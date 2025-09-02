48ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας: Δυναμικό restart με νέα διεύθυνση και 223 ταινίες

Πανέτοιμη να υποδεχθεί τους δημιουργούς, το κοινό και σύσσωμη την κινηματογραφική κοινότητα στη Δράμα, η 48η διοργάνωση του DISFF σηματοδοτεί την επανεκκίνηση του Φεστιβάλ Δράμας με νέα πρόσωπα, νέο χαρακτήρα και νέα διάθεση, αλλά με την ίδια προσήλωση στην ταινία μικρούς μήκους και σε όσες και όσους την αγαπούν και την υπηρετούν.

Το 48ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, θα διεξαχθεί στις 8-14 Σεπτεμβρίου 2025 στην Δράμα με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει 223 ταινίες από 49 χώρες. Από αυτές, 146 μικρού μήκους ταινίες διαγωνίζονται στα 7 διαγωνιστικά τμήματα του DISFF: ΕΘΝΙΚΟ, ΕΘΝΙΚΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ, ANIMATION, SHORT & GREEN και KIDDO.

Το Φεστιβάλ Δράμας, που κάνει δυναμικό restart με νέο καλλιτεχνικό διευθυντή τον Γιώργο Αγγελόπουλο, θα προβάλλει σε εθνική και παγκόσμια πρεμιέρα μία πλούσια επιλογή από τη φετινή ελληνική σοδειά μικρού μήκους ταινιών που αναμένεται να συζητηθούν για το επίπεδό και την πολυμορφία τους.

Kαι φέτος, οι δύο (2) ταινίες που θα αποσπάσουν τις κορυφαίες διακρίσεις στο Εθνικό αλλά και το Διεθνές Διαγωνιστικό του τμήμα, θα εξασφαλίσουν αυτόματα το πολυπόθητο “εισιτήριο” για τη συμμετοχή στη διαδικασία των Όσκαρ®.

Ξεχωριστά αφιερώματα σε σημαντικούς δημιουργούς, επιμορφωτικές δράσεις του Short Film Hub, ευκαιρίες δικτύωσης, pitching, ταινίες σπουδαστικές, animation, οικολογικού ενδιαφέροντος και ταινίες για παιδιά κι εφήβους υπόσχονται ένα αξέχαστο επταήμερο και μία ξέφρενη κινηματογραφική νεανική γιορτή.

Tο πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αφιέρωμα στις μικρού μήκους δημιουργίες του Άγγελου Φραντζή και της Χέλενα Βίτμαν, ενώ το ανανεωμένο Short Film Hub φιλοδοξεί να συνδέσει τους νέους επαγγελματίες του κινηματογράφου με την διεθνή και την εγχώρια κινηματογραφική κοινότητα.

Η φετινή διοργάνωση, θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε φυσικούς χώρους στην πόλη της Δράμας και online.

Μέσα από την online πλατφόρμα οι ταινίες θα είναι προσβάσιμες, με ελεύθερη είσοδο, σε όλη την Ελλάδα.

Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και Δήμαρχος Δράμας Γιώργος Παπαδόπουλος και ο Αντιπρόεδρος Πέτρος Παρασκευαΐδης υπόσχονται μία φιλόξενη εβδομάδα στη Δράμα, την πόλη που μπήκε στον παγκόσμιο χάρτη της μικρού μήκους ταινίας.

Το 48ο DISFF θα διεξαχθεί στον κινηματογράφο Ολύμπια, στον θερινό κινηματογράφο Αλέξανδρος, στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας, στον κήπο του πολιτιστικού χώρου ΚΥΚΛΩΨ, στον πολυχώρο πολιτισμού «Ελευθερία» και στο Γυμνάσιο Αρρένων Δράμας.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας διοργανώνεται από τον Δήμο Δράμας με την αμέριστη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Βουλής των Ελλήνων και φυσικά του Δήμου Δράμας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τη ΔΕΗ, τη νούμερο ένα εταιρεία καθαρής ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη και Χρυσό Χορηγό του Φεστιβάλ. Ευχαριστούμε επίσης και τους ΕΚΚΟΜΕΔ, RAYCAP, ΚΥΚΛΩΨ, CODESEED και Estates Costa Lazaridi, των οποίων η συμβολή είναι καθοριστική για την πραγματοποίηση της διοργάνωσης.

