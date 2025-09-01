Ωδείο Ηρώδου Αττικού: Ballet Stars Gala με τους σημαντικότερους χορευτές της διεθνούς σκηνής

Από το «Ρωμαίο και την Ιουλιέτα» μέχρι την «Κάρμεν» και τη «Λίμνη των Κύκνων» θα απολαύσουμε στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στις 7 Σεπτεμβρίου.

Mια από τις σημαντικότερες παραστάσεις κλασικού μπαλέτου που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην Ελλάδα! 10 Principal dancers απο το Royal Ballet, Paris Opera, Teatro all Scala έρχονται στο Ηρώδειο!

Το φετινό Ballet Stars Gala που θα παρουσιαστεί στο εμβληματικό Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, αποτελεί ένα πολυδιάστατο καλλιτεχνικό γεγονός που φέρνει κοντά μερικούς από τους σημαντικότερους χορευτές της διεθνούς σκηνής, σε ένα πρόγραμμα που τιμά τη μεγάλη παράδοση και ιστορία του κλασικού μπαλέτου ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη δεξιοτεχνία, την άρτια τεχνική, θεατρικότητα, τον δυναμισμό και την εξέλιξη του. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα-σταθμούς διαφορετικών εποχών και ρευμάτων με αφετηρία τον ρομαντισμό, την χρυσή εποχή του Ρώσικου μπαλέτου και το νεοκλασικό στυλ.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το Balcony Scene από το διάσημο μπαλέτο του Romeo and Juliet (1965) του Sir Kenneth MacMillan με μουσική του Prokofiev που για πρώτη φορά χόρεψαν o Ρούντολφ Νουρέγιεφ με τη Μαργκότ Φοντέιν και έχει χαρακτηριστεί μία ιστορική στιγμή στην ιστορία του κλασικού μπαλέτου. Ακολουθεί η Carmen του Roland Petit (1949), ένα από τα πρώτα μπαλέτα που εισήγαγαν τη δραματική θεατρικότητα και τον έντονο αισθησιασμό στη χορογραφία με πρωτοποριακή μουσική επεξεργασία πάνω στο έργο του Bizet και το Spring Waters (1953) του Asaf Messerer, σύντομο αλλά εξαιρετικά απαιτητικό ντουέτο, που καθιερώθηκε ως δείγμα τεχνικής δεξιοτεχνίας της σοβιετικής σχολής, με χαρακτηριστικά lifts, γρήγορο και εκρηκτικό ρυθμό αναμένοντας τον ερχομό της άνοιξης.

Το Gala περιλαμβάνει, επίσης, σημαντικά έργα του κλασικού ρεπερτορίου όπως η Ζιζέλ – υπόδειγμα ρομαντικού μπαλέτου του 19ου αιώνα – και ο Δον Κιχώτης σε χορογραφία του Marius Petipa. Ακόμα, η Λίμνη των Κύκνων παρουσιάζεται με το μαγευτικό του Pas de deux του Λευκού Κύκνου όπου η λυρικότητα της μουσικής του Tchaikovsky συναντά τη συμμετρία και την κλασική αυστηρότητα της χορογραφίας Petipa/Ivanov. Ενώ, το Grand Pas Classique του Victor Gsovsky προσφέρει καθαρότητα και εκλεπτυσμένη τεχνική, παραμένοντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά gala pieces του 20ού αιώνα και θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Ποιοι είναι οι σπουδαίοι ερμηνευτές που έρχονται στη χώρα μας και οι σημαντικοί καλλιτέχνες που συμμετέχουν στη μοναδική βραδιά

Ανάμεσα στους ερμηνευτές, ξεχωρίζει η Elizaveta Kokoreva, η νεότερη Α᾽ Χορεύτρια στην ιστορία των Μπολσόι, ο Vadim Muntagirov & Fumi Kaneko Α᾽ Χορευτές του Royal Ballet καθώς και ο Timofej Adrijashenko & Nikoletta Manni Α᾽ Χορευτές Teatro alla Scala αγαπημένοι του ελληνικού κοινού, η Sae Eun Park, η πρώτη Ασιάτισσα που της απονεμήθηκε ο τίτλος Etoile της Όπερας του Παρισίου και από τις νεότερες που ανέβηκαν ποτέ σε αυτόν τον τίτλο.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στο γεγονός ότι οι Elisaveta Kokoreva, Daniil Potaptsev (Bolshoi), Rocio Aleman (Stuttgart Ballet), Reece Clarke (Royal Ballet) & Sae Eun Park εμφανίζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, προσφέροντας στο ελληνικό κοινό τη σπάνια ευκαιρία να απολαύσει μερικά από τα μεγαλύτερα ταλέντα της διεθνούς σκηνής. Ένας εκρηκτικός συνδυασμός χορευτών!

