρουν τη δραματικότητα και το λυρισμό των τραγουδιών στη σκηνή.

Τη μουσική διεύθυνση αναλαμβάνει ο καταξιωμένος μαέστρος Αχιλλέας Γουάστορ, επικεφαλής μιας ζωντανής 7μελούς ορχήστρας, που μεταφέρει επί σκηνής τη μελωδική ιδιοφυΐα του Θεοδωράκη.

Μία Τελευταία Υπόκλιση στο Έργο του Μίκη:

Η παράσταση «Όμορφη Πόλη – 100 Χρόνια Μίκης Θεοδωράκης» είναι ένας επαναπροσδιορισμός της συλλογικής μας μνήμης μέσα από τη μουσική και την ποίηση του μεγάλου μας μουσουργού.

Η βραδιά στο Ηρώδειο αποτελεί την τελευταία παρουσίαση της παράστασης, κλείνοντας με τον πιο ιδανικό τρόπο αυτόν τον εορταστικό κύκλο τιμής.