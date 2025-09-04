Γιάννης Χαρούλης: Ζωντανά στο Θέατρο Γης - Η προπώληση ξεκίνησε

Ακόμη μία εμφάνιση προστέθηκε στις Οκτωβριανές συναυλίες του Γιάννη Χαρούλη. Μετά το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού στις 4 και 5 Οκτωβρίου, ο δημοφιλής καλλιτέχνης ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική εμφάνιση στο Θέατρο Γης, στις 11 Οκτωβρίου.

Ο Χορός ξεκίνησε τον Ιούνιο από το κατάμεστο Γήπεδο Ριζούπολης, με χιλιάδες κόσμου να γίνεται ένα και με τον Γιάννη Χαρούλη να μας παρασύρει σε ένα ξέφρενο γλέντι. Μια συναυλία-γιορτή που μόνο αυτός ξέρει να στήνει τόσο αυθόρμητα και ειλικρινά, πρωτεργάτης μιας διονυσιακής βραδιάς που μας έμεινε αξέχαστη. Και μετά από μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία το γλέντι θα στηθεί ξανά σε

Αθήνα και Θεσσαλονίκη για 3 βραδιές γεμάτες χορό!

4 & 5 Οκτωβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού!

11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Γης!

Ο Γιάννης τραγουδά για εκείνους που αγαπούν τη μουσική, τρελαίνονται να χορεύουν, να αγκαλιάζονται, να συγκινούνται. Εκείνους που περιμένουν τις συναυλίες για να νιώσουν την ένταση και τον παλμό. Ο Γιάννης φέτος «τον κόσμο φέρνει ανάποδα, τη Γη μέσα στο πιάτο»...

Σάββατο 4 Οκτωβρίου, Κυριακή 5 Οκτωβρίου (Αθήνα)

Σάββατο 11 Οκτωβρίου (Θεσσαλονίκη)

Σημειώστε τις ημερομηνίες και ετοιμαστείτε να ανταμώσετε ξανά με τον Γιάννη Χαρούλη. Ο τελευταίος χορός του φετινού tour γίνεται "τριπλός" και θα είναι και ο καλύτερος!

5/9 Σέρρες, Πρώην Στρατόπεδο Εμμανουήλ Παππά

7/9 Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων

20/9 Τρίκαλα, Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων

4 & 5/10 Αθήνα, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

11/10 Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης

Συντελεστές

Λευτέρης Ανδριώτης - Λύρα

Γιώργος Δούσος - Πνευστά

Βασίλης Νησσόπουλος - Μπάσο

Σωτήρης Μαυρονάσιος - Τύμπανα

Αλέκος Βουλγαράκης - κιθάρα

Χρήστος Σπηλιόπουλος - Τρομπόνι

Τάσος Βαλκάνης - Τρομπέτα

Επιμέλεια Ήχου: Παναγιώτης Ριζόπουλος, Χάρης Κρεμμύδας

Σχεδιασμός Φωτισμού: Alex Hills

Χειρισμός Φωτισμού: Alex Hills, Αλέξανδρος Λύκουρας

Σχεδιασμός Visuals: Βασίλης Κεχαγιάς

