Sani Festival: Ολοκληρώθηκε με μεγάλο αφιέρωμα στη Λίνα Νικολακοπούλου

Με μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, πάθος, νοσταλγία και ανεπανάληπτες ερμηνείες, το Sani Festival 2025 ολοκληρώθηκε το Σάββατο 23 Αυγούστου με ένα μεγάλο αφιέρωμα στη σπουδαία στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου, τιμώντας μια δημιουργική πορεία που έχει σημαδέψει την ελληνική μουσική των τελευταίων 40 και πλέον χρόνων. Με τίτλο «Να 'ταν η χαρά οικόπεδο», το αφιέρωμα ξετύλιξε ένα μωσαϊκό τραγουδιών που σημάδεψαν δεκαετίες και αγαπήθηκαν από γενιές και γενιές.

Ο ιστορικός Λόφος της Σάνης γέμισε από τις φωνές των σπουδαίων Μανώλη Μητσιά και Πίτσας Παπαδοπούλου που έδωσαν ζωή σε εμβληματικά τραγούδια, πλαισιωμένοι από τη νέα γενιά ταλαντούχων καλλιτεχνών: τη Σοφία Παπάζογλου, τον Θοδωρή Βουτσικάκη, την Ασπασία Στρατηγού και τον Απόστολο Κίτσο. Στη σκηνή βρέθηκε και ο διεθνώς αναγνωρισμένος Σέρβος συνθέτης Kiki Lesendric, φέρνοντας έναν αέρα βαλκανικής δημιουργικότητας ενώ τον παλμό της βραδιάς έδωσε η Salonique Brass Band, που με τη δύναμη των χάλκινων πνευστών και τους χαρακτηριστικούς βαλκανικούς ρυθμούς έντυσε με ξεχωριστό ηχόχρωμα τα αγαπημένα τραγούδια. Η μαγευτική ποίηση της Λίνας Νικολακοπούλου, σε συνδυασμό με τη μουσική και τις ερμηνείες, μετέτρεψαν τη βραδιά σε μια συλλογική εμπειρία που καθήλωσε το κοι νό. Ούτε η καλοκαιρινή βροχή, που για λίγο 'συνόδευσε' τη συναυλία, δεν στάθηκε ικανή να πτοήσει τους θεατές, που έμειναν μέχρι τέλους για να τραγουδήσουν, να χορέψουν και να χειροκροτήσουν. Μάλιστα, όταν η ίδια η Λίνα Νικολακοπούλου ανέβηκε στη σκηνή η συγκίνηση κορυφώθηκε, χαρίζοντας μια στιγμή που θα μείνει αξέχαστη, σε μια μεγάλη γιορτή της ελληνικής μουσικής δημιουργίας.

Στη βραδιά παραβρέθηκαν και γνωστές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων ο Toni Nadal, κορυφαίος Ισπανός προπονητής τένις και θείος του Rafael Nadal, o διεθνώς αναγνωρισμένος δημοσιογράφος και παρουσιαστής Νίκος Αλιάγας και ο διακεκριμένος σεφ Σωτήρης Κοντιζάς, ο οποίος επισκέφτηκε το Sani Resort με αφορμή το φεστιβάλ υψηλής γαστρονομίας Sani Gourmet, που επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη και αποτελεί έναν ακόμη βραβευμένο πολιτιστικό θεσμό του resort.

Με αυτό το δυνατό φινάλε γεμάτο συναίσθημα, ρυθμό και μνήμες που θα μείνουν ανεξίτηλες, το Sani Festival 2025 έριξε την αυλαία του, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη χρονιά τον ρόλο του ως κορυφαίου πολιτιστικού θεσμού που ενώνει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της μουσικής δημιουργίας.