ΕΔΩ θα βρείτε το ημερήσιο πρόγραμμα προβολών του φεστιβάλ.

Η πλατφόρμα δωρεάν προβολών του Φεστιβάλ

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το 48ο DISFF οnline, μπορούν από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, μέσω της πλατφόρμας του Φεστιβάλ (θα οδηγούνται εκεί και μέσω της ιστοσελίδας από τον σύνδεσμο ONLINE FESTIVAL).

Οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες από τις 8 Σεπτεμβρίου (9 μ.μ.).

Η είσοδος είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλο το online περιεχόμενο του Φεστιβάλ που θα περιλαμβάνει τα 7 διαγωνιστικά τμήματα, ταινίες παράλληλων προγραμμάτων και ταινίες αναφοράς των δράσεων του Short Film Hub.

Oι ταινίες θα παραμείνουν διαθέσιμες στην πλατφόρμα καθόλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ και το κοινό θα μπορεί να ψηφίζει τις αγαπημένες του ταινίες για το Βραβείο Κοινού.

Ελληνικό Διαγωνιστικό

Στο Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα, με head programmer τον Γιώργο Αγγελόπουλο συμμετέχουν 35 ταινίες.

Στις ταινίες πρωταγωνιστoύν δεκάδες γνωστοί ηθοποιοί. Eνδεικτικά αναφέρουμε τους: Μαρία Σκουλά, Κώστα Κορωναίο, Αντώνη Τσιοτσιόπουλο, Ιερώνυμο Καλετσάνο, Γιώργο Αγγέλκο, Aνδρέα Κωνσταντίνου, Σοφία Κόκκαλη, Χάρη Φραγκούλη, Έλενα Τοπαλίδου, Δημήτρη Ξανθόπουλο, Σίμο Κακάλα, Χάρη Τζωρτζάκη, Κωνσταντίνο Αβαρικιώτη, Μάκη Παπαδημητρίου, Βασίλη Κουκαλάνι, Λένα Κιτσοπούλου, Εβελίνα Παπούλια, Θανάση Τοκάκη, Γιούλα Mπούνταλη, Άρη Μπαλή, Πηνελόπη Τσιλίκα, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη, Φλομαρία Παπαδάκη, Παύλο Ιορδανόπουλο, Ευθαλία Παπακώστα, Σταύρο Τσουμάνη, Βασίλη Κουτσογιάννη, Ζωή Σιγαλού, Καραφίλ Σένα και πολλά ακόμα νέα ταλαντούχα πρόσωπα. Σε ρόλο αφηγήτριας θα απολαύσουμε μάλιστα την αγαπημένη Χάνα Σιγκούλα.

Τα κοινωνικά θέματα και οι σχέσεις κυριαρχούν και φέτος. Απώλεια, σχέση μητέρας και κόρης, εγκυμοσύνη, πρώτη περίοδος, αποξένωση. Τα ζώα και τα παιδιά πρωταγωνιστούν σε αρκετές ταινίες, με την παιδική ματιά και φαντασία να έρχεται σε πρώτο πλάνο καταλαμβάνοντας ένα σημαντικό κομμάτι της φετινής θεματικής των ταινιών.

Τα καυτά ζητήματα που ταλανίζουν τη σύγχρονη Ελλάδα συνεχίζουν να εμπνέουν για άλλη μια φορά τους μικρομηκάδες: ακροδεξιά, χρεοκοπία, διαφθορά, ομοφοβία, μετανάστευση, αναζήτηση ταυτότητας, ναρκωτικά, πορνεία, αλλά και αναφορές στο πρόσφατο πολιτικό παρελθόν. Τα χνάρια του στο σινεμά συνεχίζει να αφήνει ο εγκλεισμός του lockdown, ενώ θα δούμε και ταινίες εμπνευσμένες από τον κόσμο της νύχτας, ακόμα και από τα σινεμά που κλείνουν στο βωμό του κέρδους. Το εμπόριο του θανάτου στα κοιμητήρια, αλλά και η άνευ όρων παράδοση στην τουριστική βιομηχανία αποτέλεσαν την πρώτη ύλη για κάποιους άλλους δημιουργούς.

Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται ωστόσο και με μία νέα διακριτή τάση: ταινίες με ήρωες μυθικά πλάσματα, όπως τα βαμπίρ, οι γοργόνες και τα ζόμπι, αλλά με lgbtq+ πρόσημο. Την ίδια στιγμή, συναντάμε και υβριδικές ταινίες αλλά και mockumentaries (ταινίες μυθοπλασίας στημένες σαν ντοκιμαντέρ) που ξεγελούν και το πιο έμπειρο μάτι.

Στο 48ο DISFF διαγωνίζονται πολλοί νέοι σκηνοθέτες, ταυτόχρονα όμως επιστρέφουν και αρκετοί παλιοί γνώριμοι του φεστιβάλ που έχουν διακριθεί στο παρελθόν.

Εξι επιπλέον διαγωνιστικά προγράμματα

Στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ θα βρείτε όλες τις ταινίες που συμμετέχουν στα διαγωνιστικά τμήματα του Φεστιβάλ.

Ακολουθούν τα links για κάθε ένα από αυτά:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ

ΔΙΕΘΝΕΣ ANIMATION

SHORT AND GREEN

KIDDO

Οι κριτικές επιτροπές του 48ου DISFF

*ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

Mαρία Καλλιμάνη, ηθοποιός

Έλσα Λεκάκου, ηθοποιός

Δημοσθένης Παπαμάρκος, συγγραφέας, σεναριογράφος

Ανδρέας Σινάνος, διευθυντής φωτογραφίας

Άγγελος Φραντζής, σκηνοθέτης

*ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

Helena Wittmann, σκηνοθέτης, διευθύντρια φωτογραφίας

Κατερίνα Γρέγου, καλλιτεχνική διευθύντρια Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ)

Παναγιώτης Ευαγγελίδης, σκηνοθέτης, σεναριογράφος

*ΕΘΝΙΚΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

Σοφία Δημοπούλου, casting director (Ready2Cast)

Mαρία Λυσικάτου, διευθύντρια κινηματογράφου Τριανόν, διανομέας

Δημήτρης Μουτσιάκας, σκηνοθέτης

*ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

Simone Bardoni, καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Concorto

Loes van Keulen, επιμελήτρια προγράμματος στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ

Μαρία Δρανδάκη, παραγωγός (Homemade Films)

*ΔΙΕΘΝΕΣ SHORT & GREEN ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ:

Neil Young, κριτικός κινηματογράφου, επιμελητής προγράμματος φεστιβάλ

Δημήτρης Καπουράνης, ηθοποιός

Σμαρώ Παπαευαγγέλου, μοντέζ, σκηνοθέτις

*ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ:

Anna Feistel, Συντονίστρια προγράμματος και επιμελήτρια του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους του Αμβούργου

Nihan Sivridag, επιμελήτρια προγράμματος του Φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου

Κωνσταντίνος Βασίλαρος, παραγωγός (StudioBauhaus)

*Στο ΔΙΕΘΝΕΣ KIDDO ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ την κριτική επιτροπή απαρτίζουν οι παρακάτω μαθητές από τη Δράμα:

Αναστασία Αντωνιάδου, Χρήστος Κώτσης, Αναστασία Μπουντούρη, Ευαγγελία Μυτιληναίου, Ουρανία Χατζικούρτη

SHORT FILM HUB

Ο μηχανισμός επιμόρφωσης και δικτύωσης του Φεστιβάλ, που στελεχώθηκε φέτος με την Αντιγόνη Παπαντώνη, φιλοδοξεί να συνδέσει τους νέους επαγγελματίες του κινηματογράφου με τη διεθνή και την εγχώρια κινηματογραφική βιομηχανία.

Οι δράσεις του Short Film Hub, το οποίο υποστηρίζεται από το CREATIVE EUROPE MEDIA, απλώνονται σε όλη την διάρκεια του Φεστιβάλ.

Καθημερινά θα πραγματοποιούνται συζητήσεις με εκλεκτούς προσκεκλημένους, ενώ κάθε πρωί, στον κινηματογράφο «Αλέξανδρο», το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τους σκηνοθέτες που διαγωνίζονται.

