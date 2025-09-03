Βέροια: Αποδόθηκαν οι ιστορικοί ναοί της Αγίας Αννας και του Χριστού Παντοκράτορα

Έργα πολιτισμού άνω των 25.000.000 ευρώ έχει ολοκληρώσει το υπουργείο Πολιτισμού στην Ημαθία

Ναός Αγίας Άννας στη Βέροια

Στην Ημαθία, το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019 ως σήμερα, έχει ολοκληρώσει και υλοποιεί έργα Πολιτισμού άνω των 25.000.000 ευρώ, στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου σχεδιασμού του, όπως καταγράφεται στην «Πολιτιστική Χάρτα Ανάπτυξης και Ευημερίας», την οποία σχεδίασε το 2019 με ορίζοντα το 2030. Ανάμεσα στα άλλα, περιλαμβάνονται το Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών, το αναστηλωμένο Ανάκτορο του Φιλίππου Β΄ στις Αιγές, το Εικονικό Μουσείο «Μέγας Αλέξανδρος: Από τις Αιγές στην Οικουμένη», η υπαίθρια μόνιμη έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Βέροιας, η έκθεση του Κειμηλιαρχείου στην Ιερά Μονή Δοβράς, η συντήρηση και ανάδειξη της Βυζαντινής Ακρόπολης της Βέροιας, η συντήρηση και η αποκατάσταση χριστιανικών και οθωμανικών μνημείων, επίσης στη Βέροια.

Χθες Τρίτη, το Υπουργείο Πολιτισμού απέδωσε ολοκληρωμένα και αποκατεστημένα δύο ακόμη χριστιανικά μνημεία στη Βέροια: Τους ιστορικούς Ναούς της Αγίας Άννας και του Χριστού Παντοκράτορα, σε μια λιτή τελετή θυρανοιξίων, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμονος, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και πλήθους πιστών. Το εκτεταμένο έργο συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης των δύο ναών χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού -δια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας- προσφέροντας στην τοπική κοινωνία και στους επισκέπτες της δύο ακόμη θρησκευτικά μνημεία μοναδικής ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας.

veroia-o-naos-toy-xristoy-pantokratoros.jpg

Ο Ναός του Χριστού Παντοκράτορος στη Βέροια

Όπως δήλωσε η Λίνα Μενδώνη: «Η απόδοση ενός μνημείου στην τοπική κοινωνία είναι πάντοτε ημέρα χαράς για το Υπουργείο Πολιτισμού. Ακόμη περισσότερο, όταν πρόκειται για εκκλησιαστικά μνημεία που επανέρχονται στην αρχική τους λειτουργία, τη λατρεία. Σήμερα, το Υπουργείο Πολιτισμού αποδίδει στην πόλη της Βέροιας δύο ακόμη αποκατεστημένα μνημεία, τους Ιερούς Ναούς της Αγίας Άννας -μνημείο του 18ου και 19ου αι- και του Χριστού Παντοκράτορα -διάφορες φάσεις από τον 14ο ως και τον 18ο αι.- με εξαιρετικό τοιχογραφικό διάκοσμο. Πρόκειται για τον 13ο και τον 14ο ναό, που το Υπουργείο Πολιτισμού αποκαθιστά, στο ιστορικό κέντρο της Βέροιας, αποδίδοντας τους στην τοπική κοινωνία. Δεν είναι η στιγμή για απολογισμούς, απλώς σημειώνω ότι, από το 2019 μέχρι σήμερα, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού έχουν υλοποιήσει έργα που ξεπερνούν συνολικά τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Για όλους μας, αποτελεί ιδιαίτερη ικανοποίηση η ολοκλήρωση τέτοιων έργων που ενισχύουν την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής αλλά και την αναπτυξιακή προοπτική της ευρύτερης. Τη σημερινή τελετή θα ήθελα να αφιερώσω στη μνήμη του αείμνηστου Απόστολου Βεσυρόπουλου, ενός εξαίρετου ανθρώπου που έφυγε πρόωρα, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του, με την πολιτική του διαδρομή, στην ιδιαίτερη πατρίδα του».

Ο Ιερός Ναός Αγίας Άννας, χτισμένος μεταξύ 18ου και 19ου αιώνα, ενταγμένος στον αρχαιολογικό χώρο του Αγίου Παταπίου, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα μεταβυζαντινής ξυλόστεγης βασιλικής. Η αποκατάστασή του περιέλαβε ενίσχυση και ανακατασκευή της στέγης, στερέωση της τοιχοποιίας, συντήρηση του ξύλινου διακόσμου και των ζωγραφικών διακοσμήσεων, καθώς και ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου.

Ο Ιερός Ναός Χριστού Παντοκράτορα, με ιστορικές φάσεις από τον 14ο έως τον 18ο αιώνα, φημίζεται για τις σπάνιες τοιχογραφίες του, όπως η «Εις Άδου Κάθοδος» και η «Εμφάνιση του Χριστού στη λίμνη της Τιβεριάδας», που εκτίθενται πλέον στον νάρθηκα. Οι εργασίες περιελάμβαναν αποκατάσταση τοιχοποιιών και δαπέδων, αντικατάσταση κουφωμάτων, συντήρηση ξύλινου τέμπλου και νέο φωτισμό.

Στην τελετή απόδοσης των δύο ναών παρέστησαν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης, η Βουλευτής Ημαθίας Στέλλα Αραπατζή, ο Δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης, η Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ολυμπία Βικάτου, η Προϊσταμένη της ΕΦΑ Ημαθίας Γεωργία Στρατούλη, η Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων Αγγελική Κοτταρίδη, καθώς και τοπικοί φορείς και στελέχη του ΥΠΠΟ.

mendoni-lykeioy-ellhnidwn-sth-beroia.jpg

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη με το Διοικητικό Συμβούλιο του παραρτήματος του Λυκείου Ελληνίδων, στη Βέροια

Στο πλαίσιο της παρουσίας της στη Βέροια, η Λίνα Μενδώνη επισκέφθηκε και το ανακαινισμένο Αρχοντικό Σαράφογλου, όπου στεγάζονται το Τοπικό Παράρτημα του Λυκείου των Ελληνίδων και η πλούσια λαογραφική συλλογή του. Η Υπουργός ξεναγήθηκε στην έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται αυθεντικές παραδοσιακές φορεσιές, κοσμήματα, έπιπλα, υφαντά αλλά και παλαιά βιβλία, από την Πρόεδρο του Λυκείου Βεροίας Ελισάβετ Γεωργάκαρου, και ενημερώθηκε για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Παραρτήματος, που διαφυλάσσουν και αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους.