Σχετικά με το Sani Festival

Το Sani Festival έχει αναδειχθεί σε σημαντικό πολιτιστικό θεσμό, ενώ είναι το μοναδικό φεστιβάλ στην Ελλάδα που διοργανώνεται εξ ολοκλήρου από ιδιωτικό φορέα. Εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, στηρίζει με συνέπεια την αυθεντική τέχνη και την καλλιτεχνική έκφραση μέσα από τη μουσική, έχοντας σαν οδηγό το όραμα του Sani Resort για υψηλού επιπέδου πολιτιστική ψυχαγωγία. Για τη συμβολή του στην προώθηση του πολιτισμού, το θέρετρο του Ομίλου Sani/Ikos έχει τιμηθεί επί τρία διαδοχικά έτη (2022, 2023 και 2024) με το βραβείο "World's Leading Cultural Destination Resort" στα διακεκριμένα World Travel Awards. Φιλοξενώντας θρύλους της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, αλλά και αγκαλιάζοντας νέες τάσεις και ταλέντα, το Sani Resort αποτελεί τον προορισμό για ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της χώρας. Από το 1992 έως σήμερα, στον Λόφο της Σάνης έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 400 συναυλίες και εκδηλώσεις με κορυφαίους καλλιτέχνες, όπως οι Andrea Bocelli, Plácido Domingo, Tom Jones, Bonnie Tyler, Bob Geldof, Al Di Meola, Mory Kanté, Ludovico Einaudi, Cesaria Evora, Ahmad Jamal, Tito Puente, Milva, Abbey Lincoln, Cassandra Wilson, Yann Tiersen, Lila Downs, Arturo Sandoval, Charles Lloyd, Dee Dee Bridgewater, Joss Stone, Daniel Hope, Gonzalo Rubalcaba, Brad Mehldau, Peter Greenaway, Michel Legrand, Branford Marsalis, Richard Galliano, Alison Moyet, αλλά και σπουδαίους Έλληνες δημιουργούς και ερμηνευτές, όπως ο Νίκος Παπάζογλου, ο Διονύσης Σαββόπουλος, η Ελένη Καραΐνδρου, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Σταύρος Ξαρχάκος, η Μαρία Φαραντούρη και ο Θάνος Μικρούτσικος.

Σχετικά με το Sani Resort

Το Sani Resort στην Χαλκιδική είναι ένας παγκοσμίου κύρους προορισμός για οικογενειακές διακοπές πολυτελείας, που περιλαμβάνει πέντε βραβευμένα παραθαλάσσια ξενοδοχεία: Sani Beach, Sani Club, Porto Sani, Sani Asterias και Sani Dunes. Το συγκρότημα εκτείνεται σε ένα φυσικό καταφύγιο 4.000 στρεμμάτων, που περιβάλλεται από πυκνά πευκοδάση και παραλίες μοναδικής ομορφιάς, ενώ εδώ και 50 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πολυτελή τουρισμό της Μεσογείου. Το Sani Resort προσφέρει κορυφαίας ποιότητας υπηρεσίες και εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων ιδιωτική μαρίνα σκαφών, το Rafa Nadal Tennis Center, την ακαδημία ποδοσφαίρου σε συνεργασία με το Chelsea FCF και το Bear Grylls Survival Academy. Κάθε χρόνο, διοργανώνει δύο καταξιωμένα πολιτιστικά φεστιβάλ, το Sani Festival και το Sani Gourmet. Πρωτοπόρος σε θέματα βιώσιμου τουρισμού, το Sani έχει αναπτύξει ένα φιλόδοξο πλάνο αει φορίας, ενώ έχει επανειλημμένως αποσπάσει διεθνείς διακρίσεις στα World Travel Awards: "World's Leading Luxury Green Resort" επί πέντε συνεχόμενα έτη και "World's Leading Family and Beach Resort" επί έξι διαδοχικά έτη, ενώ το 2023 και το 2024 απέσπασε και το βραβείο "World Leading Sustainable Resort". Παράλληλα, το Sani Resort βραβεύτηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ως "Best Sustainable Destination" στα Marie Claire Sustainability Awards. Το Sani Resort είναι μέλος του Ομίλου Sani/Ikos, ενός καινοτόμου, δυναμικά αναπτυσσόμενου ξενοδοχειακού ομίλου με συγκροτήματα πολυτελείας σε μοναδικούς παραθαλάσσιους προορισμούς της Μεσογείου.

Περισσότερες πληροφορίες: https://sani-resort.com/gr.