Παράλληλα θα διοργανώνονται one-to-one meetings μεταξύ αναγνωρισμένων έμπειρων επαγγελματιών του κινηματογράφου και συντελεστών που θα παρουσιάζουν τις ταινίες τους στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει 3 εξειδικευμένα εργαστήρια, 5 πάνελ συζητήσεων, 2 Λογοτεχνικά Αίθρια που συνεχίζουν την ιδιαίτερη αυτή παράδοση του Φεστιβάλ Δράμας, καθώς και πολυάριθμες ευκαιρίες δικτύωσης και επαφής με καταξιωμένους επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

«Φέτος», εξηγεί η Αντιγόνη Παπαντώνη, «το πρόγραμμα επεκτείνεται, θέτοντας στο επίκεντρο την κοινότητα, τη διατομεακή συνεργασία και την καλλιέργεια ενός βιώσιμου, υποστηρικτικού οικοσυστήματος. Με άξονα την ένταξη όλων των ειδικοτήτων που συνδιαμορφώνουν μια ταινία μικρού μήκους -από το σενάριο, το casting και τη σκηνοθεσία μέχρι την παραγωγή και τη διανομή- το Short Film Hub εστιάζει στην ανταλλαγή γνώσης, την ενδυνάμωση των νέων δημιουργών και τη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στην καλλιτεχνική πρόθεση και την επαγγελματική υλοποίηση».

Οι θεματικές εξετάζουν καίρια ζητήματα όπως τη διανομή μετά τα φεστιβάλ, τη δυναμική του casting, τις δημιουργικές δυνατότητες μέσα σε συνθήκες χαμηλού προϋπολογισμού, και τη σχέση κινηματογράφου και λογοτεχνίας.

«Στο πλαίσιο της διανομής, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή όχι μόνο στις διεθνείς προοπτικές αλλά και στη χαρτογράφηση και ενίσχυση των εγχώριων διαύλων προβολής. Η φετινή διοργάνωση ανοίγει τον διάλογο για εναλλακτικές διαδρομές διανομής στην Ελλάδα, εστιάζοντας στις δυνατότητες που προσφέρουν τα μουσεία τέχνης, καθώς και ανεξάρτητες επιμελητικές ομάδες που δραστηριοποιούνται σε χώρους καλλιτεχνικής έκφρασης και πειραματικής προβολής».

Εργαστήρια

*Νέοι Παραγωγοί -Αποκωδικοποιώντας την παραγωγή (Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, Αίθουσα Ελευθερία)

Από την αναζήτηση πρότζεκτ και ταλέντων, στην ανάπτυξη / συμπαραγωγή, τη χρηματοδότηση, την υλοποίηση και τελικά τη διανομή μιας ταινίας. Με τους Κωνσταντίνο Βασίλαρο (StudioBauhaus), Μαρία Δρανδάκη (Homemade Films) και Eroll Bilibani (Head of DokuLab at DokuFest, freelance producer).

Σε συνεργασία με το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη MEDIA

*Πρακτικές για καλύτερη επικοινωνία στο κινηματογραφικό γύρισμα (Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, Αίθουσα Ελευθερία)

Ένα βιωματικό εργαστήριο με την ολιστική θεραπεύτρια Έλενα Χρηστοπούλου, με στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας και της συνεργασίας εντός κινηματογραφικών συνεργείων

*Κινηματογράφηση με Φιλμ - Η αναγέννηση του μέσου (Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, Αίθουσα Ελευθερία)

Ένα μοναδικό θεωρητικό και πρακτικό εργαστήριο για την κινηματογράφηση με φωτοχημικά μέσα, δηλαδή με την χρήση φιλμ, με αφορμή τη στροφή νέων κυρίως δημιουργών προς το παραδοσιακό αυτό μέσο. Με τον διακεκριμένο διευθυντή φωτογραφίας Χρήστο Καραμάνη και τον 1st AC Γιώργο Μανιάτη.

Σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Κινηματογραφιστών / Greek Society of Cinematographers (GSC)

Συζητήσεις:

*Αναζητώντας τους ήρωες της ιστορίας -Η σημασία του casting (Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου Θερινός Κινηματογράφος Αλέξανδρος)

Μια εκ βαθέων συζήτηση ανάμεσα στην casting director Σοφία Δημοπούλου (Ready2Cast) και τον σκηνοθέτη Άγγελο Φραντζή γύρω από την τέχνη, την τεχνική και τη δεοντολογία του casting.

*Πλοήγηση στο τοπίο των διεθνών φεστιβάλ (Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, Θερινός Κινηματογράφος Αλέξανδρος)

Εκπρόσωποι από διεθνή φεστιβάλ, εταιρείες πωλήσεων και διανομής ξεδιπλώνουν τις στρατηγικές επιτυχίας για την παρουσίαση ταινιών μικρού μήκους σε διεθνές επίπεδο. Με τις/τους Anna Feistel (Kurzfilm Agentur Hamburg), Alexandra Hroncova (Cinefila) και Simone Bardoni (Concorto Film Festival / Lights On). Τη συζήτηση συντονίζει η Μάγια Σφακιανάκη (Επικεφαλής Προγράμματος Short & Green).

*Η διάρκεια ζωής της ελληνικής μικρού μήκους ταινίας -Αναζητώντας κοινό μετά τα φεστιβάλ (Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, Θερινός Κινηματογράφος Αλέξανδρος)

Εκπρόσωποι από διαφορετικά κανάλια διανομής, κινηματογραφικές αίθουσες, streaming πλατφόρμες, μουσεία και ανεξάρτητες επιμελητικές ομάδες διερευνούν συνέργειες για τη βιωσιμότητα των ταινιών μικρού μήκους στην Ελλάδα. Με τις/τους Κατερίνα Γρέγου (ΕΜΣΤ), Μαρία Λυσικάτου (Τριανόν), Τάσο Παπαγιάννη (Cinobo) και Σμαρώ Παπαευαγγέλου (Νιονια Φιλμς). Συντονίζει η Γιάννα Σαρρή (Διευθύντρια Προώθησης Hellas Film, ΕΚΚΟΜΕΔ).

*Κάνοντας περισσότερα με λιγότερα - Περιορισμοί και δημιουργική ελευθερία (Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, Θερινός Κινηματογράφος Αλέξανδρος)

Σκηνοθέτες που έχουν διακριθεί μέσα από δημιουργικές προσεγγίσεις σε συνθήκες περιορισμένων πόρων, συζητούν για το πώς οι δυσκολίες μπορούν να λειτουργήσουν ως πηγή ελευθερίας, εφευρετικότητας και προσωπικού στίγματος.Με τους Παναγιώτη Ευαγγελίδη, Κωστή Χαραμουντάνη και Helena Wittmann. Τη συζήτηση συντονίζει ο επιμελητής κινηματογραφικών προγραμμάτων Βασίλης Μπούρικας.

*Συνομιλίες στο ίδιο κάδρο: Ηθοποιοί (Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, Θερινός Κινηματογράφος Αλέξανδρος)

Δύο αναγνωρισμένοι έλληνες ηθοποιοί από διαφορετικές γενιές, η Μαρία Καλλιμάνη και ο Δημήτρης Καπουράνης, συνομιλούν για την τέχνη της υποκριτικής, την πορεία τους στον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση, και μοιράζονται στιγμές, συμβουλές και αλήθειες του επαγγέλματος.

*Αίθρια Λογοτεχνικά Απογεύματα

Η μικρή φόρμα στη Λογοτεχνία και τον Κινηματογράφο

Την Τετάρτη 10/9, στον θερινό κινηματογράφο «Αλέξανδρος» ο Δημοσθένης Παπαμάρκος μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι στην εσωτερική διαδρομή της συγγραφής είτε πρόκειται για διήγημα είτε για σενάριο. Η εκδήλωση ξεκινά με την ανάγνωση ενός διηγήματος του καλεσμένου συγγραφέα από την ηθοποιό Μαρία Καλλιμάνη. Ο συγγραφέας θα συνομιλήσει με τον Δραμινό ποιητή Κυριάκο Συφιλτζόγλου.

