Μίκης Θεοδωράκης: Κλίμα συγκίνησης στο ετήσιο μνημόσυνο για τον συνθέτη στα Χανιά

Συγκινητική ήταν η ατμόσφαιρα σήμερα Τρίτη στο Κοιμητήριο του Γαλατά Χανίων καθώς πραγματοποιήθηκε το ετήσιο μνημόσυνο του Μίκη Θεοδωράκη ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή και δυσαναπλήρωτο κενό, σε ηλικία 96 ετών στις 2 Σεπτεμβρίου 2021.

Τον Δήμο Χανίων εκπροσώπησε ο Δήμαρχος, Παναγιώτης Σημανδηράκης, ενώ παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Μανώλης Καραγιαννάκης, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Νίκος Καλογερής, ο Βουλευτής Χανίων, Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, ο Δήμαρχος Πλατανιά, Γ. Μαλανδράκης, μέλη της οικογένειας του μουσικοσυνθέτη, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, τοπικών φορέων και πλήθος κόσμου.

Της επιμνημόσυνης δέησης ακολούθησε συμβολική κατάθεση λουλουδιών, ενώ η Φιλαρμονική του Δήμου Χανίων απέδωσε τραγούδια στη μνήμη του μεγάλου μουσικοσυνθέτη. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στο πατρικό σπίτι των Θεοδωράκηδων στον Γαλατά.

Το δεύτερο μέρος των εκδηλώσεων μνήμης θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη το απόγευμα, με την κεντρική εκδήλωση και το πολιτικό μνημόσυνο. Ειδικότερα, στις 19.00, θα πραγματοποιηθεί στο Μεγάλο Αρσενάλι ξενάγηση στην έκθεση φωτογραφίας: «Μίκης Θεοδωράκης 1925-2025. Με την απόσταση του χρόνου». Τέλος, θα ακολουθήσει στις 19.30 στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» η κεντρική ομιλία, από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, Αρχιμουσικό, Μύρωνα Μιχαηλίδη.