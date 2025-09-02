Πολιτιστική ατζέντα: Πέντε εκδηλώσεις εντός και εκτός των τειχών που ξεχωρίζουν

Το newsbomb.gr σας προτείνει πέντε από τις καλύτερες προτάσεις για έξοδο σήμερα Τρίτη.

Από τον Μίκη Θεοδωράκη στον Απόστολο Καλδάρα

2 Σεπτεμβρίου (21.00)

Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη

Δύο ξεχωριστοί και διαφορετικοί μουσικοί κόσμοι συναντώνται: εκείνος του πρωτομάστορα του λαϊκού τραγουδιού Απόστολου Καλδάρα με εκείνον του παγκοσμίως αναγνωρισμένου Μίκη Θεοδωράκη.

Συνυφασμένα τα τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα και του Μίκη Θεοδωράκη δημιουργούν ένα σαγηνευτικό μουσικό πρόγραμμα, που προκαλεί ευφορία και συγκίνηση μαζί.

Στη συναυλία θα ακουστούν τα ωραιότερα και γνωστότερα τραγούδια των δύο συνθετών, τα πιο αγαπημένα, λαϊκά, ζεϊμπέκικα, αλλά και ερωτικά και λυρικά (του Απόστολου Καλδάρα: «Όνειρο απατηλό», «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι», «Μικρά Ασία», «Όποια και να ‘σαι», «Συ μου χάραξες πορεία» κ.ά.) και του Μίκη Θεοδωράκη: «Δραπετσώνα», «Το φεγγάρι κάνει βόλτα», «Μαργαρίτα Μαργαρώ», «Βάρκα στο γιαλό», «Στρώσε το στρώμα σου», «Περιγιάλι», «Μυρτιά» κ.ά.), με αποκορύφωμα τη μελωδία του Ζορμπά που αγαπήθηκε στα πέρατα της οικουμένης.

Τραγουδούν:

Βασίλης Λέκκας-Στέλιος Διονυσίου

Σοφία Παπάζογλου

Παναγιώτης Πετράκης-Άγγελος Θεοδωράκης

Συμμετέχουν:

«Οι Τεκετζήδες-μουσικοί του δρόμου»

Πληροφορίες: more.com

«Υπηρέτης δύο αφεντάδων» (c) Πάτροκλος Σκαφίδας

Υπηρέτης δύο αφεντάδων

2 Σεπτεμβρίου (21.00)

Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και η Φαίη Ξυλά πρωταγωνιστούν, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Γιάννη Κακλέα, στην κλασική κωμωδία του Κάρλο Γκολντόνι.

Στον πυρήνα της ιστορίας βρίσκεται ο Τρουφαλντίνο, ένας φτωχός αλλά παμπόνηρος υπηρέτης, που για να εξασφαλίσει το φαγητό του αποφασίζει να εργαστεί ταυτόχρονα για δύο αφεντικά, χωρίς να αποκαλύψει σε κανέναν την απάτη του. Η απόφασή του αυτή οδηγεί σε μια αλληλουχία από ανατροπές, παρεξηγήσεις και ξεκαρδιστικές καταστάσεις, ενώ ταυτόχρονα το έργο σχολιάζει με σαρκασμό και χιούμορ τη διαφθορά, την υποκρισία και τις ταξικές αντιθέσεις.

Πληροφορίες: ilioupoli.gr και 210 9940699

"Όρνιθες" του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη @ TSOUTSAS LASKARIS

Όρνιθες του Αριστοφάννη

2-3 Σεπτεμβρίου (21.00)

Θέατρο Δάσους (Θεσσαλονίκη)

Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος και ο Γιώργος Χρυσοστόμου είναι οι Πισθέταιρος και Ευελπίδης αντίστοιχα που απογοητευμένοι από τις συνθήκες ζωής στην πόλη τους, αναζητούν έναν νέο τόπο όπου θα μπορέσουν να ζήσουν με ηρεμία και χαρά. Η επαφή τους με τον κόσμο των πουλιών θα τους δώσει την ιδέα να ιδρύσουν μια καινούργια πολιτεία στους αιθέρες, μεταξύ γης και ουρανού. Σκηνοθετεί ο Αρης Μπινιάρης.

Πληροφορίες: ntng.gr

«Ανδρομάχη» σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαππα (c) Ελίνα Γιουνανλή

Ανδρομάχη του Ευριπίδη

2 Σεπτεμβρίου

Βεάκειο Θέατρο (Πειραιάς)

Μια από τις παραστάσεις που συζητήθηκαν φέτος το καλοκαίρι στην Επίδαυρο, η «Ανδρομάχη», μας ταξιδεύει στον οίκο του γιου του Αχιλλέα, Νεοπτόλεμου όπου λαμβάνει χώρα η δραματική σύγκρουση ανάμεσα σε δύο γυναίκες: την Ανδρομάχη, χήρα του Έκτορα και σκλάβα του Νεοπτόλεμου, και την Ερμιόνη, τη γυναίκα του Νεοπτόλεμου. Η Ερμιόνη, γεμάτη ζήλια και φθόνο, κατηγορεί την Ανδρομάχη ότι εξαιτίας της ο Νεοπτόλεμος δεν τη θέλει πια και δεν επιθυμεί να αποκτήσει παιδί μαζί της, ενώ έχει ήδη ένα παιδί με την Ανδρομάχη.

Πρωταγωνιστούν οι Μαρία Πρωτόπαππα, Αργύρης Ξάφης, Γιάννης Νταλιάνης, Δημήτρης Πιατάς κ.α. Σκηνοθετεί η Μαρία Πρωτόπαππα.

Πληροφορίες: more.com

Γιάννης Χαρούλης

2 Σεπτεμβρίου (21.00)

Θέατρο Γαβαλιώτισσας (Έδεσσα)

Συνεχίζοντας την καλοκαιρινή του περιοδεία, ο Γιάννης Χαρούλης εμφανίζεται σήμερα Τρίτη στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσσα και «τραγουδά για εκείνους που αγαπούν τη μουσική, τρελαίνονται να χορεύουν, να αγκαλιάζονται, να συγκινούνται. Εκείνους που περιμένουν τις συναυλίες για να νιώσουν την ένταση και τον παλμό».

Πληροφορίες: more.com