Την Παρασκευή 12/9, στον θερινό κινηματογράφο «Αλέξανδρος», ο Χρήστος Οικονόμου συζητά με την επιμελήτρια εκδόσεων Ευδοξία Μπινοπούλου για τη μετάβαση από τη λογοτεχνική γραφή του διηγήματος στη μικρού μήκους αφήγηση. Ο Δημήτρης Καπουράνης θα αναγνώσει το διήγημα «Πιγκουίνοι έξω απ’ το λογιστήριο» ενώ θα προβληθεί η ταινία μικρού μήκους Πιγκουίνοι του Δημήτρη Ζάχου, που βασίστηκε στο διήγημα του συγγραφέα.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις φετινές δράσεις του Short Film Hub θα βρείτε ΕΔΩ.

DISFF PITCHING LAB

Για 12η χρονιά, διεξάγεται το Drama Pitching Lab, σε επιμέλεια της επικεφαλής του προγράμματος, Βαρβάρας Δούκα.

Δέκα σχέδια (ανάμεσά τους και τέσσερα ελληνικά) θα συμμετάσχουν στο διεθνές DISFF Pitching Lab στη Δράμα και θα διαγωνιστούν για τα βραβεία της Finos Film, του ΕΚΚΟΜΕΔ και της ΕΡΤ, αλλά και για τα mentorship awards “Στάθης Παρασκευόπουλος”.

Το Pitching θα διεξαχθεί την Tετάρτη 10/9 στην Αίθουσα «Ελευθερία».

Όπως σημειώνει η Βαρβάρα Δούκα, «μέσα από πολλά υποσχόμενα σχέδια από δημιουργούς με ξεχωριστές κινηματογραφικές φωνές και με αριθμό ρεκόρ στις φετινές συμμετοχές, επιλέχθηκαν δέκα προτάσεις από όλον τον κόσμο. Η τελική επιλογή, εκ μέρους της ομάδας του DISFF Pitching Lab, αποτυπώνει την πρόθεση να αναδειχθούν διαφορετικά κινηματογραφικά είδη -από το κοινωνικό δράμα μέχρι τη μαύρη κωμωδία και το υβριδικό ντοκιμαντέρ- καθώς και να ενισχυθούν αφηγήσεις που τολμούν να εξερευνήσουν σύνθετα και πάντα επίκαιρα θέματα. Αντανακλά επίσης τη δέσμευσή μας να στηρίξουμε δημιουργούς, που μέσα από ένα ανθρωποκεντρικό βλέμμα, ανοίγουν διάλογο με τη νέα εποχή που έρχεται θέτοντας ζητήματα για τον κόσμο, το παρελθόν και τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους που δείχνουν περισσότερο ρευστές από ποτέ».

Eκπαιδευτές: Βαρβάρα Δούκα, σκηνοθέτις, εκπαιδευτικός, Τζωρτζίνα Κακουδάκη, δραματουργός, σκηνοθέτις, εκπαιδευτικός, Τζων Στήβενς, εκπαιδευτικός, σύμβουλος σεναρίου.

Προσκεκλημένοι Εισηγητές: Alexandra Hroncova, Cinefila Distribution, Eroll Bilibani Head of DokuLab at DokuFest, freelance producer.

ΕΔΩ θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τα σχέδια που προκρίθηκαν στο φετινό Pitching Lab.

Αφιερώματα

*Το DISFF θα έχει την χαρά να παρουσιάσει αφιερώματα στον Άγγελο Φραντζή και στην Χέλενα Βίτμαν. Θα προβληθούν έξι μικρού μήκους ταινίες του Άγγελου Φραντζή που χρονολογούνται από το 1992 έως και το 2014, και οκτώ μικρού μήκους δημιουργίες που η Χέλενα Βίτμαν γύρισε από το 2004 έως το 2025, δίνοντάς μας έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα της εξέλιξης του έργου τους μέσα στο χρόνο.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρουσιάζεται το σύνολο του έργου μικρού μήκους των δύο καλλιτεχνών, στο πλαίσιο μίας ευρύτερης προσπάθειας του DISFF να φέρει το κοινό σε επαφή με το πρώιμο έργο σημαντικών δημιουργών.

Οι ταινίες αυτές είναι συχνά δυσεύρετες, όπως στην περίπτωση της Βίτμαν, ενώ για την ολοκληρωμένη παρουσίαση των μικρού μήκους ταινιών του Άγγελου Φραντζή, το Φεστιβάλ προχώρησε στην ψηφιοποίησή τους– μία πρακτική που βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή του DISFF Γιώργου Αγγελόπουλου, με στόχο τη διατήρηση και διάδοση της ελληνικής ταινίας μικρού μήκους.

*Φέτος το Φεστιβάλ Δράμας γιορτάζει τα 30 χρόνια από τη διεθνοποίησή του, παρουσιάζοντας μία επιλογή από τις ταινίες που απέσπασαν Grand Prix από το 1995 έως σήμερα. Ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς αυτής της συναρπαστικής διαδρομής, υπήρξε η μικρού μήκους ταινία “Next Floor” του -διάσημου σήμερα- γαλλοκαναδού δημιουργού Ντενί Βιλνέβ, σκηνοθέτη του “Dune” και της νέας ταινίας Τζέιμς Μποντ, που το 2008 απέσπασε το Grand Prix καλύτερης μικρού μήκους ταινίας στο DISFF, επιβεβαιώνοντας ότι το Φεστιβάλ Δράμας κάθε χρόνο μας συστήνει τους δημιουργούς που θα μας απασχολήσουν στο μέλλον.

*Η 48η διοργάνωση θα παρουσιάσει δύο ακόμη προγράμματα: τις ταινίες που δημιουργήθηκαν στο Κινηματογραφικό Εργαστήριο Μικρού Μήκους του Φεστιβάλ Δράμας από κατοίκους της Δράμας, στις οποίες πρωταγωνιστεί η ίδια η πόλη, και τις φοιτητικές ταινίες που προέκυψαν από το πρόγραμμα «Σπουδές Κινηματογραφικής Γραφής, Πρακτικής και Έρευνας» (ΣΚΙ) της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού του ΕΑΠ.

Αλλες δράσεις

Οι παράλληλες εκδηλώσεις του 48ου DISFF περιλαμβάνουν:

*ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ

Την Κυριακή 7/9 στο Γυμνάσιο Αρρένων το Φεστιβάλ Δράμας τιμά τον ιδρυτή της Raycap, Κώστα Αποστολίδη, παρουσιάζοντας ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στη ζωή και το όραμά του. Ο Κώστας Αποστολίδης υπήρξε σημαντικός και σταθερός υποστηρικτής του Φεστιβάλ και της πόλης της Δράμας. Σκηνοθεσία-παραγωγή: Μαριάννα Κακαουνάκη

* ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

Οι βραβευμένες ταινίες του φεστιβάλ, θα προβληθούν το απόγευμα της Δευτέρας 15/9 (18.30, 20.30), στον θερινό κινηματογράφο «Αλέξανδρος».

*ΡΑΝΤΕΒΟΥ (ΚΑΙ) ΣΤΗΝ AΘΗΝΑ ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ

Ραντεβού στην Δράμα, λοιπόν, αλλά και στην Αθήνα, όπου το φθινόπωρο θα παρουσιαστεί το σύνολο του Εθνικού και του Εθνικού Σπουδαστικού Διαγωνιστικού Προγράμματος. Σύντομα θα ανακοινωθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Το πρόγραμμα «Το Φεστιβάλ Δράμας ταξιδεύει» θα συνεχιστεί και την ερχόμενη σεζόν σε ακόμα περισσότερους προορισμούς αναδεικνύοντας την δυναμική του ελληνικού σινεμά εντός κι εκτός Ελλάδας.

Η ΟΠΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ SPOT ΤΟΥ 48ου DISFF

Τη φετινή οπτική ταυτότητα του Φεστιβάλ, υπογράφει για ακόμη μια φορά ο designer Κωνσταντίνος Παυλίδης.

Το σποτ του 48ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας είναι μια παραγωγή της Normal Toast, σε σκηνοθεσία του Άγγελου Γουρζή και πρωτότυπη μουσική από τον Γρηγόρη Ελευθερίου:

Εισιτήρια

Προκράτηση εισιτηρίων ΕΔΩ