Τη μουσική συνοδεία αναλαμβάνει η εξαιρετική Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Κωνσταντίνου Τερζάκη, προσδίδοντας στην εμπειρία βάθος, ζωντάνια και συγκίνηση — όλα μέσα στο μαγευτικό σκηνικό του Ηρωδείου. O Κωνσταντίνος Τερζάκης με ιδιαίτερη έμφαση στη λεπτομέρεια, την εκφραστικότητα και τον σεβασμό προς τον συνθέτη έχει διακριθεί για την καλλιτεχνική του ευαισθησία και τη δυναμική του παρουσία στο πόντιουμ. Το έργο του χαρακτηρίζεται από συνέπεια, πάθος και αφοσίωση στην ανάδειξη της μουσικής ως ζωντανής μορφής τέχνης

Ο Κωνσταντίνος Τερζάκης είναι Έλληνας μαέστρος και μουσικός διευθυντής με αξιόλογη παρουσία στον χώρο της κλασικής μουσικής. Σπούδασε διεύθυνση ορχήστρας και ανώτερα θεωρητικά σε κορυφαία μουσικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει συνεργαστεί με σημαντικές ορχήστρες, λυρικά θέατρα και πολιτιστικούς οργανισμούς, διευθύνοντας ένα ευρύ ρεπερτόριο που εκτείνεται από το συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο έως σύγχρονες μουσικές δημιουργίες.

Σημείωμα της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας του BALLET STARS GALA

Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω σε αυτή την ξεχωριστή βραδιά χορού—το Ballet Stars Gala, κάτω από τον έναστρο αθηναϊκό ουρανό σε μια πόλη που η ψυχή & η ιστορία της είναι βαθιά χαραγμένη στο πνεύμα των παραστατικών τεχνών.

Αυτό το γκαλά είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια συνάντηση αστέρων—είναι η υλοποίηση ενός ονείρου. Μια αμιγώς ελληνική παραγωγή που σχεδιάστηκε, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από την LYKOFOS Production Company και αποτελεί απόδειξη της αφοσίωσης μιας ομάδας με βαθιά αγάπη για την τέχνη. Είναι μια στιγμή περηφάνιας για τον ελληνικό πολιτισμό και ένα φωτεινό παράδειγμα του τι μπορεί να επιτευχθεί όταν το πάθος, η εμπιστοσύνη και η έμπνευση συναντά την ποιότητα.

Απόψε γιορτάζουμε την διαχρονική ομορφιά του κλασικού μπαλέτου μέσα από ένα προσεκτικά επιλεγμένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει μερικά από τα πιο εμβληματικά pas de deux του κλασικού και νεοκλασικού ρεπερτορίου. Κάθε έργο μάς μεταδίδει τις αέναες έννοιες του έρωτα, της απώλειας, της υπέρβασης—και μας υπενθυμίζει γιατί το μπαλέτο παραμένει μία από τις πιο εκφραστικές και διαχρονικές μορφές τέχνης.

Είναι τιμή μας που φιλοξενούμε μια εξαιρετική ομάδα από τους διασημότερους χορευτές της εποχής μας : V. Muntagirov, F. Kaneko, S.E Park, P. Marque, E. Kokoreva, D. Potaptsev, R. Aleman, R. Clarke, N. Manni και T. Andrijashenko—αστέρια των σημαντικότερων σκηνών του κόσμου θα βρίσκονται για μία μόνο νύχτα στην Αθήνα. Η παρουσία τους δεν είναι απλώς προνόμιο· είναι υπόσχεση: ότι αυτό που θα δείτε απόψε είναι το μπαλέτο στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο παγκοσμίως.

Η βραδιά απογειώνεται ακόμη περισσότερο χάρη στη μαγεία της ζωντανής μουσικής από τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, υπό τη μουσική διεύθυνση του μοναδικού μαέστρου Κωνσταντίνου Τερζάκη, η οποία δίνει ζωή στις νότες και ενώνει τον ήχο με την κίνηση σε μια αρμονία που κόβει την ανάσα.

Το πρόγραμμα της βραδιάς είναι απλά εντυπωσιακό—κάθε κομμάτι ένα διαμάντι, κάθε Pas de deux μια χορογραφία απόλυτης αρμονίας, συγκίνησης και δεξιοτεχνίας. Από τη ρομαντική ποίηση της Giselle μέχρι την εκρηκτική ενέργεια του Don Quixote και από την δραματική ένταση της Carmen του Roland Petit έως την επιτομή της χρυσής εποχής του ρωσικού μπαλέτου της Λίμνης των Κύκνων. Το Ballet Stars Gala δεν είναι απλώς μια παράσταση—είναι μια σπάνια συνεύρεση μια αξέχαστη γιορτή της τέχνης του χορού με τη συνοδεία της Φιλαρμόνια Ορχήστρας Αθηνών.

Καθώς σηκώνεται η αυλαία, ελπίζω να μεταφερθείτε—όπως κι εμείς οι καλλιτέχνες—σε εκείνον τον αέρινο, ονειρικό κόσμο του μπαλέτου όπου οι μοναδικές ερμηνείες των χορευτών θα σας μείνουν μια αξέχαστη εμπειρία.

Χριστίνα Ρόκα

BALLET STARS GALA

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας για το μοναδικό αυτό καλλιτεχνικό γεγονός στο https://www.ticketservices.gr/event/ballet-stars-